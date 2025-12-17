HomeCinema News2025

L’esorcista: Jacobi Jupe nel cast del film di Mike Flanagan

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
L'esorcista - Il credente storia vera

Il film L’esorcista di Mike Flanagan – che ha firmato per scrivere, dirigere e produrre il film nel giugno 2024 – sembra avere trovato un interprete chiave al fianco di Scarlett Johansson. La star di Hamnet Jacobi Jupe è infatti stato scritturato nel film. Poiché in questi progetti i personaggi bambini sono solitamente quelli posseduti, probabilmente questo vale anche per il personaggio di Jupe.

La scelta di Jupe arriva nel bel mezzo del successo di critica per il suo ruolo da protagonista in Hamnet. Il film è dato da molti come favorito per la vittoria come Miglior Film agli prossimi Oscar, con la performance emozionante di Jupe che è uno dei tanti elementi che hanno portato a un ampio riconoscimento. Ha anche ricevuto una nomination ai Critics Choice Award come Miglior Attore Giovane.

Per quanto riguarda il film L’esorcista di Mike Flanagan, è prodotto dalla sua Red Room Pictures, insieme a Blumhouse e Atomic Pictures. Il film era precedentemente previsto per l’uscita nelle sale il 13 marzo 2026. Con l’inizio della produzione previsto per il prossimo anno, non c’è però ancora una nuova data ufficiale di uscita.

Ci sono però grandi speranze per l’interpretazione di Flanagan della longeva serie horror dopo che L’esorcista – Il credente ha deluso al botteghino. Ha incassato 65,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 136,2 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato deludente dopo che NBCUniversal, Peacock e Blumhouse hanno acquistato i diritti della serie da Morgan Creek per 400 milioni di dollari nel 2021.

Dai suoi numerosi adattamenti di Stephen King alla sua serie Netflix, molti dei film e degli show di Mike Flanagan sono stati dei successi nel genere horror. Ha diretto gli adattamenti cinematografici di Il gioco di Gerald e Doctor Sleep di King e sta dirigendo una serie in uscita su Prime Video che adatta Carrie. Per quanto riguarda Netflix, tra i suoi crediti figurano i ben accolti The Haunting of Hill House, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher.

Sebbene l’ultimo arrivato nel cast del film, Jupe, sia ora famoso soprattutto per Hamnet, ha recitato anche in diversi altri film e serie. Ha ad esempio interpretato Michael Darling nel film Disney+ del 2023 Peter Pan & Wendy. Jupe è stato anche uno dei protagonisti della serie thriller psicologica di Apple TV del 2024 Before.

 

Articolo precedente
Spider-Man: Brand New Day, il trailer sembra essere trapelato online
Articolo successivo
Fallout – Stagione 2, recensione: un ottimo adattamento dal videogioco, nonostante i difetti
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved