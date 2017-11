Harry Potter: i primi 4 film in 4K Ultra HD

In vista del Natale, Warner Bros. Entertainment Italia ha in serbo tante novità per gli amanti di Harry Potter! Dal 9 novembre 2017 arrivano in 4K Ultra HD i primi quattro film dell’acclamata saga: Harry Potter e la Pietra Filosofale, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Sono già disponibili gli ultimi quattro film sempre nell’innovativo formato 4K Ultra HD : Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Dal 6 Dicembre inoltre l’intera saga del maghetto sarà disponibile nell’Harry Potter Boxset 4k, un imperdibile cofanetto con tutti gli otto film del franchise nato dalla fantasia di J. K. Rowling.

Ma le novità per gli amanti del mondo di Hogwarts non sono finite qui: dal 9 novembre sarà disponibile anche il Wizarding World Boxset in DVD e Blu-Ray, uno speciale cofanetto che racchiude tutto il Magico Mondo di J.K. Rowling con gli otto film di Harry Potter e il film Animali Fantastici e Dove Trovarli.

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE 4K UHD:

Prezzo: 29,99€

Durata: 152 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1 EX, Spagnolo 5.1 EX, Ceco 5.1 EX, Danese 5.1 EX, Olandese 5.1 EX, Finlandese 5.1 EX, Fiammingo 5.1 EX, Francese 5.1 EX, Norvegese 5.1 EX, Polacco 5.1 EX, Portoghese 5.1 EX, Svedese 5.1 EX, Inglese ADS 2.0. DTS-HD Master Audio: Francese 6.1, Tedesco 6.1. DTS:X Inglese.

Sottotitoli: Italiano Non Udenti, Inglese Non Udenti, Tedesco Non Udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Ceco.

HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI 4K UHD:

Prezzo: 29,99€

Durata: 160 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1 L

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Catalano 5.1 FX, Portoghese 5.1, Inglese ADS 5.1. DTS-HD Master Audio: Tedesco 5.1. DTS:X Inglese. Inglese ADS 5.1 EX. DTS-HD Master Audio: Tedesco 6.1. DTS:X Inglese.

Sottotitoli: Italiano Non Udenti, Inglese Non Udenti, Tedesco Non Udenti, Francese, Polacco, Portoghese, Spagnolo.

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN 4K UHD:

Prezzo: 29,99€

Durata: 142 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Catalano 5.1 FX, Portoghese 5.1, Inglese ADS 5.1. DTS-HD Master Audio: Tedesco 5.1. DTS:X Inglese. Inglese ADS 5.1 EX. DTS-HD Master Audio: Tedesco 6.1. DTS:X Inglese.

Sottotitoli: Italiano Non Udenti, Inglese Non Udenti, Tedesco Non Udenti, Francese, Portoghese, Spagnolo

HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO 4K UHD:

Prezzo: 29,99€

Durata: 157 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.4:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Catalano 5.1 FX, Portoghese 5.1, Inglese ADS 5.1. DTS-HD Master Audio: Tedesco 5.1. DTS:X Inglese. Inglese ADS 5.1 EX. DTS-HD Master Audio: Tedesco 6.1. DTS:X Inglese.

Sottotitoli: Inglese