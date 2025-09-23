The Northman: la storia vera dietro il film

The Northman (qui la recensione) è il terzo film da regista di Robert Eggers, ma è una storia vera e in che modo la storia antica dei vichinghi e la mitologia norrena influenzano le fondamenta del film? The Northman racconta la storia di Amleth, un giovane principe vichingo. Quando il padre di Amleth viene ucciso da Fjolnir, lo zio di Amleth, questi giura vendetta contro l’usurpatore e intraprende un viaggio che durerà tutta la vita per ottenere la sua vendetta.

The Northman segue il consueto stile di Eggers, combinando un’ambientazione d’epoca con brividi psicologici. A differenza dei precedenti lavori del regista, The Witch e The Lighthouse, è senza dubbio più accessibile e “mainstream”. Detto questo, Eggers ha già inserito elementi di storie vere nei suoi film, anche quando si è concentrato sui momenti più bizzarri delle sue pellicole, e quindi The Northman è in molti modi impostato per seguire questa fusione di eventi onirici con la realtà.

Questi elementi sono così in linea con lo stile caratteristico di Eggers da far sorgere la domanda se The Northman sia una storia vera. Considerando che molti degli elementi più strani del film sono legati alla storia dei vichinghi e alla mitologia norrena, non è da escludere che sia basato su eventi reali. Quindi, quanto sono legati alla storia reale tutti questi elementi nell’ultima avventura vichinga di Robert Eggers? Scopriamolo in questo approfondimento.

LEGGI ANCHE: The Northman: la spiegazione del finale del film

The Northman non è direttamente basato su una storia vera

The Northman non è direttamente basato su una storia vera, ma è stato scritto da Robert Eggers e dal suo partner di sceneggiatura per questo film, Sjon, ispirandosi a un mito e a una fiaba dell’antico norvegese, piuttosto che essere tratto direttamente dalla realtà. Questa fiaba era Vita Amlethi. Vita Amlethi era una storia tramandata di generazione in generazione oralmente, che non fu registrata ufficialmente fino al 1200 circa, come parte della vasta storia dei sovrani danesi e della loro storia scritta da Saxo Grammaticus. Gli elementi fondamentali della storia hanno fornito l’ispirazione per il film, oltre che la base per altre famose storie nel corso della storia, come l’Amleto di Shakespeare.

Amleth era una persona reale? La spiegazione della leggenda scandinava

Vita Amlethi, la fiaba norrena, si traduce in La vita di Amleth. Anche se Amleth non è necessariamente basato su un personaggio storico reale, la fiaba tramanda la leggenda del personaggio. Mentre la storia di The Northman prende spunto da questa leggenda per ispirare la sua trama, il personaggio principale di Amleth è quasi direttamente tratto dalla fiaba norrena. In Vita Amlethi, Amleth è un giovane principe vichingo che vive felicemente con suo padre, Horwendil, e sua madre, Gerutha.

Il fratello di Horwendil, Fengo, tuttavia, è spinto da un odio geloso nei confronti del re Horwendil e lo uccide, prendendo Gerutha come sua moglie. Questo spinge Amleth a una rabbia che durerà tutta la vita, giurando vendetta contro suo zio per i crimini commessi contro la sua famiglia. Non è chiaro se il personaggio di Amleth sia basato su eventi o persone reali dell’epoca, ma in ogni caso è il modello del protagonista di The Northman, interpretato da Alexander Skarsgard.

Chi era il re Aurvandill? Il mito e il legame con Thor

Anche il re Horwendil di Vita Amlethi è immerso nella mitologia, proprio come Amleth. Horwendil è fortemente legato al re Aurvandill della Prose Edda, un testo norreno scritto nel XIII secolo. Nella Prose Edda, Aurvandill era un uomo che fu rapito dai Jotnar. Dopo il suo rapimento, Thor, il dio nordico del tuono, li affronta e libera Aurvandill, lasciando la scena con un’arma dei Jotnar conficcata nella testa. Quando Thor stava riportando Aurvandill a casa sua trasportandolo attraverso i fiumi Elivagar, il dito del piede di Aurvandill si congelò.

