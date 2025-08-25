Watchmen: la spiegazione del finale del film e del fumetto

Le versioni a fumetti e cinematografica di Watchmen (qui la recensione) hanno finali completamente diversi, ma entrambe sono efficaci nel loro contesto. Concepito da Alan Moore e Dave Gibbons, Watchmen ha rivoluzionato il panorama dei fumetti quando il suo primo numero è stato pubblicato nel 1986, offrendo una storia matura e politicamente consapevole che mette in guardia dai supereroi corrotti e dal vigilantismo degenerato. Dopo oltre 20 anni come classico di culto nel canone DC, Zack Snyder, regista di 300, è stato incaricato di portare questa storia sul grande schermo, un’impresa che molti ritenevano impossibile.

Il film Watchmen del 2009 è stato però un pioniere in termini di film sui supereroi non adatti alle famiglie (Christopher Nolan lo ha definito “in anticipo sui tempi”) e ha stabilito lo stile crudo e cupo di Snyder che avrebbe poi dato origine a L’Uomo d’Acciaio e al DCEU. Non per l’ultima volta nella carriera di Snyder, Watchmen si è però rivelato un adattamento molto controverso, ricevendo elogi diffusi ma allo stesso tempo irritando i puristi dei fumetti. Ciononostante, il film è diventato un cult a pieno titolo, fungendo da ispirazione per film come Logan – The Wolverine e The Boys e meritandosi un seguito in una serie TV su HBO.

Nonostante la presenza di supereroi stupratori e violenza a non finire, l’elemento di gran lunga più controverso di Watchmen di Snyder è stato il finale. In quello che era più o meno un adattamento fedele del materiale originale, il film ha poi preso una direzione completamente diversa per il suo atto conclusivo e questo è stato da allora un punto di contesa tra i fan. Sebbene la forza del finale di Snyder sia spesso oggetto di dibattito, entrambe le versioni funzionano bene a modo loro. Approfondiamo il loro valore qui di seguito!

Il finale del fumetto Watchmen

Ambientato in un 1985 alternativo negli Stati Uniti, dove l’emergere di vigilanti mascherati e dell’onnipotente Dr. Manhattan ha alterato il corso della storia, la storia originale di Watchmen è ambientata sullo sfondo reale della Guerra Fredda, con le tensioni tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti che lasciano il mondo sull’orlo della devastazione nucleare. Gli eventi di Watchmen sono innescati dalla comparsa di un assassino che sembra prendere di mira gli ex supereroi. Il caso viene ripreso dal vigilante ancora attivo Rorschach, che riunisce la banda per indagare sulla cospirazione.

Alla fine, Rorschach, Gufo Notturno, Spettro di Seta e il dottor Manhattan risalgono agli omicidi fino al loro ex collega Adrian Veidt, precedentemente noto come Ozymandias. Ora amministratore delegato della sua società, Veidt ha deciso di intraprendere un’azione decisiva contro l’incombente terza guerra mondiale e spera di unire il mondo in pace e armonia inscenando un attacco alieno, costringendo le superpotenze globali della Terra a risolvere le loro divergenze e a unirsi.

Sebbene questo piano possa sembrare promettente sulla carta, il principale punto critico è che Veidt insiste che milioni di persone devono morire nell’attacco affinché la falsa minaccia sia presa sul serio. Alla fine, i Watchmen non riescono, o in alcuni casi decidono semplicemente di non farlo, a fermare il piano di Veidt e l’atto finale del fumetto vede un calamaro gigante creato dai laboratori segreti dell’uomo d’affari scatenarsi su New York sotto le spoglie di un’invasione aliena.

Il finale del film Watchmen del 2009

La versione di Snyder di Watchmen segue essenzialmente la stessa struttura sopra descritta, ma si discosta quando si tratta dei dettagli del piano di Ozymandias. Invece di creare biologicamente un calamaro gigante da far passare per un invasore alieno, l’Ozymandias del film live-action innesca una serie di esplosioni nucleari nelle principali città del mondo e incastra il dottor Manhattan come colpevole imitando la firma della sua radiazione naturale. L’effetto è quasi identico a quello dei fumetti: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica smettono di essere nemici e si rivoltano contro il dottor Manhattan, anche se a costo di molte vite.

