Warner Bros. intenzionata a rifiutare l’offerta della Paramount

Di Gianmaria Cataldo

Warner Bros. Discovery starebbe prendendo una decisione in merito alla controfferta di Paramount. Dopo che Netflix ha reso ufficiale la sua intenzione di acquistare Warner Bros. per oltre 82 miliardi di dollari, Paramount ha presentato un’offerta ostile di 108,4 miliardi di dollari, ma a quanto pare l’offerta principale non sarà sufficiente.

In un nuovo rapporto di Bloomberg, Warner Bros. Discovery sembra infatti intenzionata a rifiutare l’offerta di Paramount, sulla base di preoccupazioni relative al finanziamento e ai termini. Secondo fonti “vicine alla questione”, il consiglio di amministrazione avrebbe esaminato l’offerta di Paramount e sarebbe ancora propenso ad accettare quella di Netflix.

Il consiglio di amministrazione della Warner Bros. ritiene che Netflix “offra un valore, una certezza e condizioni migliori rispetto a quelli proposti dalla Paramount”. Secondo Bloomberg, una risposta all’offerta della Paramount potrebbe essere presentata già questo mercoledì.

L’articolo di Bloomberg sottolinea tuttavia che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che, secondo le fonti, “la situazione rimane fluida”. Ulteriori preoccupazioni da parte della Warner Bros. riguardavano le reazioni alla proposta di finanziamento di David Ellison della Paramount, nonché i potenziali problemi della sua società nel condurre gli affari “per l’anno o più che potrebbero essere necessari affinché la vendita ottenga l’approvazione delle autorità di regolamentazione”.

Secondo le loro fonti, la Paramount non offriva sufficiente “flessibilità per gestire la propria attività o il proprio bilancio”. Se l’accordo con Netflix andrà in porto, il gigante dello streaming possiederà alcuni dei più grandi marchi di Hollywood, tra cui il marchio DC. D’altra parte, l’offerta di 30 dollari per azione della Paramount potrebbe non essere la “migliore e definitiva”, quindi lo studio potrebbe aumentare l’offerta.

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha dichiarato a Variety il 15 dicembre: “È un’azienda di grande successo con un incredibile patrimonio cinematografico. Non abbiamo acquistato l’azienda per danneggiare il valore che esiste attualmente. Continueremo a gestire gli studi Warner Bros. in modo indipendente e a distribuire i film tradizionalmente nelle sale cinematografiche”.

