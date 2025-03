The Monkey, spiegazione del finale: chi (o cosa) controlla quel giocattolo assassino?

Che si tratti di possessione demoniaca, stregoneria causata dal dolore o semplicemente sfortuna, i personaggi del mondo di Osgood Perkins spesso lottano per trovare le cose belle della vita quando le cose brutte si riversano su di loro e questa teoria di vita è tanto più vera quando si guarda a The Monkey (leggi la nostra recensione), il suo nuovo film in sala dal 20 marzo con Eagle Picture.

The Monkey è a tutti gli effetti una commedia farsesca, pur mantenendo un sincero fondamento emotivo nella sua trama centrale. È il film più divertente che abbia mai realizzato il regista, strappa la speranza dalle fauci del nichilismo e si diverte così tanto a farlo, e il finale del film ne è una perfetta rappresentazione.

The Monkey scatena il caos ovunque vada

Hal e Bill (Christian Convery) sono due gemelli identici che, pur essendo solo adolescenti, hanno trascorso la loro vita circondati da sfortune e miseria. Con un padre che li ha abbandonati (Adam Scott) e una madre (Tatiana Maslany) che sembra essere un’alcolizzata con una fissazione per l’ingiustizia della vita, devono dipendere l’uno dall’altro per la stabilità emotiva. È più facile a dirsi che a farsi, dal momento che Bill è un bullo dichiarato che costringe costantemente il passivo e timido Hal a essere il suo zerbino.

Quando la coppia rovista tra le cose del padre, trova una scimmia giocattolo meccanica che uccide le persone in modo estremamente cruento quando la chiave del suo meccanismo viene girata. La scimmia in sé non si sporca le mani, ma ha il potere di causare morti attraverso incidenti bizzarri, come uno chef in un ristorante teppanyaki che taglia accidentalmente il collo di un cliente con un coltello affilato. Quando Hal tenta di usare la scimmia per uccidere Bill, uccide invece la loro mamma, il che causa una frattura irreparabile tra i gemelli. Hal tenta di distruggere la scimmia, solo per vederla riapparire tutta d’un pezzo, così i gemelli la chiudono a chiave e la gettano in un pozzo prima di separarsi definitivamente per entrare nell’età adulta.

Hal è destinato a ripetere il comportamento del padre

Passano i decenni e ora Hal (Theo James) è una specie di eremita, che cerca di prendere le distanze da tutti per paura che la scimmia si scagli contro chiunque ami. È bloccato in un lavoro senza sbocchi in un minimarket e ha un rapporto molto teso con suo figlio, Petey (Colin O’Brien). Questa è l’ultima possibilità che Hal ha di essere un buon padre per Petey, poiché è sul punto di perdere i suoi diritti genitoriali a favore del nuovo compagno di sua moglie, un aspirante guru dell’auto-aiuto di nome Ted (Elijah Wood).

In una crudele ripetizione del passato, Hal è sul punto di abbandonare la sua famiglia come fece suo padre, ma vedendo quanto fosse terrorizzato suo padre nel tentativo di abbandonare la scimmia, capiamo quanto Hal debba spingersi lontano per proteggere suo figlio. Inoltre, è il suo allontanamento da Petey che fa sì che suo figlio lo odi così tanto, riuscendo a vederlo solo come un fannullone sconsiderato, dal momento che non sa nulla della storia della famiglia di Hal.

Il film si collega al tema della scimmia come metafora dell’ingiustizia della vita e continua la fissazione di Perkins su come gli sforzi dei genitori per proteggere i propri figli possano finire per fare loro altrettanto male. Nel frattempo, un ribelle di nome Thrasher (Rohan Campbell) sta esaminando un mercatino dell’usato e trova… la scimmia. In qualche modo, la scimmia è tornata. Anche la trama di Thrasher continua il filo della disconnessione familiare e della paternità inadeguata, poiché proviene da una famiglia distrutta con un padre traditore e una tensione costante con la madre e il fratello. La sua curiosità ha la meglio su di lui e così gira la chiave del meccanismo della scimmia, che finisce per uccidere la zia di Hal, Ida (Sarah Levy), in una straziante scena di morte.

