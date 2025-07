Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth è stato il primo attore ufficialmente annunciato come parte del cast di Avengers: Doomsday. Con il fratello di Thor, Loki, al centro del Multiverso, la loro reunion promette di essere una parte importante della storia raccontata dai fratelli Russo.

Anche se non sappiamo quale sarà lo status quo del Dio del Tuono in questo film, è prevedibile un cambiamento. Perché? Ebbene, l’impopolare Thor: Love and Thunder ha dato all’asgardiano una giovane figlia adottiva immensamente potente, “Love“, un personaggio che sarebbe probabilmente superfluo in questo cast.

Considerando questo, non sarebbe poi così sorprendente se Avengers: Doomsday rivelasse che è stata lasciata sotto la cura di Valkyrie a New Asgard, un luogo che potremmo non rivisitare nel prossimo cast.

Parlando con lo Scottish Daily Express, Chris Hemsworth ha confermato che non tornerà a St Abbs in Scozia, il piccolo villaggio di pescatori che ha fatto da set naturale a Tønsberg, in Norvegia, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Girare The Avengers in Scozia è stata un’esperienza davvero fantastica”, ha detto l’attore australiano. “Non sembra che torneremo per Doomsday. Ma mi piacerebbe non solo tornarci, ma anche filmare e lavorare di più in campagna. La gente è fantastica.”

“C’è qualcosa di maestoso nelle Highlands, mi piacerebbe molto girare un altro film lì un giorno”, ha continuato Hemsworth. “È semplicemente un luogo creato per un’iconica scena di battaglia. Lo sfondo è semplicemente sbalorditivo.” Ha aggiunto: “Adoro il personaggio, ed essere scelto per il ruolo di Thor mi ha aperto tantissime opportunità”.

Sebbene un viaggio a New Asgard non sembri probabile per Avengers: Doomsday, vale la pena notare che St Abbs è stata ricreata in un teatro di posa a Sydney per Thor: Love and Thunder, quindi forse la casa di Thor verrà ricostruita a Londra. D’altra parte, dato che sono a solo un’ora di volo di distanza (più o meno), si potrebbe pensare che i Marvel Studios risparmierebbero un po’ e torneranno in Scozia, in una location reale, se ci fossero dei piani per New Asgard.

Quindi, probabilmente non visiteremo la casa di Thor su Midgard, ma avrà molto da fare, viaggiando per l’universo e combattendo non solo contro il Dottor Destino, ma anche contro gli X-Men.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.