Zendaya racconta perché si è sentita “nervosa” per Challengers

Challengers (qui la recensione) è al cinema dal 24 aprile ed ha tra i suoi protagonisti l’attrice Zendaya, che ha ora raccontato brevemente di essere stata “nervosa” prima dell’uscita del nuovo film di Luca Guadagnino. L’attrice, vincitrice di un Emmy, ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video dietro le quinte del film con le sue co-star, Mike Faist e Josh O’Connor.

“È la prima volta che sono la protagonista di un film in questo modo, quindi ero nervosa, ma l’entusiasmo e l’incoraggiamento di tutti hanno significato il mondo per me“, ha commentato il post su Instagram. “Sono così onorata di averlo potuto fare accanto a queste persone incredibilmente talentuose, brillanti (ed esilaranti) e a nome di tutti noi, speriamo che il film vi piaccia e ancora… cercate di non giudicare troppo i personaggi lol ma anche #teamtashi“.

Il post carosello – riportato qui di seguito – comprende video di Zendaya che si allena con una palla gonfiabile e si allena su un campo da tennis, di O’Connor che lanciava una bottiglia d’acqua di plastica e cercava di farla atterrare in posizione verticale, e di Faist truccato e pettinato. Il video finale vede O’Connor e Faist che si baciano su una racchetta da tennis con la parrucca di Zendaya del film, facendo apparentemente riferimento alla scena del trailer che è diventata virale in cui i loro personaggi la baciano entrambi.

Zendaya in Challengers

Forse nota soprattutto per il ruolo di Rue Bennett in Euphoria, negli ultimi anni Zendaya ha ottenuto importanti progetti cinematografici, tra cui Spider-Man Homecoming e i suoi seguiti ma anche Dune e Dune: Parte Due. L’attrice ha rivelato a The Hollywood Reporter che, prima di iniziare la produzione di Challengers, ha chiesto alla co-star di Dune, Timothée Chalamet, un consiglio su come lavorare con Guadagnino.

“Luca è brillante, e volevo lavorare con lui da molto tempo, e questa mi è sembrata una cosa assolutamente perfetta. Quando ci siamo incontrati per la prima volta per la sceneggiatura, aveva una comprensione così acuta e profonda dei personaggi fin dall’inizio e un’idea più chiara del tipo di film che voleva creare. E la sceneggiatura era brillante, [lo scrittore] Justin Kuritzkes ha un grande talento e sono molto felice per lui. Quindi tutto ha avuto senso“.

Il film, di cui Zendaya è anche produttrice, segue il suo personaggio, Tashi, una tennista trasformata in allenatrice, che trasforma suo marito Art (Faist) da giocatore mediocre in un campione del Grande Slam di fama mondiale. Quando Art subisce una serie di sconfitte, Tashi lo iscrive ad un torneo challenger – uno dei tornei di livello inferiore rispetto a quelli per professionisti. Qui, però, Art si troverà a sfidare Patrick (O’Connor), suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.