Quando Hal e Petey sono in viaggio, Hal riceve una chiamata dal fratello Bill (James), da cui si è separato da tempo. Bill gli dice che sospetta che la scimmia sia tornata e che Hal debba trovarla e portargliela, cosa che Hal trova facile da credere. Hal chiede perché Bill non riesca a trovare la scimmia da solo, ma Bill riattacca prima di dare una risposta. È tutto piuttosto sospetto, ed è qui che le carte in tavola cambiano e otteniamo il quadro completo.

La connessione interrotta trai gemelli è il cuore narrativo del film

Questo non è poi così sorprendente per un film che trova il suo cuore nella tensione tra legami familiari tossici, ma si scopre che Bill è il responsabile del grande ritorno della scimmia. Bill sospettava da tempo che Hal fosse colui che aveva ucciso la loro mamma e ha trascorso gli anni dell’infanzia traumatizzato dagli eventi. Non ha mai perdonato Hal e ha pianificato la sua vendetta trovando la scimmia dove l’avevano lasciata e lasciandola libera nel mondo nella speranza che trovasse Hal. Crescendo, Bill ha sviluppato una fervente convinzione che la scimmia fosse un giusto arbitro della giustizia, convinto che per ottenere ciò che voleva, la scimmia dovesse essere usata da lui.

Hal e Petey riescono a rintracciare Bill trovando il numero di telefono e l’indirizzo di “Mrs. Monkey” (un’espressione beffarda con cui Bill chiamava Hal da bambino) nell’elenco telefonico. Il cuore spezzato condiviso tra Hal e Bill costituisce la spina dorsale della narrazione, e vederli finalmente provare a sistemarlo funge da catarsi necessaria.

The Monkey si conclude sia con la tragedia che con la speranza

Bill spiega la sua elaborata convinzione ad Hal, insistendo sul fatto che crede che la scimmia non ucciderà mai chi gira la chiave. Hal rifiuta, e Bill suggerisce quindi di lasciare che sia Petey a girare la chiave, sostenendo che ciò garantisce che Petey non verrà ferito. Hal non ci sta, e cerca ripetutamente di convincere Bill che niente di tutto questo vale la pena. Ferito e messo alle strette, Bill è finalmente toccato dalla convinzione di Hal nella sua natura migliore, e i due finalmente si perdonano con una stretta di mano. Ma la scimmia se ne va e una palla di cannone si schianta nella testa di Bill, per gentile concessione della sua elaborata trappola pensata per fermare gli intrusi.

Con Bill morto, Hal decide che la cosa migliore da fare è prendere possesso della scimmia e assicurarsi che rimanga chiusa a chiave lontano da tutti gli altri, per non essere mai più utilizzata. Scossi e sgomenti ma emotivamente riuniti come padre e figlio, Hal e Petey lasciano l’edificio, se ne vanno in auto e assistono alla miriade di carneficine che la scimmia ha lasciato dietro di sé, come una carrozzina in fiamme e un uomo impalato su un albero con una tavola da surf. Questo caos è stato causato da Bill che ha ripetutamente girato la chiave della scimmia più e più volte, nel tentativo disperato di uccidere Hal. Ha messo i suoi bisogni prima di qualsiasi senso di solidarietà e ha distrutto la comunità vicina, una metafora adatta non solo per quanto possano essere dannosi i legami familiari malsani, ma anche un’evocazione agghiacciante dell’attuale clima politico.

Prima che Hal e Petey possano partire verso il tramonto, Hal vede una vecchia donna pallida con un mantello scuro lacero cavalcare un cavallo, facendo riferimento a una visione che Hal menziona ossessivamente più volte nel corso del film. Che esista davvero o sia solo uno dei modi soprannaturali in cui la scimmia interferisce con la psiche di Hal fa parte del fastidioso disagio per l’inconoscibilità dei misteri della vita. Hal suggerisce di portare Petey a un’attrazione pubblica, cosa che Petey sorprendentemente accetta, e se ne vanno mentre un autobus pieno di cheerleader viene urtato da un camion. È una nota perfetta per concludere, che afferma la tesi centrale secondo cui la scimmia è davvero “come la vita”, come riporta l’etichetta sulla scatola in cui è conservata: crudele, senza significato o spiegazione e in qualche modo capace di ispirare una gioia irriverente e quel tanto che basta per farci andare avanti.