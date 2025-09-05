HomeCinemaVideo

Venezia 82: Ildikó Enyedi presenta Silent Friend e si racconta in un’intervista esclusiva

A Venezia 82 la regista Ildikó Enyedi porta in concorso Silent Friend e, in un’intervista esclusiva al Lido, condivide riflessioni e ispirazioni.

Di Agnese Albertini

Silent Friend intervista Ildikó Enyedi

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato in concorso Silent Friend, il nuovo film della regista ungherese Ildikó Enyedi, già candidata all’Oscar con Corpo e anima e Leone d’Oro a Venezia nel 1989 con My 20th Century.

In occasione della premiere, la regista ha incontrato la nostra redazione al Lido per un’intervista esclusiva, disponibile nel video qui sotto.

Guarda l’intervista completa a Ildikó Enyedi su Silent Friend:

Nel dialogo con Cinefilos, Enyedi ha raccontato la genesi di Silent Friend, sottolineando come il film nasca dal desiderio di esplorare ciò che resta inespresso nei rapporti umani: «Il silenzio non è assenza, ma una forma di linguaggio», ha dichiarato.

La regista ha parlato anche del suo metodo di lavoro con gli attori, spiegando di aver scelto un approccio fatto di sguardi e pause più che di dialoghi, e della collaborazione con il direttore della fotografia, fondamentale per costruire l’atmosfera sospesa che caratterizza il film.

L’intervista si è conclusa con una riflessione sul cinema contemporaneo: «Credo che la nostra responsabilità sia quella di offrire esperienze autentiche, anche quando questo significa confrontarsi con il vuoto e con la fragilità».

Con Silent Friend, Enyedi conferma la sua sensibilità poetica e si impone come una delle voci più originali del panorama europeo.

Agnese Albertini
Agnese Albertini
Nata nel 1999, Agnese Albertini è giornalista e critica cinematografica per i siti Cinefilos.it, Best Movie e CinemaSerieTv.it. Nel 2022 ha conseguito la laurea triennale in Lingue e Letterature straniere presso l'Università di Bologna e, parallelamente, ha iniziato il suo percorso nell'ambito del giornalismo web, dedicandosi sia alla stesura di articoli di vario tipo e news che alla creazione di contenuti per i social e ad interviste in lingua inglese.
