Untold: The Liver King, la storia vera del documentario Netflix

Chi è Brian Johnson The Liver King?

Con la sua caratteristica barba folta, allenamenti intensi e una dieta che ha fatto sollevare più di un sopracciglio, Brian Johnson è diventato famoso su Internet predicando le virtù dello “stile di vita ancestrale” – uno stile di vita basato su principi fondamentali che includono il consumo di cibi integrali, l’attività fisica e il rifiuto delle comodità moderne. Milioni di persone lo hanno seguito – ma alla fine, le accuse di ipocrisia hanno portato a una resa dei conti pubblica.

Untold: The Liver King si preoccupa meno di ciò che serve per costruire un fisico che di ciò che serve per costruire un marchio. Cosa succede quando una persona diventa un personaggio? Come vive una famiglia all’interno di un mito? E qual è il costo per diventare il proprio eroe?

“Viviamo in un’epoca in cui si possono raggiungere centinaia di milioni di persone senza passare attraverso alcun tipo di controllo tradizionale”, afferma Pearlman. “Nessun controllo dei precedenti: solo un telefono e un ragazzo. Quando lo shock e l’indignazione ottengono visualizzazioni, cosa sei disposto, o addirittura in grado, di continuare a fare per rimanere in cima all’algoritmo?”

Dove guardare Untold: The Liver King?

The Liver King è un altro capitolo dell’acclamata serie UNTOLD, e il film debutterà su Netflix il 13 maggio.