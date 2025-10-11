Tron: Ares, spiegazione del finale e della scena post credit, come prepara il futuro?

Tron: Ares introduce molte trame che potrebbero influenzare il futuro del franchise. Il seguito di Tron: Legacy si concentra principalmente su un nuovo cast di personaggi, tutti impegnati nella corsa alla scoperta del codice della permanenza che potrebbe riscrivere radicalmente il futuro della tecnologia e della società nel suo complesso.

Il film ha una trama lineare che vede Ares ed Eve cercare di impedire che il codice finisca nelle mani di Julian Dillinger, mentre Ares impara l’importanza di essere umano. Gli aspetti più intriganti di Tron: Ares sono il modo in cui finisce, con molti potenziali filoni narrativi che potrebbero essere utilizzati per impostare i film futuri.

Ares è ora alla ricerca di Quorra di Tron: Legacy

Il finale di Tron: Ares prepara un incontro tra Ares e Quorra di Tron: Legacy. Dopo aver ottenuto il codice di permanenza e la capacità di esistere in modo permanente nel mondo materiale (anche se a costo della sua capacità di rigenerarsi nella Griglia), Ares parte alla scoperta del mondo.

In un certo senso, questo sembra essere guidato dalla sua curiosità per la vita. Tuttavia, viene anche rivelato che ha due foto di Quorra. Una è un giornale di anni prima con Quorra e Sam Flynn. L’altra sembra essere una fotografia più recente, il che suggerisce che Ares sia venuto a conoscenza dell’esistenza di Quorra.

In quanto ISO che sembra essere riuscita a superare naturalmente il problema della permanenza che è alla base di gran parte di Tron: Ares, Quorra offre una prospettiva unica sulle esperienze che Ares ha vissuto. La sua sopravvivenza ai giorni nostri potrebbe spiegare perché Ares la sta cercando, forse per saperne di più su di lei e su ciò che la rende speciale.

Quorra offre un contrasto unico con Ares, rendendo qualsiasi potenziale incontro tra loro fruttuoso. Ares è stato progettato da Dillenger per essere un guerriero nel panorama digitale. Al contrario, Quorra è stata generata naturalmente e istruita da Flynn nell’arte e nella letteratura. Se ci sarà un sequel di Tron: Ares, sembra che Quorra avrà un ruolo importante.

La scena dei titoli di coda di Tron: Ares collega Dillinger a Sark

La scena a metà dei titoli di coda si concentra su Julian Dillinger, che funge da antagonista principale del film. La sua determinazione a ottenere la permanenza da Eve lo porta a scatenare Athena sul mondo, il che si traduce nella sua esposizione e nella morte di sua madre. Fuggendo nelle rovine della sua Griglia, Dillinger attiva il suo disco di identità nella scena a metà dei titoli di coda.

Questo gli costruisce una tuta digitale che ricorda il design di Sark del primo film. Sark era un duplicato digitale di Ed Dillinger in TRON, che fungeva da braccio destro del Master Control Program. In questo senso, era in realtà più simile ad Athena, una pericolosa minaccia al servizio del cattivo principale.

Trasferendosi nella Griglia e assumendo questa forma, Julian sembra assumere pienamente il ruolo di suo nonno nella serie. L’arco narrativo di Julian lo vede cercare di dimostrare di essere un degno erede della tradizione di famiglia. Tuttavia, il suo fallimento nel rompere la permanenza e il suo affidarsi invece al furto riflettono il furto del gioco di Flynn da parte di Ed.

Diventando il sostituto di Sark, Julian potrebbe diventare il primo antagonista ricorrente della serie. Sarebbe anche interessante vedere come il chiaro senso di colpa del personaggio per il destino di sua madre e il crollo del nome della sua famiglia potrebbero influenzare o influenzare la sua ulteriore evoluzione in una minaccia digitale.

