The Family Man: dal cast al finale, le curiosità sul film con Nicolas Cage

“Cosa succederebbe se…“, su questo principio si basano da sempre la gran parte dei racconti per il cinema, nei quali si vanno ad esplorare percorsi e situazioni altrimenti improbabili nella vita reale. Proprio questa è anche la domanda alla base del film The Family Man, diretto nel 2000 da Brett Ratner e interpretato dal premio Oscar Nicolas Cage. Una storia romantica, non priva di elementi drammatici, ma con quel calore in grado di scaldare ogni cuore. Si tratta questo di un brillante film adatto per il periodo natalizio, essendola storia narrata ambientata propri in quei giorni di festa e unione.

Pur non essendo una storia originale, e non considerabile un vero e proprio remake, il film in questione trae il proprio spunto di base, come anche la figura dell’angelo custode, dal celebre La vita è meravigliosa, capolavoro del 1946 di Frank Capra, dove il protagonista si trova ad assistere a come sarebbe stato il mondo se egli non fosse mai nato. La trama di The Family Man, in modo simile, permette di assistere alla vita che il protagonista Jack Campbell avrebbe avuto se avesse preso una decisione diversa in un preciso momento della sua vita.

Arrivato infine in sala, il film si affermò come un grande successo, guadagnando circa 124 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 60. Ad oggi The Family Man viene ancora considerato come un buon titolo da vedere sotto le feste, e con l’arrivo del Natale nulla di meglio di una visione nel caldo della propria dimora. In questo articolo approfondiamo ulteriori dettagli sulla trama, il cast di attori e il finale del film, scoprendo infine anche dove è possibile ritrovarlo in streaming. Per sapere tutto ciò, basterà proseguire nella lettura.

La trama di The Family Man

La storia narrata ha per protagonista Jack Campbell, un affermato uomo di Wall Street, possessore di una Ferrari, di un costoso attico e di un lavoro grazie al quale sta per guadagnare altre montagne di soldi. Tutto sembra scorrere nel verso giusto nella sua vita, eppure c’è qualcosa che a Jack manca, e quel qualcosa è la famiglia. Questa sembra infatti non avere nessun significato per lui, che anzi rifugge le relazioni stabili. In seguito ad un ambiguo evento, però, egli si trova a risveglia in una vita che non è affatto quella vissuta fino a quel momento.

L’attico a New York è diventato un disordinato appartamento nel New Jersey, e accanto a lui vi è Kate, la sua ex fidanzata del liceo che egli lasciò 13 anni prima, al momento di trasferirsi a Londra per lavoro. Non solo, oltre a ritrovarsi sposato con quello che fino al giorno prima era il suo grande rimpianto in amore, Jack si scopre anche padre di due bambini. Per lui ha così inizio una serie di incredibili sorprese, attraverso le quali si troverà a rivalutare la sua vita desiderando di poter tornare indietro e rimediare all’errore di aver lasciato Kate, mai realmente dimenticata.

Il cast del film

Per dar vita ai personaggi del suo film, il regista ha condotto numerose ricerche, intenzionato a trovare i migliori volti possibile per i ruoli principali. Elemento fondamentale, infatti, era far acquisire a questi un carisma speciale, che potesse far appassionare gli spettatori alle loro vicende. Ecco dunque nel ruolo di Jack Campbell si ritrova il premio Oscar Nicolas Cage. Egli dà qui ulteriore prova del suo talento, dando volto ad un personaggio complesso e ricco di sfaccettature. Per il ruolo, l’attore ha studiato a lungo la vita degli uomini d’affari di Wall Street, dedicandosi anche alla visione di diversi film simili a The Family Man.

Accanto a lui, nel ruolo di Kate vi è l’attrice Téa Leoni. Oggi nota per la serie Madam Secretary, ella da qui vita all’ex fidanzata del protagonista e sua moglie nella vita alternativa. Per il suo ruolo l’attrice ha vinto diversi premi, tra cui il prestigioso Saturn Award. Nel ruolo della loro figlia maggiore, Annie Campbell, vi è invece Makenzie Vega. La bambina, che aveva all’epoca del film appena 6 anni, venne da subito indicata come una promessa della recitazione, arrivando anche a vincere importanti riconoscimenti. Don Cheadle interpreta invece Cash, il personaggio che introduce Jack alla sua nuova condizione.

Il finale di The Family Man

Avendo deciso che questa “altra” vita gli piace, Jack rivede Cash, ora commesso in un negozio. Chiede di rimanere nella sua “nuova” vita, ma Cash gli dice che non c’è scelta: “uno sguardo”, per definizione, è una cosa impermanente. Quella notte, Jack cerca quindi di rimanere sveglio, ma non ci riesce e si sveglia il “giorno dopo”, ma di nuovo il giorno di Natale, per ritrovarsi nella sua vita originale. Jack rinuncia a quel punto a concludere il grande affare dell’acquisizione per trovare Kate che sta traslocando da una lussuosa casa a schiera prima di volare a Parigi.

Dopo la loro separazione, come lui, lei si è concentrata sulla sua carriera ed è diventata un avvocato aziendale molto ricco. Lo aveva chiamato solo per restituirgli una scatola di vecchi oggetti e, quando Jack le chiede di vedersi per un caffè, lei gli suggerisce di cercarla se si trova a Parigi. Jack la insegue così fino all’aeroporto e, mentre lei sta per imbarcarsi sul suo volo, le descrive dettagliatamente la loro vita insieme e i loro figli, dicendo che era un sogno che sembrava reale. Incuriosita, alla fine lei accetta di andare con lui a prendere un caffè. Da lontano, li si vede parlare in modo impercettibile e ridere davanti al caffè, cosa che permette di immaginare che la vita sognata potrà diventare realtà.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Per gli appassionati del film è possibile fruire di The Family Man grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il film è infatti disponibile nel catalogo di Infinity+, Tim Vision, Apple iTunes e Amazon Prime Video. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno lunedì 9 dicembre alle ore 21:25 sul canale Rete 4.