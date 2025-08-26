The Waterfront cancellata da Netflix dopo una stagione

Netflix non procederà con una seconda stagione della serie crime drama di Kevin Williamson, The Waterfront, secondo quanto appreso da Deadline. Secondo alcune fonti, Williamson avrebbe comunicato al cast la decisione dello streamer, e anche i membri della troupe sarebbero stati informati che non ci sarà una seconda stagione. La notizia, che arriva circa due mesi dopo l’uscita della serie il 19 giugno, è sorprendente perché la contorta storia della influente famiglia Buckley della Carolina del Nord ha ottenuto un ottimo successo.

La serie è infatti rimasta per cinque settimane nella Top 10 globale di Netflix per le serie in lingua inglese, inclusa una rara tripletta al primo posto, con un picco di 11,6 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana completa di uscita. Questo risultato è superiore a quello di un’altra serie drammatica al suo esordio, recentemente rinnovata da Netflix, Ransom Canyon, che è rimasta per quattro settimane nella Top 10, raggiungendo il secondo posto con 9,4 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana completa.

The Waterfront ha ottenuto risultati significativamente migliori rispetto alle altre due serie drammatiche che Netflix ha cancellato finora quest’anno dopo una sola stagione, Pulse e The Residence, entrambe rimaste nella Top 10 per quattro settimane, raggiungendo rispettivamente il terzo posto con 8,5 milioni di visualizzazioni e il secondo posto con 8,8 milioni di visualizzazioni. Nelle loro decisioni di rinnovo, i dirigenti di Netflix tendono a privilegiare le prestazioni rispetto ai costi, tenendo conto anche di altri fattori, come i riconoscimenti ottenuti, il buzz sui social media e il tipo di pubblico che segue la serie.

Oltre al numero di visualizzazioni, le prestazioni includono il tasso di completamento, che non viene reso pubblico. Fonti vicine alla produzione hanno riferito a Deadline all’inizio di questo mese che il tasso di completamento di The Waterfront era buono. Sembra però che Netflix non abbia ritenuto che il numero di spettatori e il tasso di completamento fossero sufficientemente alti da garantire il rinnovo.

Di cosa parla The Waterfront

The Waterfront, con Holt McCallany, Jake Weary, Melissa Benoist e Maria Bello, è un dramma familiare incentrato sui personaggi. La storia ruota attorno alla famiglia Buckley, che per decenni ha governato Havenport, nella Carolina del Nord, dominando ogni aspetto della vita locale, dall’industria della pesca alla ristorazione. Ma il loro impero ittico ha iniziato a sgretolarsi quando il patriarca Harlan Buckley (McCallany) si è ripreso da due infarti e sua moglie Belle (Bello) e suo figlio Cane (Weary) si sono avventurati in acque profonde per mantenere a galla gli affari di famiglia.

Mentre i loro tentativi sfuggono al controllo e finiscono in acque pericolose, Harlan torna in scena per prendere il comando. Affrontando i propri demoni, la figlia dei Buckley, Bree (Benoist) – una tossicodipendente in fase di recupero che ha perso la custodia di suo figlio – si ritrova coinvolta in una relazione complicata che potrebbe minacciare per sempre il futuro della famiglia.

