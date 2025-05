Thunderbolts*: 10 cose da sapere sui precedenti film e serie TV Marvel

Thunderbolts* (leggi la nostra recensione) riunisce alcuni dei personaggi più complessi e moralmente ambigui del Marvel Cinematic Universe, ognuno dei quali ha legami con le precedenti trame dell’MCU. Questo film corale vede protagonisti personaggi come Yelena Belova, Bucky Barnes, U.S. Agent e Red Guardian. Pertanto, Thunderbolts* dell’MCU si basa su sviluppi chiave dei personaggi nei precedenti film Marvel.

A differenza degli Avengers, i Thunderbolts sono composti da criminali redenti, ex nemici e antieroi che operano nell’area grigia della moralità. Questo gruppo è stato anticipato per la prima volta nella Fase 4, quando vari personaggi sono stati reclutati o indirizzati in modo subdolo verso missioni governative. L’idea fa parte di una più ampia risposta degli Stati Uniti alle conseguenze globali del Blip e all’assenza degli Avengers, con il governo che cerca di creare una propria task force dotata di super poteri.

Valentina Allegra De Fontaine è la direttrice della CIA

Introdotta in The Falcon and the Winter Soldier e ampliata in Black Widow e Black Panther: Wakanda Forever, Valentina Allegra de Fontaine è emersa come una delle principali burattinaie nel panorama politico post-Endgame del MCU. Maestra manipolatrice e reclutatrice, Valentina è direttrice della CIA al tempo di Wakanda Forever, posizionandosi al centro di giochi di potere globali che coinvolgono il Vibranio, agenzie di intelligence e individui dotati di poteri.

Il suo reclutamento dell’agente statunitense (John Walker) e l’interesse per Yelena Belova rivelano un piano più ampio per formare una squadra in grado di portare a termine missioni che gli Avengers non avrebbero mai potuto o voluto compiere. È fredda, calcolatrice e moralmente flessibile, il che la rende un’architetta chiave dei Thunderbolts.

Bucky Barnes è stato graziato ed è ora membro del Congresso degli Stati Uniti

In seguito agli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, Bucky Barnes – precedentemente Soldato d’Inverno – è stato ufficialmente graziato per le sue azioni passate come assassino dell’Hydra sottoposto a lavaggio del cervello. La serie Disney+ si è concentrata sul suo tentativo di fare ammenda attraverso la terapia, la giustizia e la consapevolezza di sé. Da allora, Bucky ha preso una svolta sorprendente nel mondo della politica e, con il suo cameo in Captain America: Brave New World, si è candidato al Congresso degli Stati Uniti.

Questo nuovo ruolo rappresenta un cambiamento radicale per il personaggio, ma non è privo di tensione. Il passato di Bucky come arma di guerra, unito alla sua evoluzione morale, lo pone in una posizione unica: sia un decisore politico che un agente.

Yelena Belova è in lutto per la perdita della sorella, Natasha Romanoff

L’arco narrativo di Yelena Belova è profondamente segnato dalla perdita di Natasha Romanoff, la Vedova Nera originale. Come visto in Black Widow, Yelena era la sorella adottiva di Natasha, liberata dal controllo mentale della Stanza Rossa, che si è riunita brevemente con la sorella prima che Natasha si sacrificasse in Avengers: Endgame. Il dolore di Yelena è complesso e ancora vivo, soprattutto considerando che è stata manipolata per prendere di mira Clint Barton.

L’instabilità emotiva e il trauma irrisolto di Yelena la rendono un personaggio di spicco all’interno dei Thunderbolts. A differenza di sua sorella, Yelena non idealizza l’eroismo, considerando spionaggio e violenza come strumenti di sopravvivenza. Pur portando ancora dentro di sé i valori di Natasha, il suo dolore e il suo cinismo la rendono imprevedibile, soprattutto all’interno di una dinamica di squadra già piena di obiettivi contrastanti.

Yelena Belova lavora come agente per Val

Da quando è apparsa in Black Widow, Yelena Belova ha lavorato silenziosamente come agente sotto il comando di Valentina Allegra de Fontaine, occupandosi di missioni segrete e omicidi. Questa alleanza è stata rivelata nella scena post-credits di Black Widow, dove Valentina manipola Yelena inducendola a prendere di mira Clint Barton, insinuando che fosse lui il responsabile della morte di Natasha. Sebbene Yelena possa non fidarsi completamente di Val, sembra accettare la natura del suo lavoro e lo stipendio che ne deriva.

