The Brutalist, la spiegazione del finale: cosa succede a Harrison e Laszlo

The Brutalist di Brady Corbet offre un finale con un denso materiale tematico da esaminare. Adrien Brody interpreta The Brutalist nei panni di László Tóth, un architetto ebreo ungherese che è stato separato dalla moglie durante la seconda guerra mondiale. Arriva in America e si ritrova alle dipendenze di Harrison Lee Van Buren, un uomo ricco affascinato dal talento architettonico innovativo di Tóth, che gli commissiona la costruzione di un centro comunitario in memoria di sua madre.

Nel finale del film, Harrison contatta László per far ripartire i lavori di costruzione. Durante il loro viaggio in Italia, Harrison stupra László ubriaco per dimostrare il suo potere su di lui. Questo fa precipitare László, che si scaglia con rabbia contro i suoi amici e dipendenti. Alla fine, sua moglie Erzsébet finisce le medicine e László le inietta eroina per alleviare il dolore, provocandole un’overdose. Lei sopravvive e i due progettano di lasciare il paese, ma prima lei affronta Harrison per quello che ha fatto. A casa sua, Harrison scompare dopo essere stato accusato davanti alla famiglia e ai colleghi.

L’ultimo discorso di Zsófia in The Brutalist. Ecco cosa significa.

L’epilogo di The Brutalist si svolge nel 1980 in occasione di una Biennale per László Tóth, che espone il suo lavoro architettonico degli ultimi due decenni e celebra la sua vita. È un momento scioccante, vista la situazione disperata in cui si trovava alla fine del film, ma sembra che il viaggio di Erzsébet in Pennsylvania sia stato fruttuoso per la sua carriera. Tuttavia, non è chiaro come László sia diventato un architetto famoso nel tempo trascorso dall’ultima volta che lo ha visto. Dato che il centro comunitario di Van Buren è menzionato come una delle sue realizzazioni, sembrerebbe che il lavoro gli sia stato attribuito.

All’evento, Zsófia tiene un discorso sulla vita di László Tóth, riassumendo la carriera dello zio e mostrando un lato del suo carattere che il pubblico non conosceva direttamente, poiché László non aveva condiviso l’ispirazione per il suo lavoro. Descrive come la sua vita personale abbia influenzato il suo processo creativo, ispirando diversi aspetti del centro comunitario. In particolare, gli interni del centro comunitario sono stati realizzati in modo da assomigliare ai campi di concentramento a cui László è stato sottoposto, il che significa che il suo trauma è stato sviluppato nel suo lavoro.

Il suo punto è suggerire che László ha attraversato l’inferno per raggiungere la sua arte, ma alla fine ciò che conta è il risultato finale.

C’è un’affermazione di Zsófia che riflette perfettamente la narrazione. Chiude il discorso dicendo: “Non importa cosa gli altri cerchino di venderti, è la destinazione, non il viaggio”. Il suo punto è suggerire che László ha attraversato l’inferno per raggiungere la sua arte, ma il risultato finale è ciò che contava. La sua vita personale era costantemente piena di conflitti e tragedie, eppure ha realizzato opere che alla fine sono state rispettate e ammirate.

Cosa è successo a Harrison dopo che Erzsébet lo ha accusato

Harrison scompare, lasciando il suo destino sconosciuto

Il destino di Harrison Lee Van Buren è uno dei misteri più strani della fine de The Brutalist. Nonostante l’importanza del suo personaggio nella narrazione, dopo che Erzsébet lo accusa di aver violentato László, fugge dalla scena. Suo figlio e i domestici non riescono a trovarlo sul posto e il film passa all’epilogo senza risolvere la sua scomparsa. Inoltre, l’epilogo non fornisce ulteriori informazioni su Harrison. Brady Corbet lascia la decisione allo spettatore.

Ci sono diverse questioni riguardanti questa scena su cui si può teorizzare. Per quanto riguarda il destino di Harrison, è possibile che si sia ucciso o semplicemente sia fuggito, nascondendosi dalla vergogna e partendo per ricominciare la vita altrove. Un altro dettaglio interessante della scena è la reazione di suo figlio Harry. Harry è un tipo pomposo per tutto il film, e questa è l’unica scena in cui mostra una vera disperazione. Sembra che, a parte il fatto che suo padre è accusato di aver fatto qualcosa di terribile, sia inorridito perché crede o sa che sia vero.

Un’altra scena del film mostra Harry che si avvicina a Zsófia mentre è seduta vicino all’acqua in costume da bagno. Le chiede se le andrebbe di fare una passeggiata, ma la scena si interrompe prima di mostrare cosa succede. La volta successiva, Zsófia si allontana da Harry, coprendosi intenzionalmente dove prima mostrava la pelle. Il film potrebbe insinuare che Harry abbia tentato di palparla… o peggio. È pura speculazione, ma questo potrebbe suggerire che Harry abbia sviluppato queste tendenze imitando il padre o sperimentandole attraverso il padre.

Erzsébet è morta prima dell’epilogo del film?

Presumibilmente è morta a causa dell’osteoporosi

Erzsébet non è presente nell’epilogo, il che implica che sia morta negli ultimi vent’anni. Fortunatamente, è sopravvissuta all’overdose nel 1960, vivendo abbastanza a lungo da tornare in Europa con László. Le era stata diagnosticata l’osteoporosi intorno al 1953, il che probabilmente ha influito sulla sua aspettativa di vita. Anche se nel finale del film la si vede camminare su una barella, la sua condizione non sembra essere migliorata nei sette anni trascorsi in The Brutalist.

László Tóth era un vero architetto?

László Tóth è un personaggio di fantasia

Il personaggio di Adrien Brody, László Tóth, è completamente fittizio, anche se il film è così ben costruito che sembra vivo. In un’intervista con la CNN, Adrien Brody ha spiegato come la sua vita abbia influenzato la creazione del personaggio, dicendo: “Ho la fortuna di comprendere l’esperienza dell’immigrazione e i molti parallelismi con il percorso di un artista”. La performance di Brody, la sceneggiatura di Brady Corbet e Mona Fastvold e altri artisti di talento coinvolti nella proiezione hanno contribuito a sviluppare un personaggio affascinante da studiare.

Il vero significato di The Brutalist

The Brutalist esamina l’esperienza americana di immigrati e artisti

The Brutalist è un’epopea del dopoguerra che esamina le somiglianze tra immigrati e artisti. László è entrambe le cose e non solo viene rifiutato perché diverso dalla gente del posto per religione e cultura, ma viene anche frainteso come creativo. È circondato da americani che non possono capire alcun aspetto della sua vita e non ci provano nemmeno. In questo senso, Harrison Lee Van Buren è emblematico dell’America nella sua forma più tossica, un capitalista che non si preoccupa di capire la situazione di László o addirittura l’arte, eppure desidera possederla.

In misura estrema, Harrison impone il suo bisogno di potere su László, aggredendolo anche sessualmente mentre gli ricorda che non sta vivendo al massimo delle sue potenzialità.

Harrison è invidioso del genio creativo di László, e suggerisce che la sua vasta ricchezza abbia portato solo a un’esistenza profondamente superficiale. The Brutalist è in definitiva il ritratto di László, e il film suggerisce che, nonostante il tragico viaggio, egli raggiunga la sua destinazione e il mondo si diletti nella sua creazione.