Logan: perché Wolverine non ha ancora indossato il costume giallo?

Dal primo marzo arriverà in sala Logan, con Hugh Jackman, e la promozione del film, diretto da James Mangold, è in pieno svolgimento.

Proprio il regista ha spiegato perché, nella sua opinione, in una versione cinematografica, Wolverine non indosserebbe mai l’iconico costume giallo che lo caratterizza nei fumetti.

Perché Wolverine non indossa il suo costume giallo?

“Ho sempre avuto un certo pensiero in mente e so che i fan non saranno d’accordo. Il mio maggior blocco era che Wolverine è il supereroe meno narcisista che esista, in qualsiasi universo, che sia Marvel o DC. Quello che intendo è che, chi metterebbe un costume riconoscibile mentre fa delle buone azioni? E perché? L’unica ragione per cui si fa è epr avere un segno di riconoscimento. E questo non sembra affatto da Wolverine, l’idea di mettersi un costume giallo canarino così che, quando entra in azione, le persone dicano ‘Guardate, è Wolverine!’. Ho come la sensazione che tradisca il personaggio, e che se dovessimo mettere Logan, Hugh Jackman, in quella tutina, i fan non ne sarebbero poi tanto contenti. Essenzialmente è qualcosa che vive nelle pagine e non sono sicuro che possa vivere in nessun altro posto.”

Ricordiamo che la scena post credits di Wolverine L’Immortale, sempre diretto da Mangold, mostrava Logan che apriva una scatola che conteneva proprio il costume in questione.

Logan – The Wolverine recensione del film con Hugh Jackman

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il primo marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

La trama del film

Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X, in un nascondiglio sul confine messicano. Ma i tentativi di Logan per nascondersi dal mondo e dal suo passato finiscono quando arriva una giovane mutante, inseguita da forze oscure.