Lo status di sicario di Yelena dimostra che opera al di fuori della legge, ma comunque all’interno di un sistema organizzato. Quando la squadra si riunisce, Yelena è già abituata a operazioni segrete ad alto rischio. Ciò che rimane poco chiaro è per quanto tempo sia disposta a rimanere sotto il controllo di Val, soprattutto dopo la disinformazione sulla morte di Natasha.

Red Guardian era il padre di Yelena in una lunga operazione sotto copertura

In Black Widow, Alexei Shostakov, meglio conosciuto come Red Guardian, si è rivelato essere la risposta dell’Unione Sovietica a Capitan America. Durante gli anni ’90, fu inviato negli Stati Uniti come parte di un’operazione sotto copertura al fianco di Melina Vostokoff, con le giovani Natasha e Yelena che si spacciavano per loro figlie. Sebbene la missione fosse una farsa, Alexei imparò ad amare sinceramente le ragazze.

Dopo la fine della missione, Alexie fu imprigionato in Russia e in gran parte dimenticato dal governo che serviva. Quando si riunisce con Yelena anni dopo, il loro rapporto è teso ma intriso di affetto. Red Guardian è una reliquia imperfetta e vanitosa dei giochi di superpotenze della Guerra Fredda, ma il suo istinto paterno rimane genuino. La sua dinamica con Yelena – in parti uguali un momento di svago comico e un’ancora emotiva – è essenziale in Thunderbolts*.

Dopo aver perso lo scudo di Capitan America, John Walker viene reclutato da Val

John Walker fece il suo debutto in The Falcon and the Winter Soldier come successore di Capitan America scelto dal governo degli Stati Uniti. Pur essendo un soldato decorato, si dimostrò rapidamente instabile sotto pressione, culminando in un violento omicidio pubblico di uno Spezzabandiera usando lo scudo di Cap. Caduto in disgrazia e privato del titolo di Capitan America, Walker era al suo punto più basso quando fu avvicinato dalla misteriosa Valentina Allegra de Fontaine.

Val gli offrì una seconda possibilità, questa volta come Agente degli Stati Uniti, una versione di Capitan America più oscura e allineata al governo. La sua proposta di reclutamento lasciava intendere la formazione di una nuova squadra per gestire missioni che gli Avengers non avrebbero toccato. Walker accettò, in cerca di redenzione e di uno scopo.

Ghost ha lavorato come agente segreto per lo SHIELD per molti anni

Prima degli eventi di Ant-Man e Wasp, Ava Starr era un agente altamente addestrato per lo SHIELD, sebbene tenuto fuori dai registri. Cresciuta e istruita dallo scienziato dello SHIELD Bill Foster, Ghost è stata utilizzata per missioni segrete in cui la sua capacità di sfasamento le ha conferito un vantaggio unico. Era essenzialmente un fantasma vivente, in grado di infiltrarsi in aree ad alta sicurezza, raccogliere informazioni ed eliminare obiettivi con un rilevamento minimo. Tuttavia, il suo lavoro non era guidato dal patriottismo: era per la sopravvivenza.

Lo SHIELD le aveva promesso cure per la sua condizione in cambio del servizio, ma dopo il collasso dell’agenzia durante Captain America: The Winter Soldier, Ava si è ritrovata senza supporto. Questo tradimento ha contribuito alla sua sfiducia nelle istituzioni e alla sua disperazione in Ant-Man and the Wasp.

Il governo degli Stati Uniti ha una lunga storia di tentativi di creare super-soldati

Da quando Steve Rogers è diventato Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo degli Stati Uniti è stato ossessionato dalla replicazione del Siero del Super Soldato. Questa ricerca ha portato a esperimenti moralmente discutibili, programmi ombra e tragici fallimenti nel corso della storia dell’MCU. Isaiah Bradley, rivelato in The Falcon and the Winter Soldier, fu sottoposto a test crudeli negli anni ’50, mentre la trasformazione di Bruce Banner in Hulk derivò dai tentativi di ricreare il siero.

John Walker è il destinatario ufficiale più recente, sebbene lo ottenne illegalmente. In L’incredibile Hulk, il generale Ross guidò gli sforzi per creare Abominio. L’ossessione rivela uno schema ricorrente: il desiderio dell’America di controllare il potere attraverso soldati potenziati, indipendentemente dal costo umano. La squadra di Val in Thunderbolts* sembra il prossimo capitolo di questa eredità: un’unità sacrificabile composta da agenti potenziati o disonesti in grado di fare il lavoro sporco che gli eroi ufficiali non possono fare.