The Monkey: l’origine, i poteri e le differenze con il libro

Il regista di Longlegs, Osgood Perkins, e la NEON hanno preso uno dei classici racconti brevi di Stephen King e hanno dato vita a un’altra icona dell’horror con The Monkey. Questo film segue i fratelli gemelli Hal e Bill quando trovano in casa una scimmia giocattolo a molla che uccide le persone ogni volta che la usano, creando tormento a loro e ai loro cari. Il potere mortale che il malvagio giocattolo mostra in The Monkey del 2025 dimostra che è una forza terrificante e quasi imbattibile.

Come nella storia di Stephen King, il giocattolo assassino in The Monkey è un personaggio misterioso che è difficile da sconfiggere per i personaggi. È anche difficile da prevedere a causa delle molte morti sorprendenti, raccapriccianti, ma comiche che crea in The Monkey. Mentre il giocattolo è una minaccia terrificante nel film di Perkins come nella storia di King, la scimmia malvagia è rappresentata in modo diverso in entrambe le versioni della storia.

L’origine della scimmietta giocattolo in The Monkey

La scimmia è una fonte di grande mistero nel film

The Monkey si apre con il padre di Hal e Bill, il capitano Petey Shelburn, che cerca di dare via la scimmietta giocattolo in un negozio di antiquariato nelle vicinanze. Parlando con il negoziante, Petey spiega che non sa esattamente cosa sia la scimmia. Il film non spiega nemmeno con precisione dove Petey abbia trovato la scimmia o chi gliel’abbia data. Viene semplicemente descritta come uno dei tanti ninnoli che Petey ha raccolto durante i suoi viaggi per portarli a casa alla sua famiglia, che abbandona poco dopo aver lasciato loro la scimmia.

Il giocattolo titolare era già abbastanza spaventoso con i suoi occhi arrabbiati, i denti giganti e la capacità di uccidere, ma The Monkey è ancora più spaventosa quando viene ritratta come un qualche orrore cosmico sconosciuto con il solo desiderio di scatenare la morte.

Alla fine del film, dopo tanti anni, Hal e Bill sanno della scimmia quanto chiunque altro, lasciando il giocattolo malvagio come un grande enigma. È saggio che Osgood Perkins abbia lasciato le origini esatte del giocattolo maledetto un mistero in The Monkey. Il giocattolo titolare era già abbastanza spaventoso con i suoi occhi arrabbiati, i denti giganti e la capacità di uccidere, ma la scimmia è ancora più spaventosa quando viene ritratta come un orrore cosmico sconosciuto con il solo desiderio di scatenare la morte.

I poteri e le abilità della scimmia nel film The Monkey

The Monkey brandisce l’inarrestabile e caotico potere della morte

Ogni volta che un personaggio in The Monkey gira la chiave del giocattolo, questo mostra i denti e alza il braccio, pronto a colpire il suo tamburo. Tuttavia, la scimmia ha una mente propria, quindi colpisce il tamburo solo quando decide di uccidere qualcuno. Questo può accadere in qualsiasi momento, creando molta suspense in The Monkey. Ma quando il malvagio giocattolo colpisce finalmente il tamburo, il suo potere influisce sulla realtà in modo tale da causare la morte di una persona, in modo simile a Death in the Final Destination. Ad esempio, una morte creata dalla scimmia può essere semplice come provocare un aneurisma cerebrale a qualcuno o elaborata come far cadere un condizionatore dal tetto e fulminare qualcuno in una piscina vicina. Tuttavia, la scimmia non uccide la persona che ha girato la sua chiave.

Non importa quante volte Hal e Bill cerchino di sbarazzarsene, la scimmia si teletrasporta da loro quando meno se lo aspettano, che possono essere ore o anni dopo. Anche dopo che Hal e suo padre Petey l’hanno tagliata o bruciata, torna sempre da loro, completamente intatta. Il film ha anche stabilito che la scimmia “non accetta richieste” quando si tratta di uccidere, il che significa che uccide chi vuole, quando vuole. Di conseguenza, quando Bill cerca di far suonare il tamburo alla scimmia, questa si rifiuta di obbedirgli. Apparentemente infuriata, la scimmia suona il tamburo così tante volte da scatenare un terremoto che causa la morte improvvisa di diverse persone nelle vicinanze.

