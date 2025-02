Profilo Falso – stagione 3 si farà? tutto quello che sappiamo

La telenovela colombiana Profilo Falso, piena di colpi di scena, ha avuto un successo inaspettato quando è arrivata su Netflix nel 2023, ma la serie sarà rinnovata per la terza stagione? La prima stagione della serie segue le vicende di una ballerina esotica di nome Camila (Carolina Miranda), che incontra l’uomo dei suoi sogni su un’app di incontri. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando scopre che il suo nuovo partner non è esattamente chi dice di essere. Giocando sulle paure moderne riguardo al catfishing e alla privacy online, il dramma esagerato ha offerto una serie di colpi di scena da soap opera per tutta la prima stagione.

La seconda stagione è stata rinnovata, ma la serie originale di Netflix è rimasta in gran parte inattiva per tutto il 2023 e il 2024, senza quasi nessun aggiornamento sostanziale. Tuttavia, quando la serie è finalmente tornata in onda all’inizio del 2025, Profilo Falso: Killer Match (questo il sottotitolo della stagione) ha regalato ancora una volta emozioni forti. Qualcuno sta usando il vecchio profilo di Camila per adescare uomini e ucciderli, e la polizia vuole arrestare la tormentata innamorata come colpevole. Alzando la posta nella seconda stagione, Profilo Falso ha posto le basi per una saga in corso che potrebbe continuare nella terza stagione e oltre.

La terza stagione di Profilo Falso non è confermata

Il destino di Camila è sospeso nel limbo per ora

Il modello di Netflix di pubblicare le serie originali in blocco ha contribuito a trasformare il pubblico televisivo, ma rende anche un po’ più difficile giudicare il successo immediato di una stagione televisiva. Non sorprende (considerando la novità della seconda stagione) che Netflix non abbia rinnovato Profilo Falso per una terza stagione, e non è del tutto chiaro se lo farà mai. Poiché lo streamer mantiene i propri dati per lo più segreti, il successo o il fallimento dell’uscita della seconda stagione di Profilo Falso è difficile da valutare.

A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che la stagione 2 ha impiegato molto tempo a concretizzarsi ed è stata rilasciata con pochissimo clamore.

Tuttavia, se la stagione 2 dovesse avere un grande successo per lo streamer, non dovrebbero tardare a buttarsi sulla stagione 3. La stagione 2 è stata rinnovata settimane dopo l’uscita della stagione 1, anche se la stagione 1 è stata una sorta di sensazionale successo improvviso che non è facile replicare. Ciò che complica ulteriormente le cose è che la seconda stagione ha impiegato molto tempo a concretizzarsi ed è stata rilasciata con pochissimo clamore. La seconda stagione è stata rinnovata nel giugno 2023 e ci sarebbe voluto più di un anno e mezzo prima della sua prima. Poiché la seconda stagione è arrivata senza molto preavviso, potrebbe significare che gli spettatori impiegheranno più tempo a scoprirla.

La seconda stagione di FProfilo Falso è andata in onda l’8 gennaio 2025.

Dettagli sul cast della terza stagione di Profilo Falso

Chi è sopravvissuto ai colpi di scena della seconda stagione?

In fondo, programmi come Profilo Falso esistono solo per i colpi di scena esagerati che tengono incollati gli spettatori, ma devono comunque creare personaggi a cui il pubblico tenga. La telenovela ha fatto un buon lavoro in questo senso nelle due stagioni finora andate in onda, e il cast principale è necessario nella terza stagione se Profilo Falso vuole continuare ad avere lo stesso impatto sullo spettatore. A condurre lo show è Carolina Miranda nei panni dell’ingenua ma amorevole Camila, che purtroppo si ritrova nel bel mezzo di una intricata rete di amore e bugie.

Ad unirsi a lei nella terza stagione sarà il suo fidanzato, Miguel, interpretato da Rodolfo Salas. Anche se non è sempre stato onesto con lei, la seconda stagione ha chiarito che Miguel e Camila hanno un vero legame, e alla fine della stagione sono finiti insieme. Non è chiaro se l’ex marito di Camila, David (interpretato da Lincoln Palomeque), tornerà, dato che ha fatto la scelta matura di lasciarla andare perché lei amava ancora Miguel. Un ritorno certo è quello dell’arcinemica della serie, Ángela (Manuela González), soprattutto dopo che l’assassina evasa ha promesso di vendicarsi.

Il cast della terza stagione di Profilo Falso includerà probabilmente:

Carolina Miranda è Camila

Rodolfo Salas è Miguel

Lincoln Palomeque è David

Manuela González è Ángela

Dettagli della trama della terza stagione di Profilo Falso

Ora che Profilo Falso ha preso un po’ di ritmo, è molto più facile indovinare il tipo di cose che vedremo nella terza stagione. La torrida relazione tra Miguel e Camila non era finita dopo la conclusione della prima stagione, e David ha divorziato da lei con maturità in modo che potesse stare con l’uomo che ha veramente il suo cuore. Tuttavia, considerando quanto sia stata difficile la loro relazione finora, è chiaro che un lieto fine non sarà mai possibile per la coppia. Oltre alle bugie quasi compulsive di Miguel, dovranno anche fare i conti con la sanguinaria Ángela, che è sfuggita alla custodia nella seconda stagione.