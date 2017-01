Logan: ecco Calibano nascosto nel primo trailer

Si trovava nascosto nel primo trailer di Logan, ecco la prima apparizione di Stephen Merchant nei panni di Calibano il Morlock. Il regista James Mangold aveva già condiviso un’immagine del nuovo personaggio su Twitter, presa al di fuori dei contenuto del film. Ve la mostriamo:

Calibano (Caliban) è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e Dave Cockrum (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in The Uncanny X-Men (Vol. 1)n. 148 (agosto 1981). Il personaggio è già apparso in X-Men Apocalypse, interpretato da Tómas Lemarquis, ma immaginiamo che la versione che vedremo in Logan sarà indipendente da quella già incontrata sul grande schermo.

Logan: il trailer italiano del film

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il 3 marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