Cosa significa il finale di Tron: Ares per il futuro della serie

Tron: Ares si conclude con alcune grandi rivelazioni. Le prime due sono quelle che anticipano il futuro di Ares e Julian, preparandoli a diventare figure fondamentali per altre storie. Julian potrebbe essere spinto dalla rabbia verso la sua creazione a dare la caccia ad Ares, che a sua volta potrebbe essere costretto a fare i conti con il vero significato della sua umanità.

Gli aspetti più intriganti del finale sono il modo in cui la sopravvivenza di Eve e l’attacco di Athena potrebbero influenzare il mondo in generale. Il finale conferma che Eve ha utilizzato il codice di permanenza per il miglioramento dell’umanità, utilizzandolo per aiutare a combattere la carenza di cibo ed energia in tutto il mondo. In sostanza, il codice di permanenza ha cambiato l’esistenza umana.

Qualsiasi storia futura ambientata nel franchise di Tron dovrebbe affrontare la questione del codice, sia indebolendolo con nuove limitazioni, sia alterando radicalmente una società che non ha più bisogno di lottare per i beni di prima necessità che ENCOM ha ora reso illimitati. L’attacco di Athena conferma anche apertamente al mondo intero che le entità digitali possono attaccare il mondo reale.

L’esercito americano era già interessato all’applicazione in tempo di guerra delle costruzioni digitali, come si vede nelle scene iniziali del film. È probabile che costruiranno le loro risposte ad Ares e Athena, così come la loro flotta. Sia per capacità difensive contro altri attacchi che per rafforzare le proprie forze, i soldati digitali sembrano inevitabili.

Qualsiasi futuro film di Tron troverà impossibile riportare tutte queste scoperte nell’ombra. Piuttosto, un sequel dovrebbe abbracciare questi elementi ed esplorare tutte le conseguenze di un mondo che non solo raccoglie i frutti della Griglia, ma è anche dolorosamente consapevole di quanto possa essere pericolosa.

Il vero significato di Tron: Ares

Tron: Ares è in definitiva un film sullo scopo della vita e su come esso non possa essere definito semplicemente dalla forma o dalla funzione della propria creazione. Ares è progettato specificamente per essere un soldato insensibile che esegue i comandi del suo creatore. Tuttavia, anche una semplice osservazione della pioggia è sufficiente per mandare Ares in uno stato esistenziale.

Ancor prima di ribellarsi completamente a Dillinger, Ares ignora gli ordini per cercare di salvare un altro programma. C’è una sottile curiosità naturale in Ares che si sviluppa progressivamente con il passare del tempo, a dimostrazione della sua capacità di sviluppare sentimenti e sincera empatia. Questo è ciò che convince l’avatar di Flynn a dare ad Ares il codice di permanenza.

Tron: Ares conferisce al personaggio titolare la capacità di trovare il proprio scopo e descrive la sua genuina mancanza di motivazioni o destinazioni specifiche come una cosa positiva. Onestamente non sa cosa farà dopo aver sconfitto Athena, il che è il percorso più felice possibile per un personaggio che sta ancora imparando cosa siano i sentimenti.

Il film sottolinea come lo sviluppo dello stato emotivo di Ares sia una cosa positiva. È la prova che i cittadini digitali della Griglia potrebbero crescere fino a diventare un popolo a sé stante e che seguire semplicemente le direttive non è sufficiente per una vita davvero fiorente. Ciò riflette la filosofia New Age che è sempre stata al centro della serie.

Ciò si riflette anche nelle vicende di Eve e Julian. Eve è spinta dal desiderio di completare il lavoro di sua sorella dopo la sua morte e cresce come persona fino ad abbracciare quel percorso per sé stessa alla ENCOM. Al contrario, il desiderio di Julian di dimostrare di essere un degno erede porta a molte morti, distruzione e alla sua trasformazione in un cattivo.

Tron: Ares è in definitiva solidale con le persone guidate dal loro “codice”, sia esso letterale come nel caso di Athena o una missione autoimposta come nel caso di Julian. Tuttavia, gli eroi di Tron: Ares sono quelli che riescono a superarlo e a concentrarsi invece sulla maestosità e sul mistero della vita.