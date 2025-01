The Hitcher: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Sean Bean

Dare un passaggio agli autostoppisti era un tempo una pratica molto comune, a cui si è affidata una generazione intera di viaggiatori. Oggi il mondo è però un posto meno sicuro e anche tale consuetudine è andata via via scemando. A tranquillizzare a riguardo non ci pensa di certo un film come The Hitcher, scritto da Jake Wall ed Eric Bernt e diretto nel 2007 da Dave Meyers, principalmente noto come regista di videoclip musicali. Con questo suo lungometraggio di genere thriller, però, si è cimentato nel dar forma alla paura che l’ignoto può rappresentare, specialmente nel momento in cui si presenta sotto forma di serial killer.

Il film è il remake di The Hitcher – La lunga strada della paura, diretto nel 1986 da Robert Harmon e con l’attore Roger Hauer, noto prevalentemente per il film Blade Runner, nei panni del protagonista. Da sempre fan di questa pellicola, il regista Michael Bay si offrì di produrla con la sua casa di produzione Platinum Dunes. Prese così vita un rifacimento del celebre thriller, aggiornato ovviamente ad un contesto moderno, che punta a minare le certezze degli spettatori presentando una vicenda più complessa e spaventosa di quello che si potrebbe immaginare.

Girato con un budget di 10 milioni di dollari, The Hitcher è arrivato a guadagnarne quasi il triplo, affermandosi come un buon successo anche grazie al suo cast di noti interpreti. Per gli amanti del genere, un titolo da non perdere assolutamente. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Hitcher

La vicenda ha per protagonista gli studenti Jim e Grace, in viaggio per le vacanze di primavera su una vecchia auto nel mezzo del deserto del Nuovo Messico. Improvvisamente, durante la notte, comincia un forte temporale e, senza accorgersene, i due fidanzati rischiano di investire un uomo fermo lungo la strada vicino la sua macchina in panne. Restii a fidarsi, decidono di proseguire, fermandosi solo più avanti in un’area di sosta, dove per caso lo rincontrano. I due si convincono a quel punto ad offrire all’uomo un passaggio fino al motel più vicino. Durante il viaggio, però, vedranno la situazione trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Lo sconosciuto, che dice di chiamarsi John Ryder, si rivela anche essere in realtà uno psicopatico omicida. Quando minaccia di uccidere Jim, la coppia riesce fortunatamente a liberarsene, perdendo però nella colluttazione il cellulare. Nel tentativo di allontanarsi quanto più possibile dall’uomo, Jim e Grace finiscono per schiantarsi con l’auto. A piedi, soli e senza telefono, i due fidanzati camminano in cerca di aiuto, ma quello che trovano lungo la strada è a dir poco spaventoso. Per sopravvivere, dovranno fare i conti con una forza del male pronta a tutto pur di uccidere chi gli si pone contro.

Il cast del film

Ad interpretare il ruolo del minaccioso autostoppista Jack Ryder si ritrova l’attore Sean Bean. Noto per Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello e Il Trono di Spade, egli si è dichiarato un fan dell’originale, accettando da subito la proposta di recitare nel remake di questo. Al fine di risultare più misterioso e minaccioso per i due interpreti di Grace e Jim, egli decise di avere pochissimi contatti con loro, stimolando una paura più reale. All’interprete originale di Ryder, Roger Hauer, fu proposto di comparire nel film con un cameo, ma egli si rifiutò citando divergenze artistiche.

Nei panni di Jim vi è l’attore Zachary Knighton, noto in particolare per le serie FlashForward e Happy Endings. Il ruolo di Grace Andrew è invece stato inizialmente offerto all’attrice Jessica Biel, la quale ha però rifiutato per motivi non noti. Anche la cantante Britney Spears è stata considerata per il ruolo, che è però infine stato interpretato da Sophia Bush, nota per le serie One Tree Hill e Chicago P.D. Nel film è poi presente l’attore Neal McDonough nei panni del tenente Esteridge, Skip O’Brien in quelli dello sceriffo Harlan Bremmer Sr. e Danny Bolero come l’ufficiale Edwards.

Il finale di The Hitcher

Nel corso del film, Grace e Jim raggiungono un motel, dove però Grace viene poi aggredita da John. Lei riesce a respingerlo e lui scappa via. Grace esce a quel punto dal motel per cercare Jim, trovandolo però incatenato ai polsi e alle caviglie tra un camion e una roulotte. Grace si avvicina al camion, che viene messo in moto da John, e gli chiede di fermarsi. Arriva in quel momento anche la polizia, ma John preme sull’acceleratore e così facendo spacca letteralmente a metà Jim, uccidendolo. John viene comunque poi arrestato dalla polizia. Il mattino seguente, il tenente Esteridge comunica a Grace che il vero John Ryder è scomparso e che non conoscono la vera identità dell’autostoppista.

La informa che l’autostoppista sarà trasportato attraverso lo Stato in un’altra prigione. Durante il viaggio, però, egli si libera dai legacci e uccide tutti i passeggeri del furgone della polizia, provocando un incidente, con il tenente Esteridge e Grace che si schiantano dietro di loro. Grace, decisa a porre fine a quella vicenda, va a cercare l’autostoppista per ucciderlo, ma cade in un’imboscata e viene disarmata, quindi gettata nel furgone, dal quale riesce però poi a fuggire. Mentre l’autostoppista spara e uccide il tenente Esteridge, Grace arriva e spara all’autostoppista alle spalle con un fucile da caccia e poi al petto. A quel punto lui le chiede: “È una bella sensazione, vero?”, ma lei risponde: “Non sento nulla”, prima di sparargli alla testa.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su une popolare piattaforma streaming presente in rete. The Hitcher è infatti disponibile nel catalogo di Infinity+. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 9 gennaio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.