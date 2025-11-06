Spiegazione del cameo di Jason Momoa in The Fall Guy

Il finale di The Fall Guy include un cameo di un importante attore hollywoodiano che cattura perfettamente il tono meta del film. Il film vede Ryan Gosling nel suo attesissimo seguito al film di maggior incasso del 2023, Barbie. È anche una grande lettera d’amore e un tributo alla storia degli stuntman e delle stuntwoman di Hollywood, con diverse acrobazie spericolate e scorci della magia del cinema dietro le quinte. The Fall Guy è in parte una commedia romantica, in parte una commedia d’azione e al 100% un divertimento che piace al pubblico. Gosling brilla nel cast di The Fall Guy insieme a Emily Blunt e a un cast di supporto stellare composto da Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Winston Duke.

Nonostante l’accoglienza positiva della critica, The Fall Guy ha deluso al botteghino, incassando meno di 28 milioni di dollari nel weekend di apertura e un totale mondiale di 180 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 125 milioni di dollari. Anche se The Fall Guy è considerato un flop al botteghino, va considerato anche il fatto che The Fall Guy è attualmente uno dei primi 20 film di maggior incasso del 2024. The Fall Guy ha anche criticato gli Oscar per la mancanza di rappresentanza degli stuntman e ha chiesto l’introduzione di una categoria ufficiale dedicata agli stuntman agli Academy Awards. Inoltre, The Fall Guy ha stabilito un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di capriole con un’auto in uno stunt di un film.

Jason Momoa fa un cameo nel finale di The Fall Guy nei panni di se stesso

Momoa è la nuova star del film fittizio Metalstorm

Nel finale di The Fall Guy, Jason Momoa fa un’apparizione a sorpresa. Il film è incentrato sullo stuntman protagonista interpretato da Ryan Gosling, Colt Seavers, alla ricerca della star scomparsa di un film chiamato Metalstorm, diretto dal personaggio di Emily Blunt, Jody. Colt viene coinvolto in una cospirazione che porta alla rivelazione che la star scomparsa, Tom Ryder interpretato da Aaron Taylor Johnson, ha ucciso un altro stuntman. Alla fine, Ryder viene licenziato da Metalstorm e arrestato, aprendo la strada al cameo di Momoa.

Il finale di The Fall Guyrivela che Momoa è l’attore ingaggiato per sostituire Tom Ryder nel ruolo principale del film di Jody. Ciò significa che il primo interpreta una versione meta-fiction di se stesso in The Fall Guy, recitando nel film di Jody, Metalstorm. Poiché la trama di The Fall Guy è autoreferenziale, ingaggiare Momoa per interpretare se stesso si adatta perfettamente al tono del film. La spiegazione del cameo si estende anche alla scena post-crediti di The Fall Guy.

The Fall Guy ha anticipato il cameo di Momoa all’inizio del film, quando Colt trova un post-it di Ryder con scritto “È Momoa o Mamoa?”

Il cameo di Jason Momoa in The Fall Guy prepara il terreno per un ruolo nel sequel

Jason Momoa potrebbe tornare in The Fall Guy 2

Sebbene il cameo di Momoa in The Fall Guy sia di per sé una gag divertente, potrebbe anche preparare il terreno per una storia in The Fall Guy 2. Un sequel di The Fall Guy non è stato confermato, ma l’inclusione di Momoa potrebbe portare a un seguito. Il primo film era incentrato su Colt coinvolto nel dramma della vita di Ryder, qualcosa che potrebbe facilmente continuare se Momoa fosse utilizzato in un sequel. Questo non solo consentirebbe un perfetto duo sullo schermo tra Jason Momoa e Ryan Gosling, ma continuerebbe anche il meta-senso dell’umorismo di The Fall Guy.

