The Wait: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere sul film

Diretto dal regista finlandese Aku Louhimies, il film The Wait (titolo internazionale di Odotus è un’opera estremamente delicata in cui si affrontano i più profondi sconvolgimenti dell’animo e il modo in cui questi possano rivelare verità di sé stessi di cui spesso si è all’oscuro. Ancor più nello specifico, il film esplorare tematiche legate al desiderio femminile, alle seconde occasioni che accendono nuove scintille e alla fedeltà vista sia come elemento frenante che come ancora di salvezza rispetto ai potenziali pericoli dati dall’ignoto.

La domanda principale che il film solleva riguarda infatti natura dell’onestà, se convenga essere brutalmente sinceri sui propri sentimenti o se sia meglio soffocarli per evitare di sacrificare il certo con l’imprevedibile. Interpretato grossomodo da soli tre attori, il film trae i propri temi e la propria storia dal romanzo ottocentesco La moglie del parroco, di Juhani Aho, di cui è però un adattamento in chiave contemporanea. Adattamento che ingloba al proprio interno la pandemia di Covid-19 (pur senza mai mostrarla davvero) per sottolineare ancor di più l’isolamento e le paure dei protagonisti.

Proprio per via della stessa pandemia, però, The Wait ha avuto una distribuzione piuttosto limitata, che non gli ha permesso di affermarsi come avrebbe meritato a livello internazionale. Il suo passaggio televisivo è però ora l’occasione per scoprire questo intenso lungometraggio. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Wait. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai luoghi in cui è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Wait

Il film è ambientato ai giorni nostri su una remota isola nell’arcipelago al largo della città di Turku in Finlandia. In quel luogo isolato dal resto del mondo in preda alla pandemia, vivono Elli e suo marito, il pastore protestante Mikko, entrambi nella trentina. La loro esistenza, apparentemente tranquilla e serena, viene scossa il giorno in cui sbarca sull’isola Olavi. L’uomo, in arrivo dalla Francia, è un amico d’infanzia di entrambi i coniugi, nonché una vecchia fiamma di Elli. Mentre il predicatore è felice di vedere l’amico per l’allegria che porta nella loro casa, non immagina che sua moglie viva sensazioni molto più profonde con quell’uomo.

L’arrivo di Olav costringerà infatti Elli a rivalutare i suoi sentimenti per Mikko, ma anche a confrontarsi con i suoi desideri sessuali troppo a lungo repressi, costringendola a mettere in discussione le sue scelte di vita e a trovare il coraggio di essere onesta con sé stessa. Per lei ha dunque inizio una lotta emotiva tra razionalità e passione, che la riporta a vivere aspetti del suo passato che credeva ormai dimenticati, mentre nel suo cuore, il sentimento d’amore, l’onesta e il desiderio iniziano dunque ad intrecciarsi tra loro, portando ad esiti imprevedibili.

La moglie del parroco: il libro da cui è tratto il film

Il film, come anticipato, è un adattamento in chiave contemporanea del racconto La moglie del parroco (Papin rouva), scritto nel 1893 da Juhani Aho. È questo un seguito del primo libro scritto nel 1885 da Aho, La figlia del parroco, in cui la giovane Elli aspira ad un più largo orizzonte di vita e a più nobili ideali si trova a vivere un contrasto con le corte vedute del padre – il parroco – e poi con la grettezza e la fatuità di uno studente, che delude l’aspettazione della povera Elli, costretta così a sposare il vice-parroco. Successivamente all’ottimo riscontro ottenuto dal romanzo, Aho ha dunque dato vita ad una continuazione di quella vicenda.

In La moglie del parroco torna dunque Elli, infelice e solitaria a fianco del marito sposato al termine del precedente romanzo. La protagonista viene ricondotta alle sue visioni di fanciulla il giorno che lo studente di cui era innamorata ritorna e viene ospitato proprio da lei e suo marito. Anche questo secondo romanzo fu accolto con grandi attenzioni e diede nuovamente prova della capacità di Aho di scandagliare l’animo umano. La moglie del parroco, inoltre, segnò un notevole progresso per quanto riguarda l’introspezione psicologica e l’esplorazione del sentimento amoroso.

Il cast del film e le location dove è stato girato

Ad interpretare Elli, la protagonista femminile del film, vi è l’attrice Inka Kallén, nota prevalentemente in Finlandia e distintasi per serie televisive come Presidentti (2017), Ivalo (2018-2022) e Kaikki Synnit (2020-2023). Accanto a lei, nel ruolo del marito Mikko vi è l’attore Aku Hirviniemi, mentre Andrei Alén è Olavi. Alén si è distinto anche per la sua partecipazione a film di produzione statunitense come The Nest – L’inganno, con Jude Law e Dual – Il clone, con Karen Gillan e Aaron Paul. Completano il cast gli attori Adeliina Arajuuri nel ruolo del dottore e Eino Heiskanen in quello di Tavela.

Per quanto riguarda le location del film, queste si possono ritrovare tutte nei pressi dell’Arcipelago di Turku, situato nella parte orientale del Mar dell’Arcipelago, nel Mar Baltico, a pochi chilometri dalla città finlandese di Turku. Più precisamente, però, le riprese si sono svolte a Pargas, situata nella regione del Varsinais-Suomi. Dagli anni Ottanta del 20º secolo parte dell’arcipelago è stata trasformata in Parco Nazionale (Archipelago National Park) per proteggerne i tesori naturali e culturali. Anche per questo motivo, The Wait si è distinto come la prima produzione cinematografica realizzata a emissione zero di CO2.

Il trailer di The Wait e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di venerdì 3 maggio alle ore 21:20 sul canale Cielo.