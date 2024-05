Ryan Gosling rivela a quale leggendario regista è piaciuto The Fall Guy

L’ultimo anno è stato un anno folle per Ryan Gosling. Durante l’estate è apparso in Barbie di Greta Gerwig, che non solo è diventato subito il preferito dai fan, ma ha scalato rapidamente le classifiche del botteghino diventando il film di maggior incasso dell’anno. Oltre a recitare al fianco di Margot Robbie nei panni del Ken della sua Barbie, Ryan Gosling ha avuto anche il dono di cantare un brano originale scritto per il film, intitolato “I’m Just Ken“. Come abbiamo appreso dopo il debutto del film e la crescita della popolarità della canzone, questa è stata aggiunta all’ultimo minuto e Ryan Gosling è entrato in cabina di regia solo per poche ore. Oltre ad aver ottenuto una nomination agli Oscar come miglior attore, Ryan Gosling è salito sul palco della notte più importante di Hollywood con un gruppo di uomini in rosa e il chitarrista dei Guns N’ Roses, Slash, per eseguire la canzone dal vivo davanti ai suoi colleghi.

Come se il riconoscimento dell’Academy e l’esibizione dal vivo non bastassero ad accrescere l’ego dell’attore, l’iconico regista Steven Spielberg si è avvicinato all’interprete per condividere il suo amore sia per il suo talento che per la sua performance nel prossimo film d’azione di David Leitch, The Fall Guy. Nel corso di un’intervista con Steve Weintraub di Collider, Gosling ha parlato di entrambi i più alti riconoscimenti e ha rivelato quale, tra l’esibizione agli Oscar e l’aver ricevuto una dedica personale da Spielberg , è il ricordo che conserverà per il resto della sua vita.

“Steven Spielberg ogni volta“, ha detto Gosling, che ha parlato in modo definitivo del più grande riconoscimento della sua carriera, mentre la sua co-star di The Fall Guy, Emily Blunt, gli ha risposto con uno sfacciato “Doppia S per la vittoria“. Definendo il momento surreale “pazzesco“, Gosling racconta l’esperienza di trovarsi faccia a faccia con il visionario regista dietro a classici come Lo Squalo, E.T. l’Extra-Terrestre e Schindler’s List.

“Stava attraversando la stanza e io guardavo, e pensavo: ‘Non è possibile. Non conosco Steven Spielberg. Non verrà a parlare con me“. … E poi ha continuato a camminare, e allora ho pensato: “So cosa succederà. Vado [indica se stesso e alza le sopracciglia] e lui dice: “No, non tu. Dietro di te“. Poi, finalmente, era proprio lì, e ora stavi facendo il maleducato se sono io, e ho detto: “Io?”. E lui: “Sì”… E poi ha detto che gli piaceva molto The Fall Guy“.

L’amore di Steven Spielberg per l’azione continua con The Fall Guy.

L’affinità di Steven Spielberg con l’ultimo film d’azione ad alto budget del regista David Leitch (Bullet Train e Deadpool 2), non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che ha riconosciuto a Tom Cruise e Joseph Kosinski il merito di aver salvato da soli il settore con Top Gun: Maverick del 2022. Tuttavia, avere un nome come quello di Steven Spielberg che si fa avanti per congratularsi con te per il tuo lavoro deve essere una situazione incredibilmente da sogno, e noi siamo d’accordo con Emily Blunt, che ha aggiunto: “Mi piace che abbia amato The Fall Guy“.