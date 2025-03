The Alto Knights: la storia vera dei due boss mafiosi interpretati da Robert De Niro

Con The Alto Knights – I due volti del crimine (la nostra recensione), in uscito il 20 marzo, Robert De Niro torna a un film di mafia, interpretando due ruoli. Scritto dallo sceneggiatore di Quei bravi ragazzi, Nicholas Pileggi, The Alto Knights si ispira alla storia vera della rivalità tra Frank Costello e Vito Genovese, grandi nomi del crimine organizzato a New York a metà del XX secolo, entrambi interpretati da De Niro. Il titolo “Alto Knights” è il nome di un vero club sociale nel quartiere Little Italy di New York, dove i mafiosi potevano parlare di persona in tutta sicurezza.

Ecco come The Alto Knights racconta la drammatica storia di Frank Costello e Vito Genovese. TIME ha parlato con due esperti di mafiosi, Tony DeStefano, autore di The Deadly Don: Vito Genovese, Mafia Boss e Top Hoodlum: Frank Costello, Prime Minister of The Mafia, e Geoff Schumacher, vicepresidente del settore mostre e programmi del Mob Museum di Las Vegas.

Come Frank Costello e Vito Genovese divennero influenti

“Si può riassumere in una parola: proibizionismo”, afferma Schumacher.

La mafia prosperò durante il periodo del proibizionismo, dal 1920 al 1933, quando il divieto di produrre, vendere e trasportare alcolici negli Stati Uniti creò un mercato nero per l’alcol. Costello e Genovese divennero figure di spicco nel “rum running” (il contrabbando di alcolici di buona qualità negli Stati Uniti dal Canada, dai Caraibi o dall’Europa) e nel “bootlegging” (la produzione e la vendita di alcolici).

“Erano essenzialmente rivali”, dice DeStefano. Ognuno di loro ebbe molto successo, con approcci diversi. In The Alto Knights, Genovese cattura la loro dinamica in una frase rivolta a Costello: ‘Se vuoi fare il diplomatico, sono affari tuoi. Io sono un gangster’.

Genovese era noto per la criminalità di strada e la violenza per ottenere ciò che voleva. “Era più un delinquente della criminalità organizzata”, dice Schumacher. Era un sottocapo di Lucky Luciano, che prese il controllo della mafia in America nel 1931 dopo aver ucciso il boss di New York Joe Masseria.

Al contrario, Costello era principalmente un potente uomo di potere a New York, meno concentrato sulla violenza di strada e più concentrato sull’ottenere l’elezione di persone e sul controllo dei giudici e della polizia. “A New York, per molti anni, ha tenuto sotto controllo tutti i tipi di persone nella sfera politica attraverso tangenti”, afferma Schumacher.

Costello era anche coinvolto nell’industria del gioco d’azzardo, introducendo le slot machine a New York e a New Orleans. Nel 1949 è persino apparso sulla copertina della rivista TIME .

Il film si svolge nel 1957, quando Genovese è geloso del potere e dell’influenza di Costello e vuole usurpargli il ruolo di grande capo a New York. Il film si apre con un fallito tentativo di assassinio contro Costello e, sebbene Genovese non sia stato l’uomo che ha premuto il grilletto, “era sicuramente dietro”, dice Schumacher.

Come mostra il film, Costello accetta di ritirarsi e farsi da parte in modo che Genovese possa prendere il suo posto. Costello viene mostrato mentre si gode la bella vita a Central Park West, mentre porta a spasso cani vestiti con cappotti di visone in miniatura, tra cui un pomerania con un berretto di pelliccia.

Come The Alto Knights – I due volti del crimine descrive l’incontro di Apalachin

La presa di potere di Genovese porta a una delle scene più drammatiche de Gli alti cavalieri, quando il film mostra i poliziotti dello stato di New York che interrompono un summit di capi mafia alla guida di Cadillac nel nord dello stato. Questo raduno, per riconoscere Genovese come il principale boss della mafia a livello nazionale, ebbe davvero luogo il 14 novembre 1957 ed è noto come “Incontro di Apalachin”. Come mostrato nel film, i mafiosi che arrivarono alla riunione cercarono di sfuggire alla polizia scappando nei boschi, e le loro auto rimasero bloccate nel fango mentre accendevano i motori.

Costello è in viaggio per l’evento, ma non ce la fa mai perché si ferma costantemente alle attrazioni e ai negozi lungo la strada. Il film sembra propendere per la teoria secondo cui Costello avvisò le autorità locali che un gruppo di persone senza scrupoli si sarebbero riunite, forse per vendicarsi di Genovese che aveva cercato di ucciderlo. “Non sappiamo se Costello l’abbia mai fatto”, dice DeStefano. ‘Non sappiamo con certezza che Costello abbia fatto quel viaggio. Non era presente a quell’incontro… Ma è un buon film’.

Cosa accadde a Frank Costello e Vito Genovese

Sebbene Vito Genovese sopravvisse alla riunione, per lui fu l’inizio della fine. Nel 1959 fu condannato a 15 anni di carcere dopo essere stato arrestato per traffico di eroina. Morì dietro le sbarre, per problemi cardiaci, nel 1969 all’età di 71 anni.

Costello scontò la pena per oltraggio al Congresso ed evasione fiscale, ma poté trascorrere gli ultimi anni della sua vita a casa, dedicandosi principalmente al giardinaggio e mostrando i suoi fiori alle mostre orticole. Morì nel 1973 all’età di 82 anni.

Anche il potere della mafia iniziò a diminuire a questo punto. Promulgata nel 1970, la legge sulle organizzazioni influenzate dalla criminalità organizzata (RICO, in breve) consentì ai pubblici ministeri federali di perseguire i mafiosi a livello nazionale.