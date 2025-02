The Last Exorcism – Liberaci dal male: il film è tratto da una storia vera?

A prima vista, The Last Exorcism può sembrare un documentario su un orribile esorcismo, ma in realtà il film è completamente inventato. I produttori di questo film horror soprannaturale in stile found footage del 2010 volevano infatti far credere al pubblico che fosse basato su una storia vera, per questo è stato girato come un documentario. Di conseguenza, il film ha avuto un enorme successo al botteghino, in quanto gli spettatori si sono precipitati nelle sale per vedere se la storia era vera o inventata. Nel 2013 è poi arrivato un sequel, girato con la stessa tecnica e intitolato The Last Exorcism – Liberaci dal male.

Entrambi i film hanno sfruttato il successo di altri titoli horror in found footage come The Blair Witch Project, la serie di film Paranormal Activity o titoli come Il quarto tipo e The Gallows – L’esecuzione per assicurarsi un buon risultato al botteghino. Non è stato il primo del suo genere a utilizzare la strategia “girato come un documentario” per aumentare i propri incassi, ma ha funzionato ugualmente. Come quelli che l’hanno preceduto, la pubblicità di The Last Exorcism – Liberaci dal male ha portato la gente in sala e il suo contenuto l’ha fatta rimanere.

Powered by

Ancora oggi, a distanza di oltre un decennio, si tratta di un duo di film particolarmente apprezzato dai fan dell’horror, che possono ritrovare qui tutti gli elementi più avvincenti del sottogenere dedicato alle possessioni demoniache. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Last Exorcism – Liberaci dal male. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, alla storia vera e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Last Exorcism – Liberaci dal male

Nell Sweetzer, la ragazza al centro dell’esorcismo raccontato nel primo capitolo, viene ritrovata in uno stato inquietante e catatonico, e dopo il ricovero in ospedale viene affidata alle cure di una casa famiglia che accoglie ragazze problematiche. Grazie al direttore della struttura Frank Merle (Muse Watson), Nell ritrova un suo equilibrio, ambientandosi nella casa e riuscendo anche a trovare un impiego come cameriera di un albergo. Ma un giorno, mentre è fuori con le amiche, inizia ad avere il raccapricciante presentimento che il demone Abalam, lo stesso che l’aveva posseduta in precedenza, la stia cercando.

The Last Exorcism – Liberaci dal male è tratto da una storia vera?

Il trailer de L’ultimo esorcismo ha fatto credere che il film fosse basato su una storia vera, poiché mostrava le riprese del film e presentava una voce drammatica fuori campo dell’attore principale, Patrick Fabian, che interpretava il reverendo Cotton Marcus. Il trailer è stato montato proprio come un’anteprima di un documentario, il che ha indotto molti a credere che il film fosse, in realtà, una non-fiction. Inoltre, per promuovere il film la Lionsgate ha utilizzato Chatroulette, un sito di chat online in cui gli utenti possono comunicare con persone a caso di tutto il mondo.

La pubblicità ha poi fatto leva sul richiamo “basato su una storia vera” già presente nel film del 2010. Grazie a questi strategemmi, il film ha guadagnato 67,7 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 1,8 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni per lo più positive. Gli spettatori sono stati attratti dal progetto proprio perché la possibilità che fosse reale era una domanda a cui volevano risposta. Naturalmente, il tutto si è rivelato assolutamente fittizio, ma l’approccio dei produttori alla realizzazione del film ne ha determinato il successo.

Il finale del film

Come da lei temuto, lo spirito maligno inizia a perseguitare le persone care a Nell, spingendole al suicidio o ad una morte violenta. Nell cerca aiuto e lo trova nell’Ordine della Mano Destra, un’associazione religiosa che cerca di praticare un esorcismo ma senza successo, poiché il demone è troppo forte; considerando la ragazza troppo pericolosa per lasciarla andare, i membri dell’ordine decidono di ucciderla per sconfiggere in questo modo Abalam, ma quando tutto sembra finito, il demone offre la salvezza a Nell in cambio della sua anima.

Nell accetta e il demone si impossessa di lei uccidendo i membri dell’Ordine della Mano destra. In seguito, torna alla casa famiglia e decide di bruciare l’abitazione e tutte le sue compagne. La scena finale vede Nell, ormai sotto il controllo demoniaco girare in macchina per la città dando fuoco a tutto con il semplice potere del suo pensiero. Si tratta dunque di un finale estremamente cupo, che dimostra come la possessione sia ormai completa e il potere del demone sia apparentemente inarrestabile. Una conclusione dunque amara per Nell e la sua speranza di salvarsi.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di The Last Exorcism – Liberaci dal male grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Prime Video, Tim Vision e Infinity+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 6 febbraio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.