The Woman King: la storia vera dietro al film con Viola Davis

The Woman King (qui la recensione) mescola storia vera e finzione per creare una storia epica su un gruppo di guerriere chiamato Agojie. Molti film storici prendono delle libertà creative con gli eventi reali per rendere la storia più interessante sullo schermo. Ma il cast di questo lungometraggio fa un ottimo lavoro nel dare vita ai personaggi reali e immaginari del regno del Dahomey. Il film vede Viola Davis nei panni del generale Nanisca, leader delle Agojie e personaggio centrale della pellicola. Nanisca si interessa a una giovane donna di nome Nawi (Thuso Mbedu) dopo aver incoraggiato lei e altre donne precedentemente prigioniere a unirsi alle loro file.

Le Agojie servono il re Ghezo, interpretato da John Boyega, famoso a livello internazionale per il ruolo di Finn in Star Wars: Il risveglio della Forza. Oltre a un cast di personaggi memorabili, il film presenta alcune straordinarie scene di combattimento che mettono in risalto l’intenso allenamento del cast di The Woman King. Davis canalizza la sua Amanda Waller interiore durante questo ruolo, mostrando un lato temibile e freddo delle sue capacità di leadership. Sebbene la storia generale del film sia vera, i dettagli espliciti all’interno del film sono frutto di licenze artistiche.

Gli eventi del film si svolgono nel 1823, quando sotto il re Ghezo, il Dahomey sta tentando di liberarsi dai suoi doveri tributari verso l’impero Oyo. Questa parte è autentica. Il vero re Ghezo riuscì a recidere i suoi legami con il rivale del Dahomey nell’anno descritto nel film. Tuttavia, il personaggio della generale Nanisca interpretato da Davis è frutto di fantasia e la sua posizione sulla tratta degli schiavi probabilmente non era condivisa dai veri generali Agojie di quel periodo. Anche la sua protetta e guerriera in addestramento Nawi è un personaggio di fantasia, sebbene lei e Nanisca condividano i loro nomi con le vere Agojie.

La storia delle vere Agojie

Le feroci guerriere mostrate nel film, come Amenza di Sheila Atim, sono basate su un intero reggimento militare composto esclusivamente da donne. Le origini delle Agojie risalgono almeno all’inizio del XVIII secolo, ma molti ritengono che siano state formate prima. Si ritiene che il re Houegbadja, sovrano del Dahomey nel XVII secolo, abbia riunito un gruppo di cacciatrici di elefanti per combattere per il paese. Tuttavia, è a un sovrano successivo del Dahomey che si attribuisce la creazione delle Agojie come guardia reale.

Analogamente a quanto descritto nel film, le Agojie raggiunsero la fama sotto l’autorità del re Ghezo, guadagnandosi il soprannome di “Amazzoni del Dahomey” dagli europei occidentali. Gli storici ipotizzano che l’uso di una grande milizia femminile fosse dovuto alla loro abilità in battaglia e alle pesanti perdite maschili causate dalle guerre in corso. Sotto il re Ghezo (interpretato da John Boyega), il loro numero crebbe da centinaia a migliaia.

Le Agojie erano uniche tra la maggior parte dei regni dell’Africa occidentale. Si addestravano anche in tempo di pace e indossavano uniformi per distinguersi. Come mostrato in The Woman King, le Agojie reclutavano le loro soldatesse tra le volontarie, le ex schiave, le donne che rifiutavano di sposarsi e le orfane. Le Agojie conducevano uno stile di vita piuttosto privilegiato, vivendo nei palazzi del re, avendo accesso al tabacco e all’alcol e disponendo persino di servitori personali.

Alle vere Agojie era permesso sposarsi?

Un altro aspetto che il film descrive correttamente è il voto di castità e il giuramento di non sposarsi delle Agojie. Il film esclude che le Amazzoni del Dahomey siano considerate mogli del re solo formalmente. Di solito, non condividono il suo letto né danno alla luce i suoi figli. Verso la fine di The Woman King, Nawi si innamora di un uomo per metà dahomey e per metà brasiliano di nome Malik. La storia d’amore è di breve durata, ma Nanisca rimprovera costantemente Nawi per aver infranto le regole.

