The Residence: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

The Residence di Netflix presenta numerosi attori e attrici noti in un cast abbastanza ampio da far sì che tutti si adattino comodamente (o scomodamente, dato che la maggior parte dei personaggi sono sospettati) alla Casa Bianca (qui la nostra recensione). La serie TV di gialli, creata da Paul William Davies, ruota attorno a una morte che avviene durante una cena di stato presso la residenza del Presidente degli Stati Uniti. Di conseguenza, una detective di nome Cordelia Cupp arriva sulla scena per risolvere il caso

Nella miniserie, ci sono ben 157 sospettati che la detective Cupp dovrà esaminare nel tentativo di risolvere il suddetto crimine. Di conseguenza, il cast della serie Netflix è piuttosto ampio. Tuttavia, alcuni dei personaggi di The Residence (tra cui la detective Cupp, la vittima dell’omicidio, un agente dell’FBI, ecc.) sono più significativi di altri in quanto sono più essenziali per risolvere il caso.

Uzo Aduba come Cordelia Cupp

Attrice: Uzo Aduba è nata a Boston, Massachusetts, ed è cresciuta in periferia. In seguito è tornata in città per frequentare la Boston University e, solo pochi anni dopo, la carriera di attrice di Aduba è iniziata. Ha preso parte a molte opere teatrali, con il ruolo di Aduba come Toby nell’adattamento del 2007 di Coram Boy di Helen Edmundson che ha rappresentato il suo debutto a Broadway. Tuttavia, la vera svolta di Aduba è arrivata quando è stata scelta per il ruolo di Suzanne “Crazy Eyes” Warren in Orange Is the New Black nel 2013. Uzo Aduba ha vinto due Primetime Emmy Awards per la sua interpretazione di Suzanne “Crazy Eyes” Warren in Orange Is the New Black.

Personaggio: Aduba guida il cast di The Residence nel ruolo di Cordelia Cupp, una detective consulente del Metropolitan Police Department. Tocca a Cordelia risolvere il caso. Secondo Tudum di Netflix, il personaggio di Aduba è un detective molto ricercato, motivo per cui viene chiamata a indagare sull’omicidio alla Casa Bianca. Cordelia è anche descritta come “sarcastica, divertente, implacabile, intensamente concentrata, estremamente sicura di sé, un’attenta osservatrice del comportamento umano”.

Randall Park nel ruolo di Edwin Park

Attore: Randall Park è nato e cresciuto a Los Angeles, California. Ha studiato alla UCLA, dove il suo amore per le arti è cresciuto quando ha co-fondato “Lapu, the Coyote that Cares” (ora conosciuta come LCC Theatre Company), la più grande compagnia teatrale asiatico-americana del campus. Dopo la laurea, Park ha continuato il suo lavoro teatrale ma è presto passato allo schermo. Nel 2015, Park è salito alla ribalta quando ha recitato nel ruolo di Louis Huang nella sitcom della ABC Fresh Off the Boat insieme a Constance Wu.

Personaggio: Park interpreta Edwin Park, un agente speciale dell’FBI, in The Residence. Lavora al fianco della detective Cordelia Cupp di Uzo Aduba come sua spalla, e i due spesso si scontrano perché hanno stili investigativi diversi. Edwin è descritto come il “Watson” della detective Cupp.

Giancarlo Esposito come A.B. Wynter

Attore: Giancarlo Esposito è nato a Copenaghen, Danimarca, ma si è trasferito a New York City con la sua famiglia quando aveva sei anni. Quattro anni dopo, Esposito ha fatto il suo debutto a Broadway nel musical Maggie Flynn. Solo quando Esposito è stato scelto per il film School Daze di Spike Lee del 1988 ha fatto il suo debutto nella sua carriera di attore. Tuttavia, la maggior parte riconosce Esposito per il suo ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul.

Personaggio: Esposito interpreta la vittima dell’omicidio, A. B. Wynter, in The Residence di Netflix. Wynter è il capo usciere della Casa Bianca, il che significa che è il capo del personale domestico e delle operazioni presso la struttura. Quindi, si può capire perché sia ​​un grosso problema quando il personaggio di Esposito viene assassinato nella serie.