Come nei fumetti, Dr. Manhattan alla fine capisce la logica del piano di Veidt e accetta il suo nuovo ruolo, lasciando la Terra, presumibilmente per sempre. Per alcuni, alterare la fonte della distruzione di Ozymandias è stato solo un cambiamento superficiale che non ha influito sul tono e sulla direzione generale del finale originale di Watchmen e, considerando quanto gli studi cinematografici amino il lieto fine, è un piccolo miracolo che la conclusione cupa di Watchmen sia stata mantenuta.

Tuttavia, ciò non ha impedito una valanga di critiche da parte dei fan dei fumetti che ritenevano che la presenza del calamaro fosse un elemento integrante del finale di Watchmen. Al contrario, però, negli ultimi anni i critici hanno iniziato a oscillare nella direzione opposta, sostenendo che il finale con il calamaro fosse sempre stato un po’ ridicolo e che le modifiche di Snyder migliorassero effettivamente il progetto originale di Moore.

Perché entrambi i finali di Watchmen sono fantastici

Piuttosto che dire che un finale di Watchmen è migliore dell’altro, forse è più corretto affermare che sia la versione a fumetti che quella cinematografica sono ideali per i rispettivi mezzi di comunicazione. Il calamaro psichico di Moore può sembrare involontariamente esilarante a chi non conosce i fumetti di Watchmen, ma come minaccia che minaccia di conquistare il mondo creata da un ex supereroe, è un’aggiunta quasi perfetta. I fumetti di Watchmen contengono molto più umorismo nero rispetto al film di Snyder e questo gioca a favore del piano di Ozymandias.

In modo gloriosamente autoreferenziale, il cattivo assume un team di artisti per progettare l’alieno simile a un calamaro e poi usa la sua ricchezza per renderlo realtà. In quanto racconto ammonitore sui supereroi (e i fumetti erano molto meno lusinghieri del film in questo senso), questo finale permette all’opera di commentare sia l’ego gonfiato degli eroi, sia la natura volubile delle potenze politiche mondiali. Inoltre, una creatura aliena è molto più efficace sulla carta di una serie di esplosioni.

Dopo essersi sviluppato gradualmente nel corso di 12 numeri, Watchmen meritava un climax adeguatamente drammatico, e una serie di vignette con esplosioni non avrebbe avuto lo stesso peso sulla carta stampata come sul grande schermo, dove sono disponibili le dimensioni aggiuntive del suono e del movimento. Una creatura brillante e stranamente impressionante, tuttavia, fornisce una minaccia molto più visiva, suscitando sia sorpresa che disgusto nel lettore.

Per quanto il finale di Watchmen sia fantastico nei fumetti, semplicemente non avrebbe funzionato sul grande schermo. La rappresentazione cruda del mondo di Watchmen da parte di Snyder sarebbe stata irrimediabilmente danneggiata dall’apparizione di un mostro ultraterreno nell’atto finale e avrebbe causato un cambiamento stridente nel tono, soprattutto per chi non sapeva cosa aspettarsi. Il calamaro avrebbe anche dovuto essere una creazione in CGI e, anche a distanza di un decennio, i film sui supereroi faticano ancora a trovare il successo con cattivi finali nati da una massa di effetti speciali.

Tuttavia, scaricando la colpa sul Dr. Manhattan, il film Watchmen adotta l’approccio basato sui personaggi che meglio si adatta ai lungometraggi e richiama le insicurezze e l’umanità in declino di Manhattan, un tema esplorato in entrambe le versioni della storia. Incolpare il supereroe per un crimine che non ha commesso non solo aggiunge ulteriore tragicità alla sua storia, ma rende anche il piano di Ozymandias più personale, sfruttando in particolare le abilità di un ex amico e la paura che circonda la sua stessa esistenza. Si potrebbe forse sostenere che la versione live-action della cospirazione di Ozymandias abbia più senso logico rispetto ai fumetti.

In un fumetto è molto più facile testare i limiti del realismo e della logica e i lettori sono più disposti a sospendere la loro incredulità. Le trame devono essere strutturate in modo più rigoroso sullo schermo, tuttavia, e c’è un senso naturale nel fatto che Veidt utilizzi il potere di Manhattan per farlo apparire come una minaccia globale, il che richiede meno preparativi e spiegazioni rispetto al finale del fumetto. Come noto, però, la serie TV ha infine soddisfatto chi voleva vedere il calamaro gigante inserendo in un flashback proprio questa creatura.

