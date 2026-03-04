La Sposa! recensione: una “geometria disobbediente” gloriosa e punk

Scrivere qualcosa di nuovo su Frankenstein dopo quasi due secoli di adattamenti sembrava impossibile. Eppure con La Sposa! (2026) Maggie Gyllenhaal compie un gesto radicale: non si limita a reinterpretare Frankenstein, ma ne frantuma l’asse mitologico per ricomporlo in una forma irrequieta, caotica e contemporanea. Il risultato è una gloriosa “geometria disobbediente” (per citare la dottoressa Euphronious), un film che sovverte linee, ruoli e prospettive, e che trova nella figura della Sposa non un’appendice del Mostro, ma un epicentro narrativo e politico.

Dopo il trionfo di Guillermo del Toro con il suo Frankenstein, primo adattamento candidato all’Oscar come miglior film, spostare l’uscita di La Sposa! si è rivelata una scelta strategica. Non per timore del confronto, ma per permettere al film di Gyllenhaal di emergere per ciò che è: un’opera autonoma, punk, che dialoga con l’immaginario shelleyano senza esserne prigioniera.

Una nuova mitologia nel cuore del 1936

La prima intuizione di Gyllenhaal è temporale: abbandonare l’Ottocento gotico per trasportare la vicenda nella Chicago e nella New York del 1936, un anno dopo l’uscita di Bride of Frankenstein di James Whale. Se nel film Universal la Sposa interpretata da Elsa Lanchester aveva pochissimo spazio e ancor meno voce, qui accade l’opposto: la Sposa è voce, corpo, caos, desiderio.

L’apertura è programmatica. In un bianco e nero gotico firmato dal direttore della fotografia Lawrence Sher, Jessie Buckley interpreta Mary Shelley, che introduce la storia. Poi il colore irrompe e incontriamo Ida, giovane donna intrappolata in un mondo gangsteristico che la soffoca fino a una morte brutale e scioccante. Dieci minuti, e Ida non c’è più. Ma il suo corpo sì.

È qui che entra in scena Frank, il Frankenstein di Christian Bale: volto martoriato, maschera a nascondere le cicatrici, anima devastata da una solitudine assoluta. Frank non cerca dominio né vendetta, ma compagnia. Si rivolge alla dottoressa Euphronious, scienziata ostracizzata dalla comunità accademica, interpretata da Annette Bening. Il suo laboratorio è un luogo liminale dove scienza e eresia si toccano. Accetta la sfida: riportare in vita una donna morta.

Quando la Sposa emerge – capelli bianchi, una cicatrice nera sul volto – la nascita non è solo biologica ma ontologica. Non è una creatura destinata a completare l’uomo. È un enigma.

Bonnie & Clyde tra i mostri: l’estetica della fuga

Se si dovesse cercare una genealogia cinematografica, La Sposa! dialoga con Bonnie and Clyde più che con l’horror classico. La coppia mostruosa in fuga attraversa l’America come una ferita aperta, tra sparatorie, locali notturni e inseguimenti, evocando anche l’energia disturbante di Sid and Nancy e il romanticismo malato di Cuore Selvaggio.

Ma il film non è mai citazionista. Gyllenhaal orchestra suggestioni diverse – il noir anni ’30, i musical alla Astaire e Rogers, perfino un’eco di Joker: Folie à Deux – per costruire un linguaggio proprio, caotico, pasticciato eppure irresistibile. Emblematica la sequenza nel nightclub: Frank e la Sposa irrompono tra luci e musica, trasformando la minaccia in coreografia. È un numero danzato che oscilla tra seduzione e terrore, perfetta sintesi della poetica del film: armonia e dissonanza che convivono.

Nel frattempo, la legge li insegue. Il detective Jake Wiles, interpretato da Peter Sarsgaard, è un uomo consapevole del proprio declino, sostenuto dalla brillante Myrna Malloy di Penelope Cruz. La dinamica tra i due ribalta il cliché del poliziotto eroico: è lei la mente lucida, lui il corpo stanco che tenta un ultimo riscatto.

Identità, desiderio e menzogna: il cuore politico del film

Il centro teorico di La Sposa! non è l’orrore, ma l’identità. Frank vuole una compagna, ma la sua richiesta è viziata da un presupposto patriarcale: creare qualcuno per risolvere la propria solitudine. La Sposa, inizialmente confusa come una bambina che impara a camminare nel mondo, scopre presto che la relazione è costruita su una menzogna. È stata pensata come oggetto, non come soggetto.

Da qui nasce la “geometria disobbediente”: la traiettoria prevista – mostro maschile dominante, creatura femminile subordinata – si spezza. La Sposa non accetta il ruolo assegnato. La sua evoluzione è esplosiva, imprevedibile. Diventa simbolo di un’insubordinazione che contagia altre donne, trasformandosi in icona mediatica, figura imitata, temuta, desiderata.

Etichettare il film come semplicemente “femminista” sarebbe riduttivo. Certo, c’è una riflessione potente sulla costruzione sociale del femminile e sul controllo dei corpi. Ma il discorso è più ampio: riguarda la mostruosità come condizione esistenziale. Gyllenhaal suggerisce che il vero orrore non è l’anomalia fisica, bensì la pretesa di plasmare l’altro a propria immagine.

Interpretazioni e messa in scena: un’opera totale

Jessie Buckley domina il film con una performance che rasenta la vertigine. Non c’è prudenza nel suo lavoro: ogni gesto è radicale, ogni sguardo è una sfida. La sua Sposa è ferina e vulnerabile, erotica e infantile, crudele e poetica. È impossibile distogliere gli occhi da lei.

Christian Bale offre uno dei suoi ritratti più umani degli ultimi anni. Il suo Frank non è un titano tragico ma un uomo spezzato, disperatamente innamorato di un’idea di felicità che non comprende. Annette Bening conferisce alla dottoressa Euphronious un’autorità ambigua, sospesa tra etica e hybris scientifica. Sarsgaard e Cruz completano il quadro con interpretazioni misurate, eleganti, mai ornamentali.

Sul piano tecnico, il film è impeccabile ed estremamente personale. La fotografia di Sher scolpisce volti e ambienti con un senso plastico straordinario. Le scenografie restituiscono un’America anni ’30 viva e stratificata, mentre i costumi definiscono identità e trasformazioni. La colonna sonora di Hildur Guðnadóttir fonde tensione e lirismo, creando un’atmosfera che sfiora il punk senza mai cadere nell’ovvio.

Dopo l’esordio intenso ma raccolto di La Figlia Oscura, Gyllenhaal dimostra di saper governare una produzione ambiziosa senza sacrificare complessità e coerenza. La dedica finale “to my daughters” suggella il senso dell’operazione: in un genere storicamente dominato da sguardi maschili, La Sposa! reinventa il mito per restituire voce a chi, per troppo tempo, è rimasta solo un urlo soffocato.

Non è soltanto un nuovo adattamento di Frankenstein. È una riscrittura del desiderio, una fuga romantica e violenta attraverso le crepe dell’immaginario americano. Dimostra come anche dopo 187 versioni, il mito possa ancora sorprenderci.