Angelina Jolie incanta il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025

Insieme a Alice Winocour, Louis Garrel e Anyier Anei, regista e interpreti di Couture, Angelina Jolie è stata la protagonista del sabato sera della Festa del Cinema di Roma. L’attrice ha sfilato nella cavea dell’Auditorium per la gioia dei fan, accorsi numerosi e alcuni in attesa sin dalla mattina del giorno stesso.

1 di 19

Il film – presentato nella sezione Grand Public – vede protagoniste tre donne, di culture, età e professioni diverse, immerse nella Fashion Week di Parigi: una regista americana che deve girare un video di moda, che ha problemi con la figlia adolescente e riceve una dura diagnosi medica; una truccatrice francese che ha aspirazioni letterarie e vorrebbe scrivere un libro sull’ambiente della moda; una studentessa di farmacia diciottenne di Nairobi che è diventata la nuova scoperta “esotica” delle passerelle. Angelina Jolie guida un cast che, oltre alle coprotagoniste Ella Rumpf e Anyier Anei, annovera Louis Garrel e Vincent Lindon, in un dramma che, nonostante il glamour dell’ambientazione, Alice Winocour riesce a rendere quotidiano e umano.