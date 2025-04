Venom: The Last Dance, spiegazione del finale

Venom: The Last Dance (la nostra recensione) conclude la trilogia Sony con una storia che porta a termine la saga di Eddie Brock e del simbionte Venom. Con Tom Hardy nel ruolo dell’ex reporter per l’ultima volta, la storia si basa su quanto visto nel suo predecessore del 2021. Inoltre, il film definisce un nuovo potenziale percorso per la serie e per l’universo di Spider-Man della Sony.

La maggior parte delle questioni in sospeso della serie sono chiuse in Venom: The Last Dance, anche se ne sono state aperte di nuove per potenziali seguiti altrove. Questi potrebbero avere luogo sia nell’Universo Sony Spider-Man che nel Marvel Cinematic Universe vero e proprio, soprattutto per la presenza di un cattivo in particolare. Sfortunatamente, questo sembra significare anche la fine di Venom così come i fan lo conoscono.

Venom muore in Venom: The Last Dance?

La trama di Venom: The Last Dance rivela che Venom è la chiave di un codice che libererà Knull, il dio dei simbionti, dalla sua prigione cosmica. Il codice diventa visibile agli Xenofagi del Re in Nero, ma solo quando Venom è in piena forma. Questo manda Venom ed Eddie in fuga sia dagli Xenofagi che dai militari, che incolpano Brock per l’apparente morte del detective Mulligan in Venom: La furia di Carnage.

Si scopre inoltre che il codice cesserebbe di esistere se Eddie, Venom o entrambi morissero. Dato che gli alieni che danno loro la caccia sono sempre più numerosi e quasi impossibili da uccidere, è una situazione senza via d’uscita per Venom, che deve continuare a trasformarsi dalla sua forma completa in Eddie. L’assalto degli Xenofagi porta presto scompiglio nell’Area 51, costringendo il Protettore Letale a fare una scelta drastica per salvare la Terra da un ulteriore assalto.

Venom dice addio a Eddie mentre i due ricordano gli eventi degli ultimi due film. Curando per l’ultima volta le ferite del suo amico umano, il simbionte si stacca da lui e affronta direttamente gli Xenofagi. Attivando un bagno di acido nelle vicinanze per uccidere se stesso e i suoi aggressori, Venom muore eroicamente, uccidendo il codex e la possibilità di liberare Knull. Con la verità rivelata e la minaccia di invasione conclusa, il nome di Eddie viene ripulito e lui viene rimesso in viaggio, ancora una volta da uomo libero.

Giunto finalmente a New York City, come lui e Venom avevano pianificato, vede la Statua della Libertà, anche se senza il suo ex partner simbionte. A Eddie non resta che ricominciare la sua vita e forse diventare di nuovo un reporter. Come la sua precedente vita a San Francisco con Anne Weying, anche le sue avventure con Venom sono finite. Questa è apparentemente la fine del ruolo di Tom Hardy in Eddie Brock, ma potrebbe non essere davvero la fine della serie.

Gli altri simbionti sopravvivono in Venom: The Last Dance?

Venom: The Last Dance introduce diversi simbionti (in gran parte senza nome), la maggior parte dei quali si basa sui simbionti della Life Foundation dei fumetti degli anni Novanta. Questi si uniscono alla battaglia contro gli Xenofagi e i simbionti si legano a vari dipendenti dell’Area 51. Pur combattendo valorosamente, finiscono per perdere la battaglia contro i loro nemici, con gli alieni che consumano i simbionti e anche alcuni dei loro ospiti.

Allo stesso modo, il resto degli Xenofagi viene ucciso quando il simbionte Venom si sacrifica inondandoli di acido corrosivo. Tuttavia, ci sono potenzialmente due simbionti che sopravvivono alla prova. Uno di questi è il simbionte femminile Agony, che si lega allo scienziato Teddy Payne. Essendo stata colpita da un fulmine anni prima, il simbionte la muta in una velocità sovrumana nel suo stato di trasformazione.

Agony è l’unico simbionte direttamente confermato come sopravvissuto agli eventi di Venom: The Last Dance, anche se c’è un altro che potrebbe essere sopravvissuto alla prova. All’inizio del film, Payne ha notato come gli scarafaggi siano in grado di sopravvivere alle esplosioni nucleari.

Questo punto della trama viene riproposto in una scena post-credits, in cui uno scarafaggio passa davanti a una fiala che un tempo conteneva una parte del simbionte di Venom. L’insetto in questione potrebbe essere un tramite per il ritorno del simbionte in un film successivo, suggerendo che la Sony non ha ancora chiuso con la serie di Venom.

Knull avrà un ruolo importante in Venom 3?

Sin dal trailer finale, i fan sapevano che Venom: The Last Dance avrebbe coinvolto Knull, il Re in Nero e il creatore dei simbionti. Naturalmente, c’erano anche forti sospetti sul fatto che avrebbe avuto, al massimo, un ruolo minimo nei film, essendo più vicino alla presenza di Thanos nel primo film di Guardiani della Galassia che altro. In effetti è così, con Knull ancora contenuto nella prigione in cui lo hanno messo i suoi simbionti traditori.

