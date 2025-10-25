Dracula alla Festa del Cinema di Roma, le foto dal red carpet

Il cast di Dracula al gran completo ha invaso il red carpet della cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in occasione della premiere italiana del film di Luc Besson alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Insieme al regista, il cast del film: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda De Angelis, Zoë Sidel e Raphael Luce.

Luc Besson scrive e dirige una storia d’amore in grado di resistere alla morte e attraversare i secoli. Il suo Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones, ci mostra l’indole tormentata e mostruosa ma anche il lato più intimo del vampiro per antonomasia che ha scelto di rinnegare persino Dio.

Dracula è disposto a tutto pur di ritrovare l’amore perduto: inganna, manipola, seduce, uccide. La sua sete di sangue è, in fondo, una sete disperata, assoluta, eterna. Ma potrà il più puro dei sentimenti redimerlo dall’oscurità a cui ha scelto di abbandonarsi da oltre quattro secoli?

Dracula. L’amore perduto uscirà in Italia il 29 ottobre 2025 distribuito da Lucky Red.