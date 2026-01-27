HomeCinema News2026

BAFTA 2026, tutte le nomination: Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori dominano la scena

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
BAFTA 2024

L’intenso duello tra Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori sta per approdare nel Regno Unito, con i due film, entrambi della Warner Bros., in cima alla lista delle nomination ai BAFTA 2026.

Dopo l’annuncio, la satira politica di Paul Thomas Anderson è in testa con 14 nomination complessive, a sole due dal record stabilito da Gandhi e alla pari con Niente di nuovo sul fronte occidentale, Espiazione, Il discorso del re e La tigre e il dragone.

L’horror storico di Ryan Coogler, nel frattempo, ha ottenuto 13 nomination, il numero più alto per un film di un regista nero nella storia dei BAFTA. Il film rappresenta per Ryan Coogler e Michael B. Jordan la loro prima partecipazione ai BAFTA come candidati.

Subito sotto, Hamnet – Nel nome del figlio e Marty Supreme hanno entrambi ottenuto 11 nomination, con Timothée Chalamet che torna nella corsa al miglior attore ai BAFTA per il secondo anno consecutivo. Mentre Hamnet – Nel nome del figlio potrebbe essere la bandiera del Regno Unito, il film di Chloe Zhao ora ha anche il maggior numero di nomination ai BAFTA da parte di una regista.

I titoli indipendenti locali I Swear, Pillion – Amore senza freni e The Ballad of Wallis Island hanno mantenuto le loro promettenti prestazioni nella fase della longlist, facendosi strada dalla categoria Miglior film britannico ad altri premi importanti, tra cui quello per il miglior attore nel caso di I Swear, la star di I Swear Robert Aramayo (che ha anche svolto un doppio ruolo come candidato al premio EE Raising Star). Tutti e tre i film sono entrati nella categoria Sceneggiatura.

I BAFTA Film Awards si terranno il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, con Alan Cumming come presentatore.

Ecco tutte le nomination ai BAFTA 2026

MIGLIOR FILM
Hamnet – Nel nome del figlio” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
Una Battaglia dopo l’Altra” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
I Peccatori” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

REGISTA
Bugonia,” Yorgos Lanthimos
Hamnet – Nel nome del figlio,” Chloé Zhao
Marty Supreme,” Josh Safdie
Una Battaglia dopo l’Altra,” Paul Thomas Anderson
Sentimental Value,” Joachim Trier
I Peccatori,” Ryan Coogler

ATTRICE PROTAGONISTA
Jessie Buckley, “Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, “Song Sung Blue – Una Melodia d’Amore
Chase Infiniti, “Una Battaglia dopo l’Altra
Renate Reinsve, “Sentimental Value
Emma Stone, “Bugonia

ATTORE PROTAGONISTA
Robert Aramayo, “I Swear
Timothée Chalamet, “Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, “Una Battaglia dopo l’Altra
Ethan Hawke, “Blue Moon
Michael B. Jordan, “I Peccatori
Jesse Plemons, “Bugonia

ATTRICE NON PROTAGONISTA
Odessa A’zion, “Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value
Wunmi Mosaku, “I Peccatori
Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, “Una Battaglia dopo l’Altra
Emily Watson, “Hamnet – Nel nome del figlio

ATTORE NON PROTAGONISTA
Benicio del Toro, “Una Battaglia dopo l’Altra
Jacob Elordi, “Frankenstein
Paul Mescal, “Hamnet – Nel nome del figlio
Peter Mullan, “I Swear
Sean Penn, “Una Battaglia dopo l’Altra
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value

MIGLIOR FILM BRITANNICO
28 Anni Dopo” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
Hamnet – Nel nome del figlio” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
Pillion – Amore senza freni” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

MIGLIOR DEBUTTO PER UN REGISTA, SCENEGGIATORE o PRODUTTORE BRITANNICO
The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)
My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)
Pillion – Amore senza freni” — Harry Lighton (Director, Writer)
A Want in Her” — Myrid Carten (Director)
Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

SCENEGGIATURA ADATTATA
The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key
Bugonia,” Will Tracy
Hamnet – Nel nome del figlio,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
Una Battaglia dopo l’Altra,” Paul Thomas Anderson
Pillion – Amore senza freni,” Harry Lighton

SCENEGGIATURA ORIGINALE 
I Swear,” Kirk Jones
Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie
L’Agente Segreto,” Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier
I Peccatori,” Ryan Coogler

FILM PER FAMIGLIE
Arco – un’amicizia per salvare il futuro” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

FILM IN LINGUA NON INGLESE
Un Semplice Incidente” — Jafar Panahi, Philippe Martin
L’Agente Segreto” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
Sirat” — Oliver Laxe, Domingo Corral
La voce di Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

MIGLIORI COSTUMI
Frankenstein,” Kate Hawley
Hamnet – Nel nome del figlio,” Malgosia Turzanska
Marty Supreme,” Miyako Bellizzi
I Peccatori,” Ruth E. Carter
Wicked – Parte 2,” Paul Tazewell

MIGLIORI EFFETTI VISIVI SPECIALI
Avatar: Fuoco e Cenere” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
Dragon Trainer” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

DOCUMENTARIO
2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath
Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

FILM D’ANIMAZIONE
Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
La piccola Amelie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon
Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

CASTING
I Swear,” Lauren Evans
Marty Supreme,” Jennifer Venditti
Una Battaglia dopo l’Altra,” Cassandra Kulukundis
Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman
I Peccatori,” Francine Maisler

MIGLIOR FOTOGRAFIA 
Frankenstein,” Dan Laustsen
Marty Supreme,” Darius Khondji
Una Battaglia dopo l’Altra,” Michael Bauman
I Peccatori,” Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams,” Adolpho Veloso

MIGLIOR MONTAGGIO
F1,” Stephen Mirrione
A House of Dynamite,” Kirk Baxter
Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie
Una Battaglia dopo l’Altra,” Andy Jurgensen
I Peccatori,” Michael P. Shawver

MIGLIOR MAKE UP & HAIR
Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
Hamnet – Nel nome del figlio” — Nicole Stafford
Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
I Peccatori” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
Wicked – Parte 2” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

COLONNA SONORA ORIGINALE 
Bugonia,” Jerskin Fendrix
Frankenstein,” Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio,” Max Richter
Una Battaglia dopo l’Altra,” Jonny Greenwood
I Peccatori,” Ludwig Göransson

MIGLIORE SCENOGRAFIA
Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau
Hamnet – Nel nome del figlio,” Fiona Crombie and Alice Felton
Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis
Una Battaglia dopo l’Altra,” Florencia Martin and Anthony Carlino
I Peccatori,” Hannah Beachler and Monique Champagne

MIGLIOR SUONO
F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
Una Battaglia dopo l’Altra” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
I Peccatori” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
Warfare – Tempo di Guerra” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE BRITANNICO 
Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina
Solstice” — Luke Angus
Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

MIGLIOR CORTO BRITANNICO
Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
Terence” — Edem Kelman, Noah Reich
This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD (votato dal pubblico) 
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

Articolo precedente
The Beauty, la storia vera dietro al personaggio di Christopher Cross
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved