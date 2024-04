The Hollow Point – Punto di non ritorno: la spiegazione del finale

Diretto dal regista spagnolo Gonzalo López-Gallego, noto anche per i film Open Grave e Fuoco assassino 2, il western The Hollow Point – Punto di non ritorno è probabilmente uno dei titoli appartenenti a questo genere meno noti tra quelli realizzati negli ultimi anni. Si tratta però di un western non vecchio stile come Appaloosa o Hostiles – Ostili, bensì contemporaneo, simile dunque al pluricandidato agli Oscar Hell of High Water e in generale a molte delle opere realizzate da Taylor Sheridan.

Girato tra Salt Lake City e altre località dello stato americano dello Utah, il film diretto da López-Gallego propone infatti dinamiche proprie di questo genere ma trasportate nel nostro presente, dimostrando anche come certe storie non cambino mai. The Hollow Point – Punto di non ritorno è però principalmente un’opera incentrata su quel labile confine tra bene e male, che spesso viene oltrepassato rendendo difficile distinguere chi siano i buoni e chi i cattivi o cosa si è disposti a compiere in nome di uno di questi valori.

Per gli appassionati del genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, che grazie al suo passaggio televisivo può ora essere riscoperto. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Hollow Point – Punto di non ritorno. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Hollow Point – Punto di non ritorno

Il film è ambientato in una polverosa cittadina dell’Arizona alla frontiera con il Messico, dove, dopo anni di allontanamento volontario, torna lo sceriffo John Wallace. L’uomo ritrova però la sua città natale in preda all’illegalità, in particolare ai trafficanti d’armi che riforniscono i cartelli della droga di oltre confine. Dopo che il suo predecessore è stato costretto al pensionamento, Wallace è ora più determinato che mai a riportare la giustizia e la legalità in quel luogo.

Per farlo, dovrà però affrontare un avversario temibile, Atticus, boss di uno dei cartelli della droga più potenti, che lo vuole morto. Rendendosi conto che non può affrontare la situazione da solo, Wallace cerca l’aiuto dell’anziano ex sceriffo, Leland. Insieme, formeranno un’improbabile partnership, impegnati a svelare la verità dietro il traffico di armi e a smantellare la morsa del cartello sulla loro comunità.

Ad interpretare John Wallace, protagonista di The Hollow Point – Punto di non ritorno è l’attore Patrick Wilson, celebre per la sua interrpetazione di Ed Warren nella saga horro di The Conjuring. Timothy Olyphant era stato inizialmente scritturato per il ruolo di Wallace, ma ha rinunciato a causa di conflitti di programmazione. Nel ruolo dello sceriffo Leland vi è invece l’attore Ian McShane, mentre completano il cast Lynn Collins nel ruolo di Marla e John Leguizamo in quello di Atticus. Jim Belushi, infine, interpreta Shepard “Shep” Diaz.

La spiegazione del finale del film

Nel finale di The Hollow Point – Punto di non ritorno, lo sceriffo della città, Wallace, e il suo vice, Leland, portano all’estremo la caccia al cartello messicano responsabile di una serie di crimini violenti. Man mano che si avvicinano ai loro obiettivi, affrontano però ostacoli e tradimenti sempre più pesanti, fino alla resa dei conti finale. In uno sconvolgente colpo di scena, Leland viene infatti ucciso, lasciando Wallace da solo ad affrontare il capo del cartello, Atticus.

Nonostante l’inferiorità numerica, Wallace riesce però a superare in astuzia Atticus e i suoi uomini, uccidendoli tutti. Con la città finalmente libera dall’influenza del cartello, Wallace può tornare ai suoi doveri di sceriffo, ma non senza il peso della violenza e della corruzione di cui è stato testimone. Il film si conclude dunque con un senso di giustizia raggiunta, ma anche con un senso di oscurità persistente che spinge a riflettere su quanto si è disposti a fare del male per raggiungere il bene.

Il trailer di The Hollow Point – Punto di non ritorno e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Seven grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 20 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4.