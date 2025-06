Kevin Smith commenta il Superman mai realizzato di Robert Rodriguez

Il produttore Jon Peters iniziò a sviluppare Superman Lives dopo Superman IV: The Quest for Peace del 1987. Aveva intenzione di rivitalizzare il franchise dopo quello che si rivelò un triste addio al ruolo di Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Nel 1994, la Warner Bros. aveva incaricato Kevin Smith di scrivere la sceneggiatura, incorporando elementi dei fumetti tratti dall’arco narrativo “Morte di Superman” e usando cattivi come Brainiac, Lex Luthor e Doomsday.

Il regista di Batman, Tim Burton, sembrava pronto a dirigere una versione del film con Nicolas Cage. Tuttavia, dopo l’aumento dei budget, le controversie creative e l’esitazione della Warner Bros. dopo le recensioni contrastanti sui film di supereroi, alla fine il progetto fu accantonato.

Parlando con Collider, Kevin Smith ha rivelato che anche Robert Rodriguez, regista di Spy Kids, Sin City e Alita: Battle Angel, era stato sul punto di dirigere Superman Lives.

“C’è stato un momento nel 1996-97 in cui Robert Rodriguez, che conoscevo un po’ per il mondo del cinema indipendente, mi ha chiamato per dirmi: ‘La Warner Bros. mi ha chiesto di dirigere la tua sceneggiatura di Superman’. E io gli ho risposto: ‘Per favore, fallo. Oh mio dio, fallo. Sarebbe fantastico’.” Lui fa: “Mi piace un po’. È divertente, amico. Raccontamelo. Chiaramente ne sai più di me su Superman”.

“Quindi ci sono voluti due giorni per decidere tra Superman e quest’altro progetto che alla fine ha scelto perché sentiva di essere in debito con lo studio. Lo studio era Dimension e il film era The Faculty. Quindi ha scelto The Faculty invece di fare Superman. Ma per quei due giorni ci stava pensando. La Warner Bros. lo voleva alla grande, e sarebbe stato il suo budget più alto fino ad oggi”.

“Se potessi far accadere qualcosa che non è successo, credo che sarebbe questo. Perché non ho avuto la pressione di dirigere il film da solo. Sarebbe stato nelle mani di uno dei più grandi e visionari registi d’azione della mia generazione, assolutamente fottutamente azzeccati. Sarebbe stato un meraviglioso connubio di materiali, perché quella sceneggiatura – e non dico che sia la migliore – ma i dialoghi erano nitidi in quella fottuta sceneggiatura. E questo era prima di Avengers, sai, prima che diventasse la norma e tutto il resto.”

“Quindi ne avrei beneficiato, come sceneggiatore. ‘Ehi, l’ha scritto lui!’ E la pressione… anche se la gente diceva ‘Oh, odio quel Superman’… allora io rispondevo ‘Sì, beh, la colpa è di Robert. L’ha diretto lui’. Quindi avrei avuto il vantaggio di essere coinvolto ma non di esserlo, e non l’ho mai avuto.”

Più avanti nell’intervista, Kevin Smith ha spiegato perché non ha intenzione di dirigere un film Marvel. Il regista ha diretto episodi di Flash e Supergirl, ma quando si tratta dell’MCU, preferirebbe fare qualcosa davanti alla telecamera, non dietro.

“Tutti mi chiedono: ‘Vuoi fare un film Marvel?’. Mai, cazzo. Cosa nel mio lavoro ha mai fatto pensare a qualcuno: ‘Sarebbe perfetto per quel tipo di spettacolo visivo’. Ma la Marvel ha detto: ‘Vogliamo che tu interpreti… chiunque. Una scena: un fottuto cattivo, un buono’.” Oh mio dio, a chi devo succhiare il cazzo per far sì che ciò accada? È quello che mi interesserebbe di più. Perché sarebbe divertente e non avrei nessuna responsabilità. Sono messo su questa Terra per fare film di Kevin Smith, se non altro, e la maggior parte dei critici sosterrà che non sono nemmeno messo su questa Terra per farlo. Ma nessuno vuole fare film di Kevin Smith tranne me, quindi quella è la mia strada e mi piace rimanerci.”

Kevin Smith non è estraneo all’Universo Marvel; ha scritto il rivoluzionario Daredevil: Guardian Devil, che ha visto la morte di Karen Page, e Spider-Man and the Black Cat: The Evil that Men Do.