Thor allora gli tolse il dito congelato e lo lanciò nei cieli, formando la costellazione del Dito di Aurvandill. La versione latinizzata di Aurvandill, nota come Horwendillus o Horwendil, è quella che compare nella leggenda nordica di Vita Amleth. Ciò significa che il padre di Amleth era profondamente radicato sia nella leggenda che nella mitologia, avendo legami non solo con Amleth e gli altri personaggi che costituiscono la base di The Northman, ma anche con antichi dei nordici come Thor.

Valchirie e Valhalla: l’aldilà vichingo in The Northman

Uno degli elementi distintivi di The Northman che collega il film alla realtà attraverso la mitologia norrena è l’inclusione delle Valchirie e del Valhalla. Nella mitologia norrena, le Valchirie erano un gruppo di figure femminili responsabili di guidare gli spiriti dei soldati nordici defunti nell’aldilà. Uno dei luoghi più importanti dell’aldilà nella mitologia norrena è il Valhalla, una maestosa sala situata ad Asgard e governata da Odino. Il Valhalla era considerato un grande onore per un guerriero, che poteva trascorrere i suoi giorni nell’aldilà nella sala di Odino, a significare una morte onorevole in battaglia.

In The Northman, Amleth ha diverse visioni delle Valchirie e del Valhalla. Alla fine del film, mentre Amleth giace morente dopo aver vendicato suo zio Fjolnir, ascende al Valhalla sul dorso di un cavallo alato, cavalcato da una delle Valchirie. Questo antico mito norreno prende vita nel film, con Amleth che muore gloriosamente nella lotta con suo zio e ascende alla sala degli uccisi ad Asgard, trasportato lì dalla stessa valchiria.

Come la veggente di Bjork si inserisce nella mitologia norrena

In The Northman, Eggers ha convinto la cantante e attrice islandese Bjork a tornare a recitare per la prima volta dopo quasi 20 anni. In questo modo, il film ha potuto includere nel film un altro aspetto dell’antica mitologia norrena: una veggente. Nel film, Amleth incontra una veggente, interpretata da Bjork, che traccia il percorso del principe vichingo e gli dice come può ottenere la vendetta su Fjolnir che tanto desidera. Il concetto di veggente era noto in molte saghe islandesi, non dissimili da Vita Amlethi, e l’esistenza di tali persone è stata confermata da reperti archeologici.

Nell’antica mitologia e leggenda norrena, le veggenti praticavano il Seid, una tecnica di estasi che permetteva alle loro anime di viaggiare in mondi oltre il nostro per ottenere informazioni. Utilizzando questa tecnica, le veggenti erano in grado di predire il futuro e il destino di determinati luoghi o persone. Per questo motivo, le veggenti godevano di uno status elevato nelle società vichinghe ed erano trattate con grande rispetto grazie alla loro capacità di prevedere il futuro. Il concetto di veggente è uno dei miti nordici più importanti a cui si allude in The Northman, con la sequenza che vede Bjork tracciare la trama fin dall’inizio del film.

I berserker vichinghi nella vita reale

Prima di una delle scene d’azione principali di The Northman, una delle tante battaglie del film, c’è una sequenza in cui Amleth partecipa a una sorta di rituale insieme ad altri uomini della sua banda di predoni. Questo rituale prevede che gli uomini indossino varie pelli di animali, tra cui orsi e lupi, e imitino i movimenti e i versi degli animali per tutta la notte fino all’alba, quando attaccano un insediamento. Questo rituale dimostra che Amleth è un berserker vichingo, una figura tratta dalla storia nordica. Nella storia norrena, e anche germanica, i berserker erano orde di guerrieri indisciplinati che adoravano Odino e che si diceva combattessero in uno stato di furia simile alla trance, uccidendo a volontà quando attaccavano gli insediamenti.

Si diceva che i berserker potessero essere uditi arrivare grazie alla cacofonia di rumori che producevano prima e durante la battaglia. La parola berserker deriva dalle parole dell’antico norvegese che significano orso e camicia, il che significa che molti berserker indossavano pelli d’orso – così come pelli di lupo e di cinghiale – in battaglia. Le leggende del mito nordico narrano che i berserker si trasformavano in questi animali per vincere le battaglie al loro posto, con rituali prima della battaglia che permettevano loro di farlo, poiché “diventavano” i loro animali.