Avere Momoa in un ruolo più importante come versione romanzata di se stesso potrebbe portare a una fantastica commedia autoreferenziale. In questo caso, The Fall Guy 2 potrebbe continuare la storia del primo film, con Colt coinvolto negli affari di un attore, anche se con il notevole cambiamento che Momoa non sarebbe il cattivo. Ciò consentirebbe a un potenziale sequel di The Fall Guy di sembrare familiare ma allo stesso tempo fresco, sfruttando al contempo l’esilarante cameo di Momoa nel primo film.

Perché Jason Momoa ha un cameo in The Fall Guy

Sostituisce il personaggio di Aaron-Taylor Johnson nel film immaginario

Jason Momoa interpreta se stesso in The Fall Guy in un momento meta-cinematografico. Viene chiamato a sostituire il personaggio immaginario della star del cinema Tom Ryder, interpretato da Aaron-Taylor Johnson, dopo che Colt Seavers, lo stuntman di Tom interpretato da Ryan Gosling, lo smaschera. Alla fine di The Fall Guy, si scopre che Tom Ryder aveva cospirato con Gail Meyer, la sua fedele e spietata produttrice, per sbarazzarsi di Colt, geloso del fatto che questi gli rubasse la scena durante la produzione del film d’azione fantascientifico immaginario di Jody Moreno, Metalstorm. Dopo che Colt trova Tom, che è “scomparso” sullo yacht di Gail, viene incastrato e quasi ucciso, ma alla fine fa pagare sia Tom che Gail.

Momoa, che è una delle star di grande nome nel blockbuster fantascientifico di Denis Villeneuve del 2021 Dune, sostituisce Tom Ryder dopo che questi viene licenziato dal film di Jody una volta scoperto il complotto suo e di Gail. The Fall Guy si conclude con Tom che muore in un’esplosione e Gail che probabilmente dovrà affrontare accuse penali grazie alla pronta reazione dei personaggi dei poliziotti interpretati da Lee Majors e Heather Thomas, che negli anni ’80 hanno recitato rispettivamente nei panni di Colt e Jody nella serie televisiva Fall Guy. Metalstorm ha già elementi satirici di Dune con i suoi temi fantascientifici e l’ambientazione desertica, il che rende Momoa una scelta esilarante e azzeccata per interpretare il ruolo di Tom nel film fittizio all’interno del film.CorrelatiContinuo a sperare in The Fall Guy 2, affinché la sfortuna di Ryan Gosling ed Emily Blunt con i franchise finiscaThe Fall Guy avrebbe dovuto lanciare un franchise d’azione per Ryan Gosling ed Emily Blunt, e spero che il sequel venga realizzato per porre fine alla loro sfortuna.

Cosa ha detto Jason Momoa sul suo cameo in The Fall Guy

Momoa ha promosso il suo film nel film sui social media

Momoa ha utilizzato Instagram per promuovere The Fall Guy in occasione dell’uscita del film nelle sale all’inizio di maggio 2024. Con il suo nome utente “prideofgypsies” in un post congiunto con “thefallguymovie”, ‘davidmleitch’ e “87northaction”, Momoa ha pubblicato un trailer di Metalstorm che mostrava il suo personaggio vestito in abiti western mentre sparava agli extraterrestri in un deserto polveroso. Momoa ha scritto nella didascalia:

È MOMOA, non MAMOA.

Mahalos Kelly McCormick @kmc_87n e David Leitch @davidmleitch per avermi invitato a partecipare🤍

SPOILER ALERT🤘🏽

Sono nel film, #MetalStorm all’interno del film #TheFallGuy

TUTTI DEVONO VEDERE @thefallguymovie ORA, questo film è il motivo per cui amiamo i film: amore, risate, qualche lacrima e ACROBAZIE, acrobazie da Guinness dei primati una dopo l’altra.

È ora di tornare al cinema. Aloha J

Sebbene Momoa appaia solo per pochi istanti in The Fall Guy, la sua presenza a sorpresa è una delle migliori battute dell’intero film.