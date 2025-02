Perché il tempo di esecuzione di The Brutalist è così lungo e ha un intervallo

The Brutalist, una storia straziante sulla brutalità del sogno americano, è uno dei film più emozionanti del 2024. La storia segue il protagonista László Tóth (Adrien Brody), un architetto ebreo-ungherese che parte per gli Stati Uniti dopo essere sopravvissuto a un campo di concentramento. Si trasferisce a Philadelphia, incontra il ricco Harrison Van Buren (Guy Pearce) e suo figlio Harris, e presto inizia il progetto architettonico della sua vita. L’ultimo lavoro del regista Brady Corbet ha ricevuto ben 10 nomination agli Academy Awards, tra cui quella per il miglior film e quella per Brody come miglior attore.

Tuttavia, il film non è esente da critiche. The Brutalist è stato criticato per l’uso dell’intelligenza artificiale per integrare alcuni dialoghi in ungherese pronunciati da Brody. Alcuni spettatori si sono anche chiesti perché The Brutalist sia uno dei film più lunghi degli ultimi anni. La durata del film, oltre tre ore, ricorda titoli come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese o The Irishman, ma The Brutalist vanta una caratteristica rara che la maggior parte dei film recenti non ha: un intervallo ufficialmente autorizzato.

La durata e gli atti di The Brutalist

The Brutalist include due atti e un epilogo

The Brutalist ha un finale dopo il finale, poiché è diviso in quattro parti: due atti, un intervallo e un epilogo. Il primo atto, “Parte I: L’enigma dell’arrivo”, dura circa un’ora e 40 minuti e ci introduce a László e al mondo grigio e inquietante di The Brutalist nel 1947. L’apertura segue il duro inizio di László negli Stati Uniti, fino alla decisione dei Van Buren di commissionargli un centro comunitario. L’apertura segue il duro inizio di László negli Stati Uniti, fino alla decisione dei Van Buren di commissionargli un centro sociale. Dopo questo atto c’è l’intervallo, poi il film si tuffa nel secondo atto, più breve, “Parte II: Il nucleo duro della bellezza.”

La seconda parte, “The Hard Core of Beauty”, riprende nel 1953 e continua a seguire le lotte di László con il suo lavoro, le droghe e i Van Buren. Il secondo atto di The Brutalist introduce la moglie di László, Erzsébet (Felicity Jones), che diventa rapidamente uno dei personaggi più emozionanti del film. Nella seconda parte, Harrison Van Buren decide di abbandonare il suo centro sociale, licenziando tutti i suoi dipendenti, il che alla fine porta László e la sua famiglia a trasferirsi a New York. Tuttavia, l’architetto si ritrova presto sul posto. Il resto del secondo atto è un’immersione oscura e inquietante nella sete di potere dei Van Buren e nella lotta di László per completare il suo capolavoro architettonico.

Dopo la conclusione dei due atti ufficiali, The Brutalist termina con un breve epilogo: “La prima Biennale di Architettura”. Mentre i primi due atti si concentrano su László e sul suo percorso professionale e personale, l’epilogo pone l’attenzione sulla nipote di László, Zsófia (Ariane Labed). Descrive il lavoro di László, spiegando come il Van Buren Community Center sia stato progettato per assomigliare a un campo di concentramento e come la costruzione sia servita a Làszló per elaborare il suo trauma. Mentre il suo anziano zio osserva, Zsófia conclude The Brutalist con un messaggio che lui una volta le disse: “Non importa cosa gli altri cercano di venderti, è la destinazione, non il viaggio”.

Il lungo tempo di esecuzione di The Brutalist è necessario per mostrare il tempo impiegato da László per completare il suo progetto architettonico

L’intervallo di The Brutalist è simbolico

A metà del primo atto di The Brutalist, Làszló si assume il compito enorme di costruire un centro comunitario con biblioteca, teatro, palestra e cappella per la ricca famiglia Van Buren. La creazione inizia a consumare László, che dedica le sue giornate al progetto. La costruzione estesa continua durante l’intervallo, nascosta agli occhi del pubblico, ma implicita quando la seconda parte salta sei anni nel futuro.

The Brutalist presenta un montaggio di riprese della costruzione, che mostrano il massiccio centro Van Buren che prende lentamente forma. La scena è bellissima e mostra non solo il lavoro del fittizio László, ma anche il forte occhio registico di Corbet. Il centro Van Buren non è stato creato dall’oggi al domani, ma piuttosto nel corso di diversi anni difficili. La tregua di 15 minuti che segue serve a rappresentare quanto tempo è passato, mostrando quanto tempo ha richiesto il lavoro di László.

Perché il regista Brady Corbet ha incluso un intervallo nel film The Brutalist

Il pubblico ha bisogno di una pausa

L’intervallo di The Brutalist arriva alla fine della “Parte I: L’enigma dell’arrivo”, che si conclude a circa metà del film di 3 ore e 35 minuti, al minuto 1 ora e 40. L’intervallo dura 15 minuti, durante i quali lo schermo mostra prima una foto della famiglia Tóth e poi un conto alla rovescia fino a zero, momento in cui riprende The Brutalist. Durante l’intervallo, viene riprodotta la musica per pianoforte che Corbet ha commissionato a John Tilbury per la colonna sonora diretta da Daniel Blumberg.

Corbet ha anche aggiunto l’intervallo a The Brutalist per il pubblico che aveva bisogno di una pausa durante la visione del lungo film. In un’intervista con IndieWire, ha spiegato che anche a lui piace fare una pausa durante una lunga visione. Ha osservato che ha “difficoltà a stare seduto per tre ore e mezza, quindi ne aveva bisogno”. Durante l’intervallo, gli spettatori possono elaborare ciò che hanno appena visto.

Parlando con The Times, Corbet ha anche spiegato che la durata specifica di 15 minuti dell’intervallo di The Brutalist è stata un’altra scelta intenzionale:

“Sono 15 minuti perché è generalmente il tempo necessario alle persone per uscire, usare il bagno, fumare e tornare in tempo per la seconda parte. Si spera che il pubblico apprezzi l’esperienza comune”.

Anche la partner di Corbet, la regista Mona Fastvold, ha fornito la sua opinione sull’intervallo. Ha paragonato l’esperienza di guardare The Brutalist a quella di abbuffarsi di una serie televisiva:

“Sai, la gente si siede a casa e guarda da otto a sedici ore di una serie limitata con piccole pause in mezzo, quindi se applichi quell’idea a questo film, ti stai solo abbuffando di questo film con una piccola pausa nel mezzo. Quindi, non aver paura dell’intervallo.”

In alcune proiezioni di The Brutalist, l’intervallo iniziava dopo alcuni minuti di schermo vuoto. Queste interruzioni erano dovute al fatto che il film veniva proiettato su pellicola da 35 o 70 millimetri in alcuni cinema (il film era stato girato utilizzando VistaVision, una forma di pellicola da 35 millimetri), quindi i proiezionisti dovevano rimuovere e sostituire fisicamente la bobina, aggiungendo tempo alla già lunga durata di The Brutalist.