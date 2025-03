Avengers: Doomsday vedrà finalmente il ritorno di Charlize Theron nei panni di Clea

Non abbiamo visto Clea (Charlize Theron) da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma – forse non troppo sorprendentemente – la potente strega dovrebbe tornare per Avengers: Doomsday.

Theron ha fatto il suo debutto nell’MCU come personaggio nella scena post-credit del sequel diretto da Sam Raimi. Fa solo una breve apparizione e non viene effettivamente nominata, ma dopo aver convinto il Maestro delle Arti Mistiche (Benedict Cumberbatch) ad accompagnarla nella Dimensione Oscura per riparare un’Incursione da lui causata, è sempre sembrato abbastanza chiaro che i Marvel Studios avessero grandi progetti in atto per la nipote del Dread Dormammu.

Ora, Alex Perez di The Cosmic Circus afferma che Clea farà parte del film evento MCU già zeppo di personaggi. Fa anche notare che America Chavez, She-Hulk e, nel caso in cui le ultime dozzine di “conferme” non fossero sufficienti, Scarlet Witch avranno ruoli significativi da svolgere in Doomsday.

“Eravamo davvero entusiasti di presentare Clea”, ha affermato lo scrittore Michael Waldron in un’intervista del 2022. “Far interpretare quel personaggio a Charlize Theron, santo cielo! Nei fumetti, Clea è il grande amore del Dottor Strange, per così dire. La Christine Palmer alternativa, mentre dice addio al nostro Dottor Strange, gli dice di affrontare le sue paure, di essere disposto ad amare qualcun altro e di affrontare quella paura di connettersi con qualcun altro.”

“Sembrava il momento perfetto per introdurre finalmente questo personaggio fondamentale nel canone del Dottor Strange”, ha continuato. “Strange è andato nel Multiverso e lo ha manomesso il più possibile. Non penso che sia una sorpresa, secondo le regole, che Reed [Richards] abbia stabilito che abbia causato un’Incursione. Quindi ora c’è una collisione imminente di universi. Ma cosa significa per l’MCU? Lo scopriremo. Ma abbiamo un Dottor Strange semi-corrotto e Clea sul caso! Quindi sarà molto divertente.”

Le riprese dovrebbero iniziare a girare il mese prossimo nel Regno Unito, per Doomsday, e i set sono attualmente in costruzione. Non abbiamo ancora visto foto (almeno niente di rivelatore), ma diversi attori sono stati avvistati a Londra nelle ultime settimane.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.