The Northman presenta quindi i berserker vichinghi in modo abbastanza accurato rispetto a quanto si conosce della storia reale. Come accennato, nel film Amleth viene mostrato mentre “diventa” un orso emettendo versi animali e comportandosi come una bestia, fino ad attaccare spietatamente un insediamento e uccidere chiunque gli capiti a tiro, continuando a emettere gli stessi versi. Sebbene il film non arrivi al punto di mostrare Amleth trasformarsi fisicamente in un animale, come probabilmente avveniva nelle tattiche intimidatorie tramandate sui berserker nei tempi antichi, presenta Amleth e la sua banda di predoni in modo accurato, così come la storia descrive il comportamento dei berserker vichinghi.

La cronologia di The Northman: quando è ambientato e quanto è accurato

All’inizio del film viene rivelato che The Northman è ambientato nell’895 d.C. Il film fa poi un salto temporale di durata imprecisata, mostrando Amleth cresciuto da bambino a giovane adulto. Il salto temporale non può essere stato superiore a 10-15 anni, il che significa che, in base a ciò che si sa degli antichi vichinghi di quel periodo, il film è abbastanza accurato nella sua rappresentazione. Ad esempio, riprendendo l’ultimo punto sui berserker vichinghi, una delle poesie norrene che narrano l’esistenza dei berserker risale al periodo 872-930 d.C., durante il regno del re norvegese Harald I Fairhair.

Sulla base di questo, si può tranquillamente affermare che l’inclusione dei berserker vichinghi in The Northman è storicamente accurata, poiché rientra in questo arco temporale. Un altro elemento menzionato nel film che fornisce una prova della sua accuratezza storica è il regno dello stesso re Harald. Mentre il regno di Harald fornisce la prova dell’esistenza dei berserker, il film menziona apertamente che Fjolnir perse il regno che aveva rubato al padre di Amleth a favore di Harald di Norvegia. Dato che il film è ambientato all’inizio del 900, la cronologia coincide, poiché il regno storico di Harald durò dall’872 al 930 d.C.

I vichinghi in Islanda: quanto è accurata l’ambientazione di The Northman

La maggior parte di The Northman è ambientata sull’isola d’Islanda, dove Fjolnir decise di stabilirsi con la sua famiglia dopo aver perso il regno di suo fratello a favore di Harald di Norvegia. Questo è un altro aspetto del film in cui Eggers ha cercato di essere il più accurato possibile nei confronti degli antichi vichinghi islandesi di quell’epoca. Molti vichinghi nell’antichità si recarono in Islanda per sfuggire alle numerose regole e normative di molti paesi scandinavi dell’epoca. Si dice che uno dei primi vichinghi a visitare l’Islanda, Hrafna-Floki, sia stato responsabile di aver dato il nome all’isola.

Una volta stabilitisi in Islanda, molti vichinghi costruivano case di torba, come mostrato in The Northman. Le case di torba venivano costruite sul terreno dell’isola, data la scarsità di alberi in Islanda dovuta alla mancanza di lungimiranza dei primi coloni vichinghi. Non solo le case di torba garantivano un isolamento molto maggiore rispetto a quelle in pietra o legno, ma erano anche molto più sostenibili grazie all’uso di materiali naturali. Il film mostra che l’Islanda abitata dai vichinghi era costituita in gran parte da questo tipo di edifici, aggiungendo autenticità all’ambientazione storica.

Sebbene The Northman, come The Witch e The Lighthouse, contenga molti elementi fantastici, una delle cose che si possono dire di Eggers è la sua devozione all’accuratezza storica. Come per le ambientazioni d’epoca dei precedenti film di Eggers, l’autenticità storica di The Northman era chiaramente qualcosa che Robert Eggers e la sua troupe hanno cercato di ottenere. Sebbene il film non sia basato direttamente su una storia vera, molti elementi del folklore nordico, dell’antica mitologia norrena, del periodo storico e dei luoghi, consentono al film di essere ricco di legittimità storica.

GUARDA ANCHE: Alexander Skarsgård: intervista al protagonista di The Northman