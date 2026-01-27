BAFTA 2026, tutte le nomination: Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori dominano la scena

L’intenso duello tra Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori sta per approdare nel Regno Unito, con i due film, entrambi della Warner Bros., in cima alla lista delle nomination ai BAFTA 2026.

Dopo l’annuncio, la satira politica di Paul Thomas Anderson è in testa con 14 nomination complessive, a sole due dal record stabilito da Gandhi e alla pari con Niente di nuovo sul fronte occidentale, Espiazione, Il discorso del re e La tigre e il dragone.

L’horror storico di Ryan Coogler, nel frattempo, ha ottenuto 13 nomination, il numero più alto per un film di un regista nero nella storia dei BAFTA. Il film rappresenta per Ryan Coogler e Michael B. Jordan la loro prima partecipazione ai BAFTA come candidati.

Subito sotto, Hamnet – Nel nome del figlio e Marty Supreme hanno entrambi ottenuto 11 nomination, con Timothée Chalamet che torna nella corsa al miglior attore ai BAFTA per il secondo anno consecutivo. Mentre Hamnet – Nel nome del figlio potrebbe essere la bandiera del Regno Unito, il film di Chloe Zhao ora ha anche il maggior numero di nomination ai BAFTA da parte di una regista.

I titoli indipendenti locali I Swear, Pillion – Amore senza freni e The Ballad of Wallis Island hanno mantenuto le loro promettenti prestazioni nella fase della longlist, facendosi strada dalla categoria Miglior film britannico ad altri premi importanti, tra cui quello per il miglior attore nel caso di I Swear, la star di I Swear Robert Aramayo (che ha anche svolto un doppio ruolo come candidato al premio EE Raising Star). Tutti e tre i film sono entrati nella categoria Sceneggiatura.

I BAFTA Film Awards si terranno il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, con Alan Cumming come presentatore.

Ecco tutte le nomination ai BAFTA 2026

MIGLIOR FILM

“Hamnet – Nel nome del figlio” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

“Una Battaglia dopo l’Altra” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

“Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“I Peccatori” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

REGISTA

“Bugonia,” Yorgos Lanthimos

“Hamnet – Nel nome del figlio,” Chloé Zhao

“Marty Supreme,” Josh Safdie

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Paul Thomas Anderson

“Sentimental Value,” Joachim Trier

“I Peccatori,” Ryan Coogler

ATTRICE PROTAGONISTA

Jessie Buckley, “Hamnet – Nel nome del figlio”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue – Una Melodia d’Amore”

Chase Infiniti, “Una Battaglia dopo l’Altra”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

ATTORE PROTAGONISTA

Robert Aramayo, “I Swear”

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “Una Battaglia dopo l’Altra”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “I Peccatori”

Jesse Plemons, “Bugonia”

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Odessa A’zion, “Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, “I Peccatori”

Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, “Una Battaglia dopo l’Altra”

Emily Watson, “Hamnet – Nel nome del figlio”

ATTORE NON PROTAGONISTA

Benicio del Toro, “Una Battaglia dopo l’Altra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Paul Mescal, “Hamnet – Nel nome del figlio”

Peter Mullan, “I Swear”

Sean Penn, “Una Battaglia dopo l’Altra”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

MIGLIOR FILM BRITANNICO

“28 Anni Dopo” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

“Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

“Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

“Hamnet – Nel nome del figlio” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

“Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

“Pillion – Amore senza freni” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

“Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

MIGLIOR DEBUTTO PER UN REGISTA, SCENEGGIATORE o PRODUTTORE BRITANNICO

“The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

“Pillion – Amore senza freni” — Harry Lighton (Director, Writer)

“A Want in Her” — Myrid Carten (Director)

“Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

SCENEGGIATURA ADATTATA

“The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key

“Bugonia,” Will Tracy

“Hamnet – Nel nome del figlio,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Paul Thomas Anderson

“Pillion – Amore senza freni,” Harry Lighton

SCENEGGIATURA ORIGINALE

“I Swear,” Kirk Jones

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie

“L’Agente Segreto,” Kleber Mendonça Filho

“Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier

“I Peccatori,” Ryan Coogler

FILM PER FAMIGLIE

“Arco – un’amicizia per salvare il futuro” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

“Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

FILM IN LINGUA NON INGLESE

“Un Semplice Incidente” — Jafar Panahi, Philippe Martin

“L’Agente Segreto” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“Sirat” — Oliver Laxe, Domingo Corral

“La voce di Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

MIGLIORI COSTUMI

“Frankenstein,” Kate Hawley

“Hamnet – Nel nome del figlio,” Malgosia Turzanska

“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

“I Peccatori,” Ruth E. Carter

“Wicked – Parte 2,” Paul Tazewell

MIGLIORI EFFETTI VISIVI SPECIALI

“Avatar: Fuoco e Cenere” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

“F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

“Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

“Dragon Trainer” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

“The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

DOCUMENTARIO

“2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

“Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino

“Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

“The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

FILM D’ANIMAZIONE

“Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

“La piccola Amelie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

CASTING

“I Swear,” Lauren Evans

“Marty Supreme,” Jennifer Venditti

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Cassandra Kulukundis

“Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman

“I Peccatori,” Francine Maisler

MIGLIOR FOTOGRAFIA

“Frankenstein,” Dan Laustsen

“Marty Supreme,” Darius Khondji

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Michael Bauman

“I Peccatori,” Autumn Durald Arkapaw

“Train Dreams,” Adolpho Veloso

MIGLIOR MONTAGGIO

“F1,” Stephen Mirrione

“A House of Dynamite,” Kirk Baxter

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Andy Jurgensen

“I Peccatori,” Michael P. Shawver

MIGLIOR MAKE UP & HAIR

“Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

“Hamnet – Nel nome del figlio” — Nicole Stafford

“Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

“I Peccatori” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

“Wicked – Parte 2” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

COLONNA SONORA ORIGINALE

“Bugonia,” Jerskin Fendrix

“Frankenstein,” Alexandre Desplat

“Hamnet – Nel nome del figlio,” Max Richter

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Jonny Greenwood

“I Peccatori,” Ludwig Göransson

MIGLIORE SCENOGRAFIA

“Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau

“Hamnet – Nel nome del figlio,” Fiona Crombie and Alice Felton

“Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis

“Una Battaglia dopo l’Altra,” Florencia Martin and Anthony Carlino

“I Peccatori,” Hannah Beachler and Monique Champagne

MIGLIOR SUONO

“F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

“Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

“Una Battaglia dopo l’Altra” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

“I Peccatori” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

“Warfare – Tempo di Guerra” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

“Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina

“Solstice” — Luke Angus

“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

MIGLIOR CORTO BRITANNICO

“Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

“Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

“Terence” — Edem Kelman, Noah Reich

“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

“Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD (votato dal pubblico)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling