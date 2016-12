John Wick 2: Keanu Reeves e Laurence Fishburne insieme in una nuova immagine

Grazie a EW è possibile gustare una nuova interessante immagine proveniente dal nuovo attesissimo John Wick 2, nella quale assistiamo per la prima volta a un confronto a due fra il paladino neo-noir John Wick alias Keanu Reeves e il crepuscolare “King” Bowery di New York impersonato da Lawrence Fishburne. Si tratta della prima immagine in cui i due personaggi appaiono insieme, dato che la natura dei loro rapporti all’intento della trama del sequel reame tutt’ora un mistero.

John Wick 2: Keanu Reeves è circondato nel nuovo poster

Come è possibile notare da questa nuova immagine di John Wick 2 Keanu Reeves e Lawrence Fishburne vengono ripresi in un confronto a muso duro abbigliati di tutto punto e con una massiccia quantità di armi da combattimento che campeggiano in bella vista sullo sfondo. Accompagnando la pubblicazione dell’immagine Reeves – che proprio grazie al successo inaspettato di John Wick nel 2014 aveva iniziato a tornare nelle grazie dei fan dopo un periodo alquanto buio – ha voluto commentare la sua personale soddisfazione nel condividere il set con il collega, affermando che “è così bello avere la possibilità di lavorare con Laurence Fishburne nuovamente, una storia che condividiamo professionalmente e personalmente. Mi sono imbattuto per caso in lui che non smetteva di dirmi quanto fosse fan del primo John Wick. Si è detto entusiasta del fatto che fosse in programma un sequel, così gli abbiamo inviato il progetto e ha risposto positivamente alla possibilità di interpretare un ruolo. Lawrence interpreta un personaggio chiamato King Bowery, un leader del mondo sotterraneo di New York City. Lui sa tutto di tutto e aiuta John nella sua missione. Spero che la gente possa rimanere felice e soddisfatta di vederci riuniti ancora una volta dopo la trilogia di The Matrix“.

In John Wick 2, le cui riprese si sono svolte anche in Italia, a Roma, torna il personaggio dell’affascinante sicario interpretato da Keanu Reeves che, nel 2014, conquistò un ottimo risultato al botteghino.

Il sequel sarà diretto da Chad Stahelski, regista del primo film insieme a David Leitch. Dal primo fortunato action thriller abbiamo Bridget Moynahan, John Leguizamo, Lance Reddick e Ian McShane, a cui si affiancano Common, nel ruolo del villain, Ruby Rose, Peter Stormare, Riccardo Scamarcio e Laurence Fishburne.

La Lionsgate ha annunciato che John Wick 2 sarà nelle sale il 10 febbraio 2017.

Fonte: EW