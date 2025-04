Your Eyes Tell: recensione del film

Your Eyes Tell (Kimi no Me ga Toikaketeiru) è un lungometraggio dell’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani. Basato sul sudcoreano Always del 2011 non è un semplice remake ma un nuovo adattamento meno melodrammatico dell’originale e che punta sulla crescita dei due giovani protagonisti. Questo film fa parte di una trilogia live action su storie d’amore e profondi sentimenti e arriva in sala dopo il successo di Let Me Eat Your Pancreas e della maratona di L’Attacco dei Giganti – il Film. Parte 1 – L’ Arco e le Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà.

La trama di Your Eyes Tell

Questo film racconta la storia di Rui Shinozaki, l’attore e modello Ryusei Yokohama e Akari Kashiwagi interpretata dall’attrice Yuriko Yoshitaka. Rui è un ex kickboxer con un passato oscuro fatto di criminalità e di violenza, che dopo una condanna di tre anni in carcere, ha trovato lavoro come guardiano di un parcheggio coperto di Tokyo. Akari è una giovane donna che ha perso la vista ed entrambi i genitori per colpa di un tragico incidente d’auto e che impiega le sue giornate come centralinista in un call center.

Dopo che l’anziano guardiano con il quale la ragazza ipovedente trascorreva le serate guardando la televisione viene sostituito da Rui, lei comunque riprende la medesima routine con il nuovo ragazzo. Da notare che la serie tv di cui i due protagonisti finiranno per appassionarsi è A Story to Read When You First Fall in Love, il j-drama che ha lanciato lo stesso Yokohama con i suoi inconfondibili capelli rosa. Rui e Akira pian piano si avvicinano sempre di più, ma purtroppo il passato verrà a bussare alla loro porta. Il giovane protagonista, un bambino orfano cresciuto dalle suore che lo hanno battezzato col nome di Antonio, scoprirà che è lui la causa dell’incidente della sua amata.

Rui quasi per espiare, ancora una volta, i suoi peccati tornerà a gareggiare nei circuiti clandestini della kickboxing rinunciando definitivamente al suo sogno di diventare un campione di pugilato. Questa scelta sacrificabile è anche un modo per il ragazzo d’aiutare la sua amata che grazie ad un intervento, pagato da lui con i soldi delle scommesse illegali, per riavere la vista attraverso una delicata e costosa operazione. Alla fine però tutto si risolverà ma in modo inaspettato e con un epilogo finale struggente e pieno di poesia.

Rui e Akari due anime che si appartengono

Il punto di forza di questo film diretto da Takahiro Miki, regista di titoli come My Tomorrow, Your Yesterday e Love Me, Love Me Not, è avere per protagonisti Ryusei Yokohama e Yuriko Yoshitaka. Questi due attori in Giappone sono due e veri proprio divi acclamati soprattutto dal pubblico più giovane, quello a cui punta il target di questo lungometraggio. Ryusei e Yuriko fin dalla loro prima scena insieme riescono a trasmettere il loro legale prima platonico e poi più profondo che supera anche le limitazioni fisiche. Ci sono sguardi, carezze, abbracci e baci che riescono a creare l’intimità tra loro senza mai ricorrere a scene esplicite di sesso come è facile trovare invece nei Young Adult occidentali.

Your Eyes Tell, un film non solo per i romantici

Your Eyes Tell si presenta come una storia d’amore ma non è solo questo, c’è anche molta violenza, quella degli incontri di kickboxing o quella di un tentativo di stupro da parte del datore di lavoro di Akari. Il regista giapponese comunque riesce a dosare il giusto mix con palette cromatiche che giocano su ombre, quelle del passato oscuro d’entrambi, con quelle fatte di luce che rappresentano le emozioni più pure che i due innamorati provano. Per concludere durante la visione del film si può ascoltare un brano originale dei BTS, una nota band di Kpop, intitolato proprio come il film che parla di speranza e resilienza che non altri il messaggio stesso di Your Eyes Tell.