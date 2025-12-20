Il grande Lebowski: la storia vera che ha ispirato il film

“Il Drugo”. Queste due semplici parole evocano così tante cose nella mente degli spettatori e, in particolare, dei fan dei fratelli Coen. Joel ed Ethan Coen hanno creato alcuni dei personaggi più memorabili della storia del cinema. Da H.I. McDunnough (Nicolas Cage) in Arizona Junior, ad Anton Chigurh (Javier Bardem) in Non è un paese per vecchi, a Marge Gunderson (Frances McDormand) in Fargo, i due hanno collaborato per dare vita ad alcuni dei personaggi più eccentrici, singolari e affascinanti. Ma forse nessuno è stato così spettacolarmente inetto come Il Drugo in Il grande Lebowski. Ma cosa c’è di vero dietro questo personaggio e la sua storia?

LEGGI ANCHE: Il grande Lebowski: 10 cose che non sai sul film

Il grande Lebowski è una storia vera?

Possiamo confermare che il brillante film dei fratelli Coen Il grande Lebowski è una storia di fantasia, tranne che per alcune scene. Speravamo davvero di scoprire che fosse basato su una storia vera, perché l’idea che nel mondo reale esistano personaggi stravaganti come Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), Walter Sobchack (John Goodman) e Jesus Quintana (John Turturro) è affascinante. Ma la buona notizia è che il Drugo è almeno in parte basato su una persona reale di nome Jeff Dowd. E per rendere le cose ancora migliori, Dowd preferisce davvero un White Russian ben fatto, affermando: “È essenzialmente un cono gelato liquefatto che si può comprare in un bar”. Ma cos’altro c’è di vero e cosa è finzione nell’uomo che i fratelli Coen hanno scelto come modello per il Dude?

Come hanno conosciuto Jeff Dowd, l’ispirazione dietro il personaggio di Il Drugo, i fratelli Coen?

I fratelli Coen hanno conosciuto Jeff Dowd nel 1981, mentre lavorava con Robert Redford alla creazione dell’ormai prestigioso trampolino di lancio cinematografico noto come Sundance Film Festival. I Coen erano nelle prime fasi di lavoro sul materiale promozionale per il loro thriller Blood Simple. Dopo aver lavorato a stretto contatto con Dowd per settimane alla realizzazione di una campagna di marketing per il film, scoprirono che il soprannome di Dowd era in realtà “The Dude”.

Questo di per sé era già piuttosto impressionante, ma dopo aver frequentato il bizzarro Dowd per un lungo periodo, i Coen cominciarono a cogliere i suoi modi di fare un po’ strani, i suoi tratti caratteriali e la sua insolita visione della vita. Rimasero in contatto e si incontrarono diverse altre volte negli anni ’80, dato che Dowd era un dirigente di marketing piuttosto importante. Più di un decennio dopo, i registi avrebbero realizzato un film sulle loro esperienze e sul tempo trascorso con Dowd, e il risultato finale è il capolavoro cinematografico del 1998, Il grande Lebowski.

Quali parti de Il grande Lebowski sono reali?

Come abbiamo detto, Dowd ama il White Russian. Lo beve escludendo tutte le altre bevande alcoliche? Non proprio. Dowd ha affrontato il tema del White Russian nel film dicendo che, sebbene non rifiuti il cocktail quando gli viene offerto, non lo beve sempre. In un’intervista con l’HuffPost ha dichiarato: “Bevevo White Russian proprio come quando si è al college: un mese o una stagione era il Tequila Sunrise, poi è stata la volta dell’Harvey Wallbanger e infine del White Russian”.

I fratelli Coen hanno deciso di concentrarsi sul White Russian perché potevano divertirsi di più con esso rispetto a qualcosa di più semplice come un vodka soda. Secondo il documentario del 2009 The Achievers: The Story of the Lebowski Fans, un altro aneddoto reale del film è stato quando Dowd ha raccontato ai fratelli Coen la sua opinione su come un piccolo tappeto che aveva appena acquistato per la sua casa “avesse davvero dato un tocco in più alla stanza”, una battuta indimenticabile del film.

Infine, anche la sequenza del film in cui Il Drugo e Sobchack vanno a recuperare l’auto rubata di Lebowski dal deposito della polizia è vagamente ispirata a fatti reali. Quando recuperano l’auto, trovano i compiti di uno studente di terza media sul sedile posteriore. Secondo The Achievers, questo è realmente accaduto a un collega di Dowd e, come descritto nel film, vanno a casa del ragazzo per affrontarlo, convinti che sia stato lui a rubare l’auto. La parte in cui Sobchack presenta i compiti del ragazzo in un sacchetto di plastica come prova è realmente accaduta!

Cosa sta facendo Jeff Dowd dopo il successo di Il grande Lebowski?

Quando Il grande Lebowski uscì nelle sale nel 1998, non fu un grande successo commerciale, incassando poco più di 5,5 milioni di dollari nel weekend di apertura, ma da quando Il Drugo è diventato un personaggio cult amato dai fannulloni incompresi di tutto il mondo, Dowd ha ottenuto un riconoscimento sempre maggiore. Negli ultimi decenni, ha continuato a sfruttare la popolarità del personaggio viaggiando per il paese e tenendo conferenze davanti ai fan sfegatati del film che, ironicamente, si fanno chiamare “The Achievers” (da cui il nome del documentario, The Achievers).

Dowd ha anche usato la sua piattaforma per mettere in evidenza il suo attivismo politico negli anni ’70, tra cui una protesta contro la guerra del Vietnam come parte dei “The Seattle Seven”. Nel film, Il Drugo menziona la sua partecipazione alla rivolta politica al personaggio di Julianne Moore mentre sono sdraiati a letto uno accanto all’altra. Sembra che questo richieda una motivazione ben superiore a quella che Jeff Bridges e la versione di Il Drugo dei fratelli Coen sarebbero disposti a investire, ma è comunque una storia vera.

LEGGI ANCHE: Il grande Lebowski: la spiegazione del finale del film