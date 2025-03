The Alto Knights – I due volti del crimine, la spiegazione del finale

The Alto Knights – I due volti del crimine esplora la rivalità tra Frank Costello e Vito Genovese, e il finale è complicato, con eventi della vita reale intrecciati ed esagerazioni drammatiche. Barry Levinson è il regista di film classici come Rain Man e Good Morning, Vietnam, e anche se negli ultimi anni è stato meno in vista, ha continuato a lavorare a progetti con collaboratori di lunga data come Robert De Niro. De Niro è il protagonista di The Alto Knights – I due volti del crimine (la nostra recensione), nel ruolo di due boss della mafia: Costello e Vito Genovese.

Il film inizia con il fallito tentativo di omicidio di Vito Genovese contro Frank Costello e, dopo aver fornito il contesto, ritorna sulle conseguenze. Frank intende perdonare Vito, rinunciare alla sua posizione e lasciare la vita mafiosa per sempre. Non vuole rischiare la vita perché non si sente più dedito al suo lavoro, quindi cerca di ritirarsi. Vito non crede che Frank si ritirerà, quindi continua a perseguire il conflitto. Vito è quindi presente a un evento chiamato riunione di Apalachin, che porta a un raid nella vita reale che ha visto 60 boss nazionali detenuti e incriminati.

La spiegazione del piano di Frank Costello per sconfiggere Vito Genovese

Dopo l’omicidio di Albert Anastasia in un negozio di barbiere, Frank Costello capisce che Vito Genovese non lo lascerà andare via dalla vita. Il comportamento instabile di Vito e la sua costante sete di sangue lo hanno portato a essere paranoico, anche nei confronti del più mite Frank Costello. Come spiega Frank, Vito anticipa le azioni degli altri immaginandole come se fossero le sue, quindi crede che Frank tenterà di fare qualcosa di malvagio per vendicarsi del tentativo di omicidio fallito nei suoi confronti. Il film non mostra Frank alla ricerca di vendetta, ma è anche raccontato con un pregiudizio verso la sua prospettiva.

La rappresaglia di Frank contro Vito è probabilmente più tabù, almeno per un membro della mafia. Come dice Frank, ha bisogno di un modo per vendicarsi di Vito che non possa essere ricondotto a lui. Se dovesse uccidere Vito, potrebbe avere il sostegno di altri boss, ma rischia di scatenare una guerra che lo trascina più in profondità. Il piano di Frank prevede una soffiata alle forze dell’ordine che porti a smascherare la mafia su più ampia scala, consentendo l’incarcerazione di personaggi come Vito Genovese in seguito al nuovo riconoscimento della mafia come organizzazione nazionale.

Frank Costello ha davvero fatto la soffiata alla polizia?

Una delle domande principali sul finale de I gangster è se Frank Costello abbia davvero informato la polizia dell’incontro di Apalachin. Ovviamente, essere scoperti in questo avrebbe potuto costare la vita a Costello, ma non ci sono prove che ciò sia mai accaduto. Secondo l’intervista di Time’s con lo sceneggiatore di I gangster e Quei bravi ragazzi Tony DeStefano, “Non sappiamo per certo che Costello abbia fatto quel viaggio. Non era presente a quell’incontro… Ma è un buon film”. La mossa si basa su una teoria, ma non c’è nulla di concreto a sostegno.

The Alto Knights vede Frank Costello fermarsi in modo comico per più giri di caffè e una breve gita per raccogliere mele, facendo tutto il possibile per evitare di raggiungere Apalachin prima che la polizia venisse a sapere cosa stava succedendo.

Ai fini del film, è così indiscreto da far sospettare il suo autista che stia tramando qualcosa. Nella vita reale non andò così.

Perché Vito Genovese si sentì tradito da Frank Costello

La rivalità tra Vito Genovese e Frank Costello iniziò a causa di un evento avvenuto circa due decenni prima degli eventi de I cavalieri di New York. Nel 1937, Vito Genovese fu costretto a fuggire in Italia, trasferendo il suo potere all’amico di lunga data Frank Costello. Dopo essere tornato in America e aver trascorso un breve periodo in carcere, nel 1946 Vito riprese la sua vita, ma Frank Costello non era disposto a restituirgli il potere. Questo è spiegato in modo abbastanza accurato nel film, anche se gli eventi della vita reale coinvolgevano un terzo giocatore, Charles “Lucky” Luciano, che non era nel film e che diffidava di Vito.

Dopo essere tornato in America e un breve periodo di detenzione, Vito tornò alla vita nel 1946, ma Frank Costello non era disposto a restituirgli il potere.

Dopo diversi anni in cui mantenne provvisoriamente la sua posizione di vicecapo, Vito decise di muoversi contro Frank Costello, con Vincent Gigante che ricevette l’ordine di eseguire l’omicidio il 2 maggio 1957. Nella vita reale, Frank riuscì a dimettersi dalla sua posizione dopo essere sopravvissuto allo sparo, e Vito prese il controllo della famiglia più tardi quell’anno. Questo portò alla riunione di Apalachin nel novembre 1957.

Cosa accadde realmente all’incontro di Apalachin

L’incontro di Apalachin fu organizzato da Vito Genovese per consolidare il suo potere come nuovo boss della famiglia criminale dei Luciano. Cuba, che nel film viene citata da Vito come possibile terreno di attività per Frank, fu in realtà uno dei principali argomenti discussi durante l’incontro reale, insieme alla questione degli stupefacenti, che per molto tempo era stata una differenza ideologica tra Vito e Frank.

Ospitati dal boss della Pennsylvania Joseph Barbara, la polizia locale venne a conoscenza dell’attività del figlio, prenotando camere d’albergo locali e ordinando una notevole quantità di carne da un macellaio nelle vicinanze. Come nel film, la polizia scoprì le auto e iniziò a segnare le targhe, facendo prendere dal panico i mafiosi che fuggirono dalla scena. All’incontro, venti dei boss mafiosi presenti furono accusati di “cospirazione per ostruzione alla giustizia mentendo sulla natura dell’incontro malavitoso” e in seguito furono dichiarati colpevoli nel gennaio 1959.

Il vero significato del finale di “Gli intoccabili” spiegato

Tra i migliori film di Robert De Niro ci sono classici della mafia come Quei bravi ragazzi, Il padrino – Parte II e Gli intoccabili. Non è nuovo a questo genere, avendo praticamente definito la rappresentazione culturale dei mafiosi italo-americani. The Alto Knights – I due volti del crimine non ha ricevuto recensioni così positive come alcuni dei suoi classici, ma le interpretazioni offerte dal leggendario attore offrono un livello di prestigio che la maggior parte dei film non ha. Il fatto che De Niro interpreti entrambi i personaggi è fondamentale per i temi del film.

The Alto Knights non è solo la storia di due mafiosi, ma di due uomini cresciuti nello stesso ambiente ma diventati nemici. È una storia di dualità. Frank Costello e Vito Genovese sono persone totalmente diverse, ma condividono elementi innati e ci sono aspetti di se stessi l’uno nell’altro. Il titolo di The Alto Knights – I due volti del crimine si riferisce a un luogo comune della loro infanzia, ma è anche un promemoria dello yin-yang che questi personaggi formano. Frank pensa di aver capito la psicologia di Vito, ma il suo piano finale dimostra quanto abbiano davvero in comune.