Transformers: trama, cast e curiosità sul film con Megan Fox

Tra le saghe cinematografiche più acclamate degli ultimi anni vi è senza ombra di dubbio quella di Transformers, basata sugli omonimi giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni ’80. Con cinque film, questa ha ad oggi superato i 4 miliardi di incasso a livello mondiale. Il primo film, uscito nel 2007 ha così dato inizio a questa epica narrazione che vede contrapposta la specie umana ai robotici alieni capaci di trasformarsi e adattarsi ad ogni situazione, i quali non hanno però tutti intenzioni ostili.

Il film, come noto, è diretto da Michael Bay, noto per film d’azione come The Rock, Armageddon – Giudizio finale e Bad Boys. Con Transformers Bay ha trovato pane per i suoi denti, coniugando grandi sequenze d’azione ad effetti speciali quantomai complessi e strabilianti. Per i riferimenti narrativi, invece, si è deciso di optare per il cartone della serie denominato Generation 1. Allo stesso tempo, però, si decise di introdurre una forte componente umana, in modo che lo spettatore potesse identificarsi con questa.

Powered by

A fronte di un budget di 150 milioni di dollari, questo primo capitolo della saga di Transformers è arrivato ad un guadagno di oltre 700 milioni. Un risultato straordinario, che ha ovviamente permesso di far proseguire la saga con altrettanti titoli di successo. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Transformers

La storia del film ha inizio diverse migliaia di anni fa, quando il pianeta Cybertron fu consumato da una guerra civile tra le due fazioni di Transformer: gli Autobot, guidati da Optimus Prime, che combattevano per la pace e la giustizia e i Decepticon, guidati da Megatron, che invece combattevano per la tirannia. L’oggetto della guerra era il possesso dell’AllSpark, un manufatto mistico in grado di creare mondi e la vita su di essi. Optimus lo spedì nello spazio profondo per non farlo cadere nella mani dello spietato Megatron. Tuttavia il leader dei Decepticon riuscì a localizzarlo sul pianeta Terra, dove però si schiantò rimanendo congelato nelle profondità del circolo polare artico.

Nel presente, Sam Witwicky è un ragazzo eccentrico che sogna di comprarsi un’auto tutta sua. Dopo tanti sforzi, Sam riesce ad acquistare la sua prima macchina, una Chevrolet Camaro arrugginita, scoprendo con grandissima sorpresa che l’auto ha una vita propria. Sam e la sua cotta del liceo Mikaela Banes vengono infatti salvati da un attacco Decepticon proprio dalla sua auto che risulta essere un Autobot di nome Bumblebee. Bumblebee porta i due ad incontrare Optimus Prime e gli altri Autobot che gli rivelano che se Megatron e la sua fazione ottenessero l’AllSpark, trasformerebbero le macchine della Terra in un nuovo esercito e sterminerebbero l’umanità. Il gruppo ha dunque poco tempo per impedire il ritorno del malvagio robot e la distruzione che questo porterebbe con sé.

Il cast di attori

Ad interpretare il protagonista umano, Sam Witwicky, è l’attore Shia LaBeouf. Inizialmente, Bay pensava che egli fosse troppo adulto per interpretare il ruolo di un teenager. LaBeouf, però, lo convinse presentandosi al provino truccato in modo tale da sembrare più giovane. Per prepararsi al suo ruolo, inoltre, l’attore si è allenato per tre mesi, guadagnando diversi chili di muscoli, solo per scoprire poi che il regista voleva un personaggio più agile che forte. Accanto a lui, nei panni di Mikaela Banes vi è invece Megan Fox. Anche lei si è allenata al fine di ottenere il fisico necessario per poter dar vita alle complesse sequenze d’azione del film.

Nel film sono poi presenti gli attori Josh Duhamel nei panni del capitano Lennox, Rachael Taylor in quelli di Maggie Marconi e Tyrese Gibson come Epps. Il premio Oscar Jon Voight interpreta Keller, il segreterio della Difesa, mentre John Turturro è l’agente Simmons. A dare voce al transformers Optimus Prime vi è Peter Cullen, il quale aveva già doppiato il personaggio nella serie animata degli anni Ottanta. La voce del villain Megatron è quella di Hugo Weaving, celebre per le trilogie di Matrix e Il Signore degli anelli. L’attore, però, ha poi preferito non tornare a doppiare il personaggio anche per i sequel. Mark Ryan è infine la voce originale di Bumblebee.

I sequel del film

Il 25 settembre 2007 fu annunciato un sequel dalla Universal Pictures: Transformers – La vendetta del Caduto. Il sequel è sempre diretto da Michael Bay, con la presenza rinnovata degli attori Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson e John Turturro. In seguito verranno realizzati altri due sequel Transformers 3 e Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Il quinto film della saga, Transformers – L’ultimo cavaliere uscito nel 2017. Il sesto film della saga è invece diventato un prequel dei film, intitolato Bumblebee. In seguito, nel 2023 è stato portato al cinema Transformers – Il risveglio, nuovo capitolo che anticipa ulteriori risvolti futuri per la saga.

Il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Transformers è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTune e Paramount+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 14 settembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.