Spider-Man: Brand New Day, il trailer sembra essere trapelato online

Spider-Man: Brand New Day si unisce ad Avengers: Doomsday nel vedere il proprio trailer trapelato prima del ritorno di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Poiché la storia del prossimo film sull’Uomo Ragno è uno degli eventi più attesi del 2026, l’entrata nella Fase 6 sta ora affrontando uno scenario simile a quello della serie Avengers. Dei video pubblicati su X/Twitter sono stati rimossi dall’account o dalla piattaforma social per violazione del copyright, il che sembra confermare la legittimità del trailer trapelato.

Questo avviene solo un giorno dopo il trailer di Avengers: Doomsday che viene proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Il marketing di Marvel Studios con 4 trailer per il sequel di Avengers prevede un teaser diverso ogni settimana, fino all’inizio del nuovo anno. Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono terminate questo mese, con il film della Fase 6 a meno di un anno dall’uscita nelle sale. Tuttavia, solo pochi giorni fa c’erano state alcune anticipazioni sul possibile arrivo di un primo trailer.

Il 13 dicembre, l’account Sony Pictures U.K. X aveva infatti pubblicato un post criptico che anticipava la possibile uscita di un trailer. Secondo quanto riferito, le immagini del quarto film dell’Uomo Ragno non saranno però proiettate prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Per quanto riguarda la data di uscita effettiva del trailer di Spider-Man: Brand New Day, non sarebbe sorprendente se la Sony Pictures ne presentasse uno ufficiale prima della fine dell’anno, alla luce della fuga di notizie.

Tuttavia, dato che il film del 2026 è in fase di post-produzione, gli effetti speciali e il montaggio sono ancora in corso, il che rende improbabile che si possa vedere qualcosa a breve. Il momento ideale sarebbe il Super Bowl del 2026, che consentirebbe di sfruttare uno dei più grandi eventi per presentare Spider-Man: Brand New Day davanti a un vasto pubblico. Tuttavia, qualcosa potrebbe anche essere mostrato già a gennaio 2026, con almeno un qualche tipo di teaser.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.