Susan Kelechi Watson nel ruolo di Jasmine Haney

Attrice: Susan Kelechi Watson è nata a Brooklyn, New York. Si è laureata alla Howard University con una laurea triennale e in seguito ha ottenuto un Master of Fine Arts presso il Tisch School of the Arts Graduate Acting Program. Sebbene abbia fatto il suo debutto televisivo in un episodio di Hack nel 2004, la svolta di Watson è arrivata quando ha iniziato a interpretare Beth Pearson in This Is Us nel 2016.

Personaggio: Watson interpreta Jasmine Haney nella serie Netflix del 2025. Jasmine è un’assistente usciere alla Casa Bianca e, in base al trailer di The Residence, è molto utile per quanto riguarda l’indagine sull’omicidio del detective Cordelia Cupp e dell’agente speciale dell’FBI Edwin Park.

Ken Marino nel ruolo di Harry Hollinger

Attore: Ken Marino è nato e cresciuto a Long Island a New York. Dopo il liceo, Marino ha studiato alla Tisch School of the Arts alla New York University, dove ha co-fondato una compagnia comica chiamata The State. Marino ha continuato a lavorare con The State dopo la laurea e la compagnia alla fine ha ottenuto il proprio programma televisivo di sketch comici su MTV, opportunamente chiamato The State. Mentre The State ha rappresentato la svolta per Marino, molti conosceranno l’attore per i suoi ruoli in Party Down o Wet Hot American Summer.

Personaggio: Marino interpreta Harry Hollinger, il consigliere capo del Presidente degli Stati Uniti, in The Residence su Netflix. Il suo personaggio è anche il più vecchio amico del Presidente (e, come molti altri, un sospettato).

Cast e personaggi secondari di The Residence

Jason Lee nel ruolo di Tripp Morgan: Jason Lee interpreta Tripp Morgan, il fratello minore del Presidente (e un “guastafeste”), in The Residence. I film e le serie TV di Lee includono Mallrats, Chasing Amy, The Incredibles, My Name Is Earl e Alvin and the Chipmunks.

Edwina Findley nel ruolo di Sheila Cannon: Sheila Cannon di Edwina Findley è una maggiordomo alla Casa Bianca nella serie TV Netflix. Prima di The Residence, Findley ha recitato in The Wire e Free in Deed.

Molly Griggs nel ruolo di Lilly Schumacher: Lilly, interpretata da Molly Griggs, è la segretaria sociale del Presidente nella serie del 2025. Gli spettatori potrebbero riconoscere Griggs per i suoi ruoli di Grace in Succession e Isabelle Carrick in Servant.

Julian McMahon nel ruolo di Stephen Roos: Julian McMahon interpreta Stephen Roos, il Primo Ministro dell’Australia, in The Residence. McMahon è noto soprattutto per i suoi ruoli di Cole Turner in Charmed, Christian Troy in Nip/Tuck e Jess LaCroix in FBI: Most Wanted. Il padre di Julian McMahon, Sir William McMahon, è stato Primo Ministro dell’Australia dal 1971 al 1972.

Al Mitchell nel ruolo di Rollie Bridgewater: Al Mitchell interpreta Rollie Bridgewater, il maggiordomo capo/maître d’ della Casa Bianca, nella serie Netflix. Mitchell è apparso in precedenza in Stranger Things e Swagger.

Barrett Foa nel ruolo di Elliot Morgan: Elliot Morgan di Barrett Foa è il First Gentleman, ovvero il marito del Presidente Perry Morgan, in The Residence. Foa è noto per i suoi ruoli a Broadway, tra cui in spettacoli come Mamma Mia! e Avenue Q. Ha anche interpretato Eric Beale in NCIS: Los Angeles.

Dan Perrault nel ruolo di Colin Trask: Dan Perrault appare come Colin Trask, il capo del servizio segreto presidenziale, in The Residence. Perrault è noto soprattutto per aver co-creato American Vandal insieme a Tony Yacenda per Netflix.

