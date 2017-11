Torino Film Festival 35: Rai Movie media partner

Rai Movie, anche quest’anno media partner della 35a edizione del Torino Film Festival, dedicherà molto spazio al racconto del Festival (due puntate di Torino Special, 28 novembre e 3 dicembre), e non solo.

Alberto Farina sarà il conduttore delle due puntate di Torino Special, in onda martedì 28 novembre e domenica 3 dicembre in seconda serata: il meglio del 35° Torino Film Festival, con commenti, anteprime ed interviste in esclusiva. .

MovieMag, in onda mercoledì 29 Novembre in seconda serata dedicherà gran parte della puntata al TFF. Gli Speciali TFF35 sono scritti e diretti da Alessandro Bignami e Giuseppe Bucchi, curati da Sabrina La Croix con la collaborazione di Marzia Battaglia, Elisa Bianco e Katia Nobbio

Rai Movie sarà presente anche sul web (www.raimovie.it) con contenuti extra: interviste, trailer, colore e tutto quanto anima il Torino Film Festival. Un’ulteriore testimonianza della presenza di Rai Movie quale presidio qualificato e appassionato nei più importanti festival di cinema presenti sul territorio nazionale.

Spazio dunque alle interviste ai protagonisti della manifestazione e agli eventi collaterali più importanti, alle clip dei film presentati e alla retrospettiva, che quest’anno sarà dedicata a Brian De Palma; e proprio per questa occasione il 29 novembre, Rai Movie dedica al regista americano un omaggio con un doppio appuntamento di prima e seconda serata.

Due i film proposti. In prima serata, Black Dahlia, adattamento cinematografico del capolavoro di James Ellroy e al tempo stesso omaggio al poliziesco americano degli anni Quaranta, aggiornato al nuovo millennio con gusto pop e un cast da grandi occasioni che allinea Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank e Mia Kirshner.

In seconda serata, John Travolta è il protagonista di Blow Out che rilegge in chiave di thriller le riflessioni sulla percezione del classico Blow up di Michelangelo Antonioni e si propone anche come ironico statement sullo stesso genere cinematografico a cui appartiene.

E infine per ricordare Carlo Mazzacurati, Gran Premio a Torino nel 2013, il 30 novembre, alle ore 16.00 Rai Movie trasmetterà “Notte italiana”. Il film, il primo prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti e Angelo Barbagallo, e dalla Rai, sarà proiettato al TFF a trent’anni dalla sua realizzazione.

La Programmazione completa:

Torino Special:

martedì 28 novembre 22.45

domenica 3 dicembre in seconda serata

Omaggio a Brian De Palma:

Black Dahlia mercoledi 29 novembre ore 21.00

Blow Out mercoledi 29 novembre ore 23.50

MovieMag:

mercoledì 29 novembre alle 23 circa

“Notte italiana” di Carlo Mazzacurati:

giovedì 30 novembre alle 16.00