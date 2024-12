Pio Stellaccio: intervista all’Enzo Scanno de L’Amica Geniale 4

Unico rappresentante di un’umanità compassionevole e morale, Enzo Scanno è senza dubbio uno dei migliori personaggi della saga de L’Amica Geniale. Abbiamo parlato di questo e di altro con Pio Stellaccio, interprete dell’Enzo adulto in “Storia della Bambina Perduta“.

Intervista a Pio Stellaccio

La rappresentazione di un uomo risolto, che è in grado di amare totalmente e senza riserve la compagna che sceglie per la vita e che è anche in grado di capire quando lasciarla andare. Un padre che fa del suo meglio, nonostante le situazioni complicate con cui entra in contatto. Un essere umano morale e solido, che cerca di fare la scelta giusta, ha ambizioni ma conosce anche i suoi limiti, un uomo contento di quello che ha e capace di custodire il bene in un mondo votato alla violenza.

Nella quarta stagione della serie, il cast è stato completamente rinnovato che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore.

Il soggetto e le sceneggiature di sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Questa stagione è diretta da Laura Bispuri, e i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI Com.