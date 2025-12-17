Ben Kingsley rivela il collegamento tra Iron Man 3 e Wonder Man

In quello che è probabilmente ancora uno dei colpi di scena più controversi nella storia dei film sui supereroi, Iron Man 3 ha rivelato che “Il Mandarino” era in realtà l’attore di Liverpool, Trevor Slattery, interpretato dal premio Oscar Ben Kingsley. La rivelazione comica non è stata ben accolta da molti fan, soprattutto perché aspettavano di vedere il cattivo sullo schermo fin da Iron Man del 2008.

Otto anni dopo l’uscita del terzo capitolo, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha introdotto Wenwu e ha continuato la storia di Trevor quando è stato rivelato che il vero Mandarino lo aveva tenuto prigioniero. Ora, Trevor tornerà nella prossima serie TV di Wonder Man e, secondo Sir Ben Kingsley, “Ogni episodio è pieno di sorprese. Non credo che ci sia niente di simile in circolazione al momento”.

Raccontando a Entertainment Weekly che Wonder Man “è essenzialmente un gioco a due” per Trevor e il protagonista della serie, Simon Williams, l’attore ha rivelato dove troviamo il suo personaggio all’inizio di questa storia.

“Riesce a fuggire dal vero Mandarino e dalla terra di Shang-Chi, e torna a Hollywood per dare una seconda possibilità alla sua carriera e per dimostrare alla sua cara madre Dorothy, che ha sempre avuto fiducia in lui e nel suo talento, che era davvero l’attore che sua madre aveva sempre sperato che diventasse e che lui aveva sempre aspirato a essere”.

“E una serie di eventi straordinari lo collocano esattamente in quello spazio, che lo incorona e lo compromette allo stesso tempo”, ha continuato Kingsley. “È tirato in due direzioni contemporaneamente.” Di conseguenza, Trevor si troverà “di fronte a un terribile dilemma: può raggiungere la sua ambizione, ma a un prezzo terribile. Deve fare una scelta – è affascinante.”

“[Trevor] vede in Simon un amico, un collega, ma vede anche Simon come qualcuno che può assolutamente sfruttare per i propri fini. È una storia piuttosto classica, basilare, sulla condizione umana. Sei associato a qualcuno e hai un’affinità con quella persona, ma allo stesso tempo sai che dovrai sfruttarla per arrivare dove devi essere.”

Sebbene Trevor abbia accennato al suo passato in diverse occasioni, sembra che Wonder Man esplorerà finalmente chi è questo personaggio al di là delle sue eccentricità e del periodo in cui ha interpretato il ruolo di “Mandarino” nell’MCU. In effetti, potremmo assistere a una vera e propria storia delle origini!

“[Questa] serie vede Trevor prima di ottenere il ruolo del Mandarino, e poi ovviamente dopo, quindi è una vera biografia”, ha anticipato l’icona dello schermo. “È un film biografico su Trevor in quattro episodi.”

Qui sotto potete vedere alcune nuove immagini di Wonder Man, insieme a un video recente che vede Simon e Trevor costretti a fare i conti con le assurdità che gli attori affrontano durante i viaggi organizzati nell’era dei social media.

In Wonder Man, l’aspirante attore di Hollywood Simon Williams sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta rifacendo il film di supereroi “Wonder Man”.

Questi due attori, agli antipodi delle loro carriere, perseguono ostinatamente ruoli che cambiano la vita in questo film, mentre il pubblico dà uno sguardo dietro le quinte dell’industria dell’intrattenimento.

Wonder Man è interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby e Byron Bowers.

La serie è scritta da Andrew Guest, Paul Welsh e Madeline Walter, Zeke Nicholson, Anayat Fakhraie, Roja Gashtili e Julia Lerman, e Kira Talise. Tra i registi figurano Destin Daniel Cretton, James Ponsoldt, Tiffany Johnson e Stella Meghie.

Creata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, Wonder Man è prodotta da Kevin Feige, Louis D’Esposito, Stephen Broussard, Jonathan Schwartz, Brad Winderbaum, Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Debutterà su Disney+ il 28 gennaio 2026.