Mentre il suo piano per ottenere il codice è morto con Venom, una scena a metà dei titoli di coda lo vede ringhiare sulla sua eventuale libertà e su come ora intende distruggere la Terra. Non si sa quando o dove Knull apparirà in seguito, dato che l’unico film confermato dell’Universo Spider-Man della Sony che deve ancora uscire è Kraven – Il Cacciatore di dicembre. È improbabile che questo film si colleghi in qualche modo alla mitologia di Knull e dei simbionti, e il senso generale di connessione tra i vari film dell’SSU è stato a dir poco tenue.

L’unico vero legame tra i due, finora, è una battuta facilmente sfuggita in Morbius, ma che alla fine non ha portato a nulla, vista l’accoglienza negativa di quel film al botteghino e alla critica. Al momento, il futuro dell’Universo Sony Spider-Man è molto incerto, soprattutto se Kraven – il Cacciatore non dovesse essere un successo. Pertanto, non si sa che fine farà Knull dopo gli eventi del terzo film di Venom.

Spider-Man è in Venom: The Last Dance?

Sin dall’inizio della serie, i fan si sono chiesti in che modo lo stesso Spider-Man strisciante avrebbe contribuito ai film su Venom . Dopo tutto, Venom è un personaggio spinoff di Spider-Man, con l’ex nemico di Spidey che si è evoluto nell’antieroico Protettore Letale. I primi due film, in particolare, contenevano diversi elementi che facevano riferimento al Web-Slinger, con la scena post-credits di Venom: La furia di Carnage si collega direttamente agli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Naturalmente, tutto ciò si è risolto in un nulla di fatto: il breve periodo trascorso da Venom nel Marvel Cinematic Universe attraverso le sue bizzarrie multiversali si è tradotto solo in uno scherzo di bassa lega che si ripete all’inizio del nuovo film. Tuttavia, c’era una certa speranza tra i fan che il terzo film avrebbe finalmente dato una svolta alla situazione. Ancora una volta, però, si fa di tutto per tenere separati Venom e Spider-Man. Oltre a una statua della Libertà con uno strano oggetto blu rossastro, non ci sono riferimenti alla potenziale esistenza di Spider-Man in questo mondo.

Anche quando Eddie arriva finalmente nella Grande Mela, la versione cinematografica di Spidey non si vede da nessuna parte, rendendo l’intera vicenda uno scherzo crudele. In precedenza, si vociferava che il film che sarebbe diventato Venom: The Last Dance avrebbe coinvolto il multiverso e avrebbe finalmente visto Venom combattere contro l’Uomo Ragno, ma ovviamente questo non è il caso del prodotto finito. Pertanto, le possibilità che Spider-Man appaia effettivamente nell’Universo Spider-Man della Sony continuano a essere scarse.

L’ultima teoria è che Knull apparirà potenzialmente in Spider-Man 4 di Sony e Marvel Studios, portando a un grande conflitto multiversale. Allo stesso modo, c’è anche la possibilità che il precedente Spider-Man cinematografico e forse anche la versione di Tom Hardy di Eddie Brock/Venom siano presenti nel prossimo Avengers: Secret Wars. Per quanto riguarda ciò che viene mostrato in Venom 3, Knull tornerà sicuramente, ma per ora la storia di Eddie Brock e Venom sembra essere finita.

Cosa succede nella scena a metà dei titoli di coda di Venom: The Last Dance?

I titoli di coda offrono al pubblico la prima visione concreta di Knull, un leggendario cattivo dei fumetti che trascorre gran parte di The Last Dance letteralmente congelato sul suo trono, stringendo la Necrosword, con la testa china mentre minaccia una carneficina intergalattica. Ma nella scena a metà dei titoli di coda, Knull guarda per la prima volta nella telecamera e dice al pubblico che la sconfitta di Venom ha preparato il terreno per la sua liberazione dalla prigionia eterna.

“Il vostro campione è caduto”, dice Knull riferendosi a Venom. ‘I vostri pianeti saranno miei. Il Re in Nero si è risvegliato. Distruggerò il vostro mondo. Tutti bruceranno e voi starete a guardare’.

Le teorie dei fan che hanno preceduto The Last Dance suggerivano che Knull potesse essere il vero cattivo del film, ma sembra invece che il personaggio sia stato creato per una futura apparizione nella Marvel/Sony. Tuttavia, Hardy e la regista Kelly Marcel non hanno smentito questa teoria come hanno fatto con altre congetture dei fan, quindi chissà cosa ci aspetta.

Sarà interessante vedere come (e se) il franchise riporterà Knull, considerando che il sacrificio di Venom alla fine di The Last Dance è stato presumibilmente fatto con l’esplicito scopo di tenere il cattivo rinchiuso.

Cosa succede nella scena post-crediti di Venom: The Last Dance?

La scena post-crediti spiega in gran parte il significato del finale leggermente criptico a metà dei titoli di coda. Il barista interpretato da Cristo Fernández emerge dalla caverna dell’Area 51 in cui si era nascosto durante il climax.

Mentre osserva la distruzione intorno a lui e fugge dal complesso, la telecamera si concentra su una bottiglia di alcol rotta appoggiata su una roccia. Uno scarafaggio nero si arrampica sulla roccia e si dirige verso la bottiglia, suggerendo che sulla Terra è rimasto ancora un microscopico frammento di Venom. Il fatto che il simbionte abbia posseduto un altro essere vivente e sia in missione per trovare la sua amata bevanda suggerisce che continuerà a cercare Brock, e forse a riprenderne possesso.

Potrebbe esserci una collaborazione con Spider-Man all’orizzonte? Dovremo aspettare per scoprirlo.