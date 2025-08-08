Spider-Man: Brand New Day, una foto dal set sembra rivelare il nuovo lavoro di Peter Parker

Sono attualmente in corso le riprese di Spider-Man: Brand New Day e questo ha sì che negli scorsi giorni e settimane siano iniziate a circolare foto dal set che hanno permesso di avere un primo sguardo al ritorno di Zendaya o allo Spider-Man di Tom Holland che si dondola tra i grattacieli grazie alle sue ragnatele. Ora, una nuova foto sembra suggerire il lavoro che Peter Parker svolgerà nel prossimo film per potersi pagare il college.

Una nuova foto (la si può vedere qui) dal set londinese del film sembra infatti rivelare che Peter abbia trovato lavoro al Delmar’s Deli. Il locale che serve i “migliori panini del Queens” è apparso in tutti i film precedenti e sarà interessante vedere come il protagonista riuscirà a sbarcare il lunario lavorando per qualcuno che ormai non lo ricorda più come cliente affezionato. Se ciò venisse confermato, metterebbe a tacere il rumor secondo cui Peter avrebbe potuto assumere il ruolo di fotografo per il Daily Bugle.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.