Bronson Pinchot nel ruolo di Didier Gotthard: Didier Gotthard, interpretato da Bronson Pinchot, pasticcere esecutivo della Casa Bianca, nella serie di gialli. I fan potrebbero riconoscere Gotthard per il suo ruolo di George Hawthorne nel cast di Le terrificanti avventure di Sabrina o come Balki Bartokomous in Perfetti sconosciuti.

Al Franken nel ruolo di Aaron Filkins: Aaron Filkins di Al Franken è il senatore anziano di Washington in The Residence. Franken stesso è un ex politico: è stato senatore del Minnesota dal 2009 al 2018. Tuttavia, le sue origini sono nella commedia, poiché è stato uno scrittore e brevemente un membro del cast di Saturday Night Live.

Andrew Friedman nel ruolo di Irv Samuelson: Andrew Friedman interpreta Irv Samuelson, il direttore della National Park Police, nella serie TV del 2025. Friedman in precedenza ha recitato nei panni di Uncle Jack in It’s Always Sunny in Philadelphia e Mr. Neff in Better Call Saul.

Isiah Whitlock Jr. nel ruolo di Larry Dokes: Isiah Whitlock Jr. interpreta il capo della polizia, Larry Dokes, in The Residence. Whitlock Jr. è noto soprattutto per la sua interpretazione di Clay Davis in The Wire.

Catherine Carlen nel ruolo di Kim Abkin: Kim Abkin di Catherine Carlen è l’ex First Lady in The Residence. Carlen è apparsa in Sharp Objects, Doom Patrol e The Thing About Pam.

Mary Wiseman nel ruolo di Marvella: Marvella, interpretata da Mary Wiseman, è la chef esecutiva della Casa Bianca nella serie di gialli. Gli spettatori riconosceranno probabilmente Wiseman per il suo ruolo di Sylvia Tilly nel cast di Star Trek: Discovery della Paramount+.

Spencer Garrett nel ruolo di Wally Gick: Spencer Garrett interpreta Wally Gick, il direttore dell’FBI, in The Residence. Prima di apparire nella serie Netflix, i crediti di Garrett includono Air Force One, 21, Nemico pubblico, Aquarius e For All Mankind.

Kylie Minogue nel ruolo di se stessa: The Residence vede Kylie Minogue interpretare se stessa. Minogue è una cantante e attrice australiana, vincitrice di due Grammy tra i tanti altri premi.

Jane Curtin nel ruolo di Nan Cox: Jane Curtin interpreta Nan Cox, la suocera del Presidente, nello show televisivo del 2025. Curtin è meglio conosciuta come uno dei membri originali del cast di Saturday Night Live, ovvero “Not Ready for Prime Time Players”. Tuttavia, altri ruoli degni di nota dell’attrice includono Allie Lowell in Kate & Allie e la dottoressa Mary Albright in 3rd Rock From the Sun.

James Babson nel ruolo di Daryl Armogeda: Daryl, interpretato da James Babson, è il supervisore operativo in The Residence. Babson in precedenza aveva interpretato l’agente Moss in Hellboy del 2004.

Eliza Coupe nel ruolo della senatrice Margery Bay Bix: Eliza Coupe interpreta la senatrice Margery Bay Bix in The Residence. I fan potrebbero riconoscere Coupe da altri programmi TV come Scrubs, Happy Endings e So Help Me Todd.

Izzy Diaz nel ruolo di Eddie Gomez: Izzy Diaz interpreta Eddie, un falegname, nella serie poliziesca del 2025. Diaz è apparsa in precedenza in Snowfall e Good Trouble.

Paul Fitzgerald nel ruolo del presidente Perry Morgan: Ovviamente, The Residence deve avere come protagonista il presidente degli Stati Uniti, data la sua ambientazione. Paul Fitzgerald interpreta il presidente Perry Morgan nella serie Netflix. I crediti di recitazione di Fitzgerald includono The Secret Life of Walter Mitty, Teenage Mutant Ninja Turtles, Younger e Veep.