Come il giocattolo assassino della scimmia si confronta con il libro di Stephen King

The Monkey ha uno strumento e un destino diversi in entrambe le storie

Una delle principali differenze tra la scimmia del film di Osgood Perkins e il racconto di Stephen King è lo strumento che utilizza. Nella versione di King de La Scimmia, il sinistro giocattolo suona un paio di piatti quando decide di uccidere qualcuno. Nel film di Perkins, invece, la scimmia suona un tamburo e una melodia stravagante nel momento in cui uccide una persona. Questa differenza è dovuta al fatto che la Disney possiede i diritti della scimmia che suona i piatti, apparsa in Toy Story 3.

Anche il modo in cui Hal sconfigge la scimmia giocattolo è diverso tra il film e il materiale originale. Nel racconto di King, Hal e suo figlio Petey gettano la scimmia in un lago e la appesantiscono con delle pietre. Anche se la scimmia non si teletrasporta da loro, molti pesci nel lago vengono trovati morti, il che indica che è ancora funzionante. Nel frattempo, il film di Perkins mostra Hal e Petey che portano con sé la scimmia dopo la morte di Bill, accettando che faccia parte della loro vita e che dovrebbero portarla con sé per impedire a chiunque di usarla di nuovo.

Perché la scimmia giocattolo uccide le persone

Le motivazioni della scimmia sono vaghe, ma le piace dare spettacolo

Non è chiaro perché il giocattolo maledetto ami uccidere le persone in The Monkey, ma è più di una semplice forza distruttiva della natura. In uno dei trailer di The Monkey, Bill afferma che la scimmia ha scelto lui e Hal per testimoniare il suo potere sulla vita e sulla morte. Questa affermazione spiega perché continua ad apparire a Bill e Hal e perché non uccide chiunque abbia girato la sua chiave. Che Hal abbia ragione o meno sul fatto che la scimmia sia “fondamentalmente il diavolo”, il giocattolo vivente è chiaramente un sadico.

Sembra che la scimmia voglia vedere come le morti che provoca influenzano le persone intorno a loro, in particolare Bill e Hal. Molte delle persone che la scimmia uccide muoiono proprio davanti a Hal e Bill, permettendole di osservare come tutta questa morte li distorce e li fa soffrire. Il fatto che la scimmia abbia dato la sua chiave a Bill in modo che potesse attivarla lui stesso implica che le piaccia anche guardare come il suo potere corrompa gli esseri umani e li trasformi anche in assassini.

La scimmia è ancora maledetta dopo il finale?

La scimmia rimane parte della vita di Hal nel finale del film

Dopo che la scimmia uccide Bill e stermina la maggior parte della città, Hal e suo figlio Petey portano via il giocattolo. Sanno che la scimmia rappresenta ancora una minaccia per l’umanità, avendo visto il caos che ha scatenato. Tuttavia, la scena finale di The Monkey mostra Hal che vede una figura spettrale in sella a un cavallo pallido, che si presume essere la Morte, uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, prima di allontanarsi con il malvagio giocattolo.

L’incontro di Hal con la Morte potrebbe essere interpretato come lo spirito della scimmia che lascia il suo corpo terreno dopo aver ucciso così tante persone contemporaneamente. Tuttavia, The Monkey implica che il giocattolo stia ancora diffondendo la morte, come dimostrato quando un autobus pieno di cheerleader viene ucciso da un camion di passaggio pochi secondi dopo.

Alla fine, The Monkey dimostra che i personaggi non possono sbarazzarsi del giocattolo assassino. In quanto agente della morte, la scimmia è una forza inconoscibile, imprevedibile e incontrollabile, costante nella vita di Hal quanto la morte lo è in quella di tutti gli altri. Solo dopo aver accettato questo fatto, Hal è stato in grado di andare avanti e non vivere nella paura della scimmia, rendendo il finale del film molto più appropriato di come finisce la storia di Stephen King.