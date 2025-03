Lobo: James Gunn rivela il messaggio che ha ricevuto da Jason Momoa quando è diventato co-CEO dei DC Studios

Verso la fine dell’anno scorso, uno dei segreti peggio custoditi del casting di Hollywood è stato finalmente confermato quando è uscita la notizia che Jason Momoa avrebbe vestito i panni di Lobo nel DCU dopo aver interpretato Aquaman nell’ormai defunto “DCEU” della Warner Bros, e sarebbe apparso in Supergirl: Woman of Tomorrow.

L’attore che ha fatto il suo ufficiale debutto nello star system con Game of Thrones ha accennato all’annuncio sui social media, seguito subito dopo dai media che hanno confermato la notizia.

Ora, per celebrare l’anniversario della prima apparizione del personaggio sulla pagina, James Gunn ha condiviso il messaggio di testo che ha ricevuto da Momoa la mattina in cui è stato annunciato che avrebbe diretto i DC Studios insieme a Peter Safran. Sembra che abbiano iniziato a discutere della possibilità che l’attore indossasse i panni di Lobo quasi subito dopo.

“In occasione dell’anniversario di Lobo, non posso fare a meno di pensare a un messaggio che ho ricevuto da Jason Momoa la mattina in cui è stato annunciato che Peter e io eravamo i capi dei DC Studios, il giorno in cui Jason e io abbiamo discusso per la prima volta del suo ingresso nel DCU come Lobo”.

Tutto quello che sappiamo su Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem.

A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman, Jason Momoa. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio, anche se non è specificato se saranno i genitori biologici o quelli adottivi sulla terra. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema il 26 giugno 2026.