Ros Gentle nel ruolo di Rachel Middlekauff: Rachel, interpretata da Ros Gentle, è una magnate dei media nella serie TV di omicidi del 2025. Alcuni potrebbero riconoscere Gentle dal suo ruolo di Laura Gardiner/Brandy Carter nella soap opera australiana Prisoner o come “The Demon” Juror nella serie TV di Ryan Murphy The People v. O. J. Simpson: American Crime Story.

Chris Grace nel ruolo di Duane Ladage: Chris Grace interpreta Duane Ladage, un elettricista, in The Residence. Molti conosceranno Grace dal suo personaggio di Superstore, Jerry.

Juliette Jeffers nel ruolo di Angie Huggins: Juliette Jeffers interpreta Angie Huggins, un’imbianchina della Casa Bianca, nella serie Netflix. Jeffers ha fatto apparizioni come guest star in numerose serie TV, tra cui The Fresh Prince of Bel-Air, Martin, Grey’s Anatomy, Criminal Minds e Chicago Med.

Sumalee Montano nel ruolo di Dana Hammond: Sumalee Montano interpreta Dana Hammond, capo dello staff del Presidente, in The Residence. Il pubblico potrebbe riconoscere Montano dai suoi ruoli in Days of Our Lives, Nashville, Scandal, This Is Us o Veep.

Nathan Lovejoy nel ruolo di Alden Tamridge: Alden, interpretato da Nathan Lovejoy, è l’ambasciatore australiano nel programma di gialli di Netflix. Lovejoy ha precedentemente recitato nel ruolo del preside Swift nella sitcom di Disney Channel Gabby Duran & the Unsittables.

Taran Killam nel ruolo di St. Pierre: Taran Killam appare nel ruolo di St. Pierre, un medium energetico, in The Residence. Killiam è stato membro del cast di SNL dal 2010 al 2016, ma ha recitato in numerosi programmi TV degni di nota, tra cui How I Met Your Mother, Single Parents, Arrested Development e High Potential. Alcuni potrebbero anche riconoscere Killam per la sua interpretazione di Jordan Cahill nel film originale Disney Channel del 2004 Stuck in the Suburbs.

Justin Ellis-Johnson nel ruolo di Hugh Jackman: A differenza di Kylie Minogue, Hugh Jackman non è interpretato da solo in The Residence. Invece, Justin Ellis-Johnson interpreta l’attore, il cui volto intero non viene mai mostrato. I precedenti crediti di Ellis-Johnson includono The 13th Sign e Operation Terror,

Julieth Restrepo nel ruolo di Elsyie Chayle: Julieth Restrepo interpreta Elsyie Chayle, una governante della Casa Bianca, nella serie Netflix. Restrepo è apparsa in un altro show Netflix, Griselda, dove ha interpretato Marta Ochoa.

Mel Rodriguez nel ruolo di Bruce Geller: Bruce Geller, interpretato da Mel Rodriguez, è un ingegnere della Casa Bianca in The Residence. Rodriguez è noto soprattutto per i suoi ruoli di infermiera Patsy de la Serda in Getting On, Todd Rodriguez in The Last Man on Earth e Marco Pasternak in Better Call Saul.

Timothy Hornor nel ruolo di Patrick Doumbe: il personaggio di Timothy Hornor in The Residence è un intruso alla cena di stato. Hornor è stato guest star in molti programmi TV degni di nota, tra cui Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine, Modern Family e Superstore.

Keiko Agena nel ruolo di Liz Hollenbeck: Keiko Agena interpreta Liz Hollenbeck, una reporter, nello show di Netlifx. Molti riconosceranno Agena per il suo ruolo di Lane Kim nel cast di Gilmore Girls.

Brett Tucker nel ruolo di David Rylance: Brett Tucker interpreta David Rylance, un ministro degli esteri australiano, nella serie di gialli del 2025. Tucker ha recitato in precedenza in un altro show di Shondaland, Station 19, nel ruolo del capo dei pompieri Lucas Ripley.

Rebecca Field nel ruolo di Emily Mackil: Rebecca Field interpreta Emily Mackil, una giardiniera della Casa Bianca, in The Residence. Gli spettatori potrebbero riconoscere Field per le sue apparizioni come Lacey Jean-Locklin in The Client List o come Gail in A Star Is Born del 2018.