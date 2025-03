Wonder Woman 1984: la spiegazione del finale del film

Il finale di Wonder Woman 1984 (qui la recensione) vede Diana Prince sconfiggere Maxwell Lord e Cheetah, ma forse non come i lettori dei fumetti si sarebbero aspettati. Anche se ha affrontato la sua parte di cattivi, come impedire un omicidio colposo e salvare i bambini dai rapinatori nel centro commerciale locale, nessuno di loro era stato un vero e proprio cattivo che voleva dominare il mondo (con i poteri degli dei, per giunta), fino a quando non è arrivato Maxwell Lord.

Quando si tratta di film e storie di supereroi, a volte gli eroi non devono preoccuparsi del grande personaggio cattivo che sta pianificando di spazzare via la galassia. Il più delle volte, l’universo DC tende a mettere contro l’umanità uomini d’affari, magnati e leader industriali, anche se non necessariamente leader mondiali. Presidenti, primi ministri e monarchi non possono facilmente diventare cattivi in queste storie, perché ciò costringerebbe gli eroi a scontrarsi con le persone sbagliate.

In Wonder Woman 1984, gli spettatori possono quindi vedere le origini umili e relazionabili di un aspirante supercattivo, che viene abbattuto non grazie alla forza fisica, ma grazie all’amore, alla speranza e alla verità. È questo che rende Wonder Woman così speciale come personaggio, ed è tutto in mostra nel finale. Sebbene la storia di Wonder Woman sia rimasta tutt’altro che conclusa nel DCEU, c’è un senso di conclusione in una parte del suo arco narrativo nel sequel, che è ambientato decenni dopo il film del 2017 di Patty Jenkins, Wonder Woman, sempre con Gal Gadot nei panni dell’omonima supereroina.

Come Steve Trevor torna in Wonder Woman 1984

Partiamo dal ritorno di Steve Trevor. Nel film, la Pietra del Sogno funge da Macguffin. È un antico oggetto che esaudisce il possessore di un desiderio – qualsiasi desiderio – ma in cambio gli sottrae quello che forse è il suo bene più prezioso. Il primo a provarla è il collega di Diana e Barbara Minerva allo Smithsonian, Roger, che desidera una tazza di caffè, che riceve pochi istanti dopo. Diana fa poi un tentativo con la Pietra del Sogno e desidera il ritorno di Steve Trevor e anche se lui non appare davanti a lei in quel momento, ritorna effettivamente quella notte. Quando si ricongiungono, dice a Diana che ha sempre continuato ad osservarla. Dopo aver trascorso decenni a nascondersi dalla società, Diana è ora felicissima di avere finalmente “l’unica cosa” che ha sempre desiderato: Steve.

Tuttavia, tutto ha un prezzo e il ritorno di Steve Trevor (nel corpo di un’altra persona, per giunta) significa che i suoi poteri divini le vengono sottratti. Questo viene accennato quando fatica a rompere la serratura del garage della sede della società di Maxwell Lord, ma diventa evidente quando la scorta di Lord le spara e il proiettile le perfora la pelle, facendola sanguinare per la prima volta da un’arma mortale. L’unico modo per riacquistare i suoi poteri è rinunciare al suo desiderio. Anche se lasciare andare Steve – volontariamente – è la cosa più difficile che abbia mai fatto, capisce che il mondo sarebbe distrutto se non fermasse Lord. La Pietra del Sogno, infatti, è passata di civiltà in civiltà per secoli, finendo sempre con la fine della civiltà che ha toccato.

La spiegazione dei poteri e dei piani di Maxwell Lord

La prima storia di Wonder Woman nel DCEU si è conclusa con l’eliminazione di Ares, il Dio della Guerra, il che rende incredibilmente interessante la scelta di far sì che Maxwell Lord, un umano, riesca quasi a fare ciò che Ares ha fallito. Come rivelato attraverso i flashback in Wonder Woman 1984, Maxwell Lord proviene da una famiglia violenta e ha avuto umili origini come uomo d’affari, cercando di dare a suo figlio, Alistair, tutto ciò che non ha mai avuto. Inoltre, vuole essere la persona migliore e più potente del mondo, qualcuno contro cui nessuno oserebbe mettersi. Ma il suo obiettivo finale è quello di non essere un perdente, prima di ogni altra cosa. Per raggiungere questo obiettivo, Maxwell Lord aggira la regola dell’unico desiderio della Pietra del Sogno desiderando di diventare la Pietra del Sogno stessa.

Maxwell Lord, quindi, ottiene i poteri della Pietra del Sogno, ma non diventa un dio. Non ottiene superforza, invincibilità o longevità. Il suo unico potere è quello di esaudire i desideri. Tuttavia, proprio come la Pietra del Sogno fa con Diana e Barbara quando esprimono i loro desideri, egli prende ciò che “vuole in cambio”: potere e salute. Il potere gli serve per raggiungere il suo obiettivo, ma la salute gli serve per assicurarsi di poter vivere, visto che la Pietra del Sogno corrompe il suo corpo e prosciuga la sua vita. Il modo più semplice e veloce per ottenere ciò che gli serve è utilizzare il programma segreto del governo degli Stati Uniti che consiste nel dirottare i segnali di trasmissione di tutti gli schermi del mondo.

Poiché il segnale di trasmissione è una forma d’onda in grado di “toccare” le persone in tutto il mondo (il requisito per esaudire i desideri di una persona), Maxwell Lord lo usa per far sì che le persone esprimano i loro desideri da qualsiasi luogo si trovino. Poi esaudisce i loro desideri tutti in una volta, facendo crollare la società (come è successo alle civiltà precedenti) e prendendo contemporaneamente la loro salute e tutto ciò che hanno. Ecco perché inizia a guarire immediatamente. Tutto sommato, il piano di Maxwell Lord funziona perfettamente, ma come per tutti gli altri, il suo desiderio di diventare la Pietra dei Sogni comporta una buona dose di conseguenze, in particolare la perdita del figlio.

La nascita di Cheetah

A differenza di tutti gli altri, Barbara è l’unica ad ottenere due desideri. Lei e Diana usano entrambe la Pietra del Sogno prima che Maxwell Lord ci metta le mani sopra e diventi letteralmente la Pietra del Sogno. In seguito, Diana comprende le conseguenze delle sue scelte e rifiuta di desiderare di nuovo il ritorno di Steve Trevor quando Maxwell Lord le dice che può farlo nel sistema di comunicazione. Barbara, tuttavia, ha accettato di buon grado la sua offerta e ha espresso un secondo desiderio: diventare un predatore apicale, diverso da qualsiasi cosa si sia mai vista prima. È per questo che diventa un ghepardo; forse pensava inconsciamente ai ghepardi, visto che ce n’è uno esposto nel suo ufficio. La chiave è che il primo desiderio di Barbara proviene dalla prima Pietra dei Sogni quando è ancora nella sua forma originale, non nella nuova versione occupata da Maxwell Lord.

Wonder Woman sconfigge Cheetah e Maxwell Lord

Utilizzando l’armatura dell’Aquila d’Oro appartenuta alla guerriera amazzone Asteria, che salvò le Amazzoni dagli umani migliaia di anni fa, Wonder Woman combatte e sconfigge Cheetah fuori dal sistema di comunicazione. Dato che le due sembrano essere alla pari, l’unico modo per Diana di battere Cheetah senza ucciderla è quello di inabilitarla con un cavo elettrico mentre sono in acqua. Anche se le due sono quasi altrettanto forti, l’elettricità non danneggia necessariamente Diana, quindi indebolisce solo Cheetah, quanto basta per metterla fuori gioco. Purtroppo per Barbara, anche i predatori supremi hanno dei punti deboli. Diana punta quindi poi a fermare Maxwell Lord.

Wonder Woman usa dunque il Lazo della Verità per abbatterlo. Come dice lei stessa all’inizio del film, il Lazo non solo costringe qualcuno a dire la verità, ma può anche rivelare la verità, ed è questo che usa contro Maxwell Lord. Afferrandolo alla caviglia, Wonder Woman è in grado di mostrare la verità al mondo intero utilizzando i poteri di Lord e il sistema di trasmissione del governo, facendo contemporaneamente appello alla parte migliore di sé. Considerando che il sistema di trasmissione è in grado di “toccare” persone in tutto il mondo, è logico che il Lazo sia in grado di fare la stessa cosa mentre è legato a Maxwell Lord. È in quel momento che le persone iniziano a rinunciare ai loro desideri, compreso Lord, che teme di perdere suo figlio.

Quando capisce che suo figlio è in pericolo, Lord rinuncia dunque al suo potere. Sebbene non sia stato espressamente confermato dal film, tutte le prove indicano che ogni desiderio viene annullato una volta che Lord rinuncia al suo, il che gli toglie i poteri della pietra. Indipendentemente dal fatto che la Pietra del Sogno ritorni o meno alla sua forma originaria di cristallo, essa viene effettivamente distrutta una volta che Lord torna alla normalità. In questo modo, attraverso un effetto domino, tutti coloro che hanno avuto un desiderio esaudito da lui vedono i risultati di tali desideri portati via, compresa Barbara, che appare di nuovo umana poco dopo che Lord lascia il centro comunicazioni.

Le cene finali di Wonder Woman 1984 e il destino di Maxwell Lord

Dopo che Diana ha sconfitto Maxwell Lord e salvato il mondo dalla distruzione, Wonder Woman 1984 si conclude in modo simile al primo film. Diana si trova in mezzo a una folla in festa – in questo caso, persone che si godono le festività natalizie – prima di spiccare il volo con la sua armatura. Nel primo film, il pubblico vedeva Diana in mezzo a una folla che festeggiava la fine della Prima Guerra Mondiale, prima di arrivare ai giorni nostri, salire sul tetto del museo e spiccare il volo. Questa volta, però, non si limita a saltare, ma vola. La cosa interessante è che, prima di fare ciò, vede il “Belloccio” (come viene chiamato nei titoli di coda) il cui corpo è stato posseduto da Steve Trevor, che indossa i vestiti che Diana aveva detto a Steve di non indossare.

Quando Diana lascia Steve per salvare il mondo, si sforza di essere forte in quel momento, ma è alla fine – circa cinque mesi dopo – che sembra venire a patti con quello che è successo. Accetta le sue scelte e il suo dovere e presumibilmente continua a combattere l’ingiustizia negli anni tra il sequel e Batman V Superman: Dawn of Justice, quando riemerge dall’ombra. E può farlo senza essere scoperta perché il mondo ha visto la verità (attraverso il Lazo della Verità) solo durante il suo monologo, non lei, nello specifico. Hanno sentito la sua voce ma non hanno visto il suo volto, un punto cruciale per mantenere la sua identità segreta. Ma forse la domanda più importante riguarda il destino di Maxwell Lord. Egli rinuncia al suo desiderio e, sebbene non venga mai confermato, si ipotizza che si sia ritirato a vita privata per fare da padre a tempo pieno.