Il film The Woman King suggerisce che, per Nanisca, la regola del celibato va oltre la tradizione, ma è in parte dovuta al suo passato traumatico. Non è dato sapere se una relazione romantica come quella di Nawi avrebbe potuto verificarsi. Le vere guerriere Agojie erano molto rigide nel seguire il loro credo, anche se è documentato che molte di loro avevano relazioni tra loro.

Nanisca e Nawi non erano persone reali (ma erano ispirate a loro)

I personaggi principali, Nanisca e Nawi, non sono reali, ma condividono i nomi con reclute documentate delle Agojie. Un ufficiale della marina francese annotò una ragazza di nome Nanisca, che compì la sua prima uccisione in un racconto raccapricciante. The Woman King sarà probabilmente il film più importante in uscita a settembre, ma non descrive la profondità della brutalità effettivamente dimostrata dalle Agojie nella vita reale. L’ufficiale di marina descrive l’adolescente Nanisca che decapita senza esitazione una persona schiavizzata.

La Nanisca del film era a volte una generale fredda e brutale, ma in fondo era compassionevole ed empatica. Questo differisce leggermente dai generali conosciuti nella storia del Dahomey che hanno partecipato e facilitato il commercio degli schiavi. Nawi è vagamente ispirata all’ultima guerriera sopravvissuta delle Agojie, intervistata nel 1978. La vera Nawi non sarebbe stata in vita durante il regno di re Ghezo, poiché affermò di aver combattuto nella seconda guerra franco-dahomeana nel 1892. Nel film, Nawi aveva 19 anni quando si unì alle Agojie, ma in realtà reclutavano ragazze molto più giovani, alcune delle quali avevano solo otto anni.

Il vero regno del Dahomey era molto più brutale

Non tutte le Agojie erano spensierate come Izogie, interpretata da Lashana Lynch. Il film ritrae le guerriere come protettrici, ma in realtà erano anche conquistatrici. La conquista del Dahomey può essere considerata in qualche modo malvagia, poiché conquistò gli stati africani vicini e ne prese i cittadini. Era spesso consuetudine che i soldati tornassero con le teste e i genitali delle loro vittime. Le Agojie bruciavano anche i villaggi durante le loro incursioni. Esistono resoconti di una violenta cerimonia religiosa annuale conosciuta come le Usanze annuali del Dahomey.

Durante queste cerimonie, il popolo del Dahomey compiva sacrifici umani su larga scala, che secondo quanto riferito andavano da centinaia a migliaia. La ricchezza del Dahomey era dovuta principalmente al commercio degli schiavi, in parte descritto nel film. The Woman King mostra una nazione in conflitto che voleva smettere di commerciare, il che è inesatto. La visione del Dahomey della regista di The Old Guard, Gina Prince-Bythewood, è molto più eroica della maggior parte delle rappresentazioni storiche. Il Dahomey smise di commerciare schiavi su richiesta degli inglesi molto più tardi rispetto alla linea temporale del film, ma ciò non durò a lungo poiché la ricchezza del regno iniziò a declinare.

Cosa è successo alle Agojie

La potenza militare del Dahomey iniziò a declinare verso la fine del XIX secolo. Il Dahomey subì molte perdite tra le Agojie nel tentativo fallito di sconfiggere gli Egba, una nazione vicina. Questo fallimento lo indebolì gravemente nelle successive battaglie con la Francia. Le Agoji combatterono in due guerre franco-dahomeane negli anni ’90 del XIX secolo che portarono alla dissoluzione del Dahomey nel 1904. Nel complesso, le Agojie durarono quasi 200 anni e produssero migliaia di feroci guerriere che protessero e ampliarono il grande regno africano.

Sebbene le Agojie non esistano più, hanno ispirato la cultura popolare, in particolare le Dora Milaje di Black Panther. The Woman King offre uno sguardo emozionante e trionfante su un potente esercito di donne. Sebbene alcune delle affermazioni del film siano racconti fittizi della storia, esso riesce bene a far conoscere il regno del Dahomey a un pubblico che potrebbe non avere familiarità con l’ex nazione africana.

