Into the Sun: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Steven Seagal

Grazie alle sue interpretazioni in numerosi film d’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Steven Seagal si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Grazie a film come Nico, Duro da uccidere e Trappola in fondo al mare, Seagal ha cementificato la sua popolarità come interprete del cinema action. Un altro suo popolare film, uscito nel 2005, è Into the Sun, diretto da Christopher Morrison e sempre appartenente al genere action ma con in più un tocco di cultura orientale.

Inizialmente l’intenzione era infatti quella di un remake del film Yakuza del regista Sydney Pollack – in cui si narra di un uomo che fa ritorno in Giappone dopo diversi anni al fine di salvare la figlia rapita del suo amico -, ma la casa di produzione Warner Bros. negò i diritti per il rifacimento. La sceneggiatura è a quel punto stata rielaborata da Joe Halpin, un ex detective della narcotici sotto copertura che ha lavorato con il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e con la Drug Enforcement Administration.

Il regista ha poi dichiarato che, nonostante i cambiamenti, il film – che è stato girato in Giappone – è stato progettato per sembrare autenticamente giapponese invece di essere semplicemente un film americano ambientato in Giappone. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Into the Sun. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Into the Sun

Il sindaco giapponese della città di Tokyo, Takayama viene ucciso in un attentato della Yakuza e ad indagare sull’omicidio interviene la CIA che invia gli agenti Sean Mac e Travis Hunter. Sulle tracce dell’organizzazione criminale, i due agenti scoprono l’esistenza di un’enorme traffico illegale di droga che si estende dal Giappone alla Cina, controllato da uno dei leader della Yakuza, Kuroda, e dal boss della mafia cinese Chen. Ricostruendo alcuni fatti accaduti, capiscono che è in atto una guerra tra gli antichi capi delle mafie e i nuovi e ambiziosi boss come Kuroda e Chen, che senza scrupoli né esitazioni intendono rimpiazzarli e prendere il comando delle organizzazioni e dei loro lucrosi traffici clandestini.

Travis, fratellastro del governatore assassinato, si trova coinvolto personalmente nei misteriosi intrighi tanto da diventare il nuovo obiettivo da eliminare, ma rimane deciso a trovare i colpevoli dell’omicidio per fare finalmente luce sulle vicende e riportare la giustizia. Al suo fianco interverranno l’agente CIA Jewel e Fudomyo-o, un tatuatore professionista intenzionato a vendicarsi di Kuroda, autore dell’omicidio di sua moglie e dei suoi figli.

Il cast di attori

Come anticipato, nel ruolo dell’agente CIA Travis Hunter vi è l’attore Steven Seagal. In molte scene si può sentire l’attore parlare giapponese. Avendo vissuto in Giappone durante gli anni della giovinezza, egli è infatti in grado di parlarlo fluentemente. Inoltre, Seagal, si è occupato anche di scrivere e interpretare alcune delle canzoni della colonna sonora. Contrariamente a quanto spesso accaduto sui set dei film di Seagal, su quello di Into the Sun non sembrerebbero esservi stati alcuni conflitti tra l’attore e gli altri presenti.

Il regista ha infatti dichiarato che la sua “esperienza con Steven è stata fantastica”. “Stavo lavorando a un progetto che gli stava molto a cuore, poiché era ambientato a Tokyo e Steven aveva vissuto lì per anni. Le uniche difficoltà sono state quelle di dover allungare il budget e il programma per lavorare a Tokyo e in Tailandia con un cast che parlava più lingue. Gli sono comunque molto grato per avermi dato la possibilità di lavorare con lui su un progetto così personale”.

Nel film recitano poi Matthew Davis nel ruolo dell’agente FBI Sean Mack, Takao Osawa nel ruolo di Kuroda, Eddie George nel ruolo dell’agente Jones della CIA, William Atherton nel ruolo dell’agente senior della CIA Block, Juliette Marquis nel ruolo di Jewel e Ken Lo in quello di Chen. Completano il cast Kosuke Toyohara nel ruolo di Fudomyo-o, Akira Terao in quello di Oyabun Matsuda, Eve Masatoh in quello di Kojima e Pace Wu in quello di Mei Ling. Infine, Chiaki Kuriyama interpreta Ayako, mentre Kanako Yamaguchi è Nayako.

Il finale di Into the Sun

Nel finale, Fudomyo-o e Hunter arrivano al tempio che l’assassino usa come nascondiglio. Uno alla volta affrontano tutti i membri del gruppo di Kuroda con la katana. Mei Ling, ex allieva di Hunter e figlia del suo sifu, ucciso da Chen, arriva poi appena in tempo per salvare Fudomyo-o e si allea con i due uomini. Dopo che il tatuatore è sopravvissuto a un colpo di pistola durante un confronto con Kuroda, Hunter appare e combatte ferocemente contro il criminale, uccidendolo alla fine con un fendente al petto. Insieme, possono dunque lasciare vittoriosi il tempio. Il giorno dopo, Mei Ling, Fudomyo-o e Hunter organizzano una cerimonia commemorativa per rendere omaggio a Nayako.

Allo stesso tempo, si tiene una cerimonia yakuza per nominare formalmente Kojima come leader successore. Jewel e la sua “squadra di pulizia professionale” della CIA arrivano al nascondiglio di Kuroda e ricoprono rapidamente quasi tutto con una sostanza blu appiccicosa. Sostanza che rende poi impossibile alle autorità locali di raccogliere le impronte digitali. Vengono però recuperati i corpi di Kuroda e dei suoi scagnozzi per l’autopsia. Ora che la vicenda si è risolta, nell’ultima scena Hunter torna al parco dove lui e Nayako erano soliti frequentarsi per elaborare il lutto e ricordarla con affetto.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Into the Sun grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Tim Visio, Infinity+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 10 marzo alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.