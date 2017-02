Song to Song: prime immagini dal film di Terrence Malick

Dopo il primo poster e il trailer, ecco le prime immagini ufficiali di Song to Song, nuovo progetto di Terrence Malick che vede protagonisti Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman e Rooney Mara.

Song to Song, precedentemente noto con il titolo di Weightless, uscirà al cinema negli USA con Broad Green Pictures il 17 marzo 2017.

Grazie a IndieWire abbiamo maggiori dettagli sulla trama di Song to Song, che dunque racconterà di storie d’amore che nascono nel mondo della musica e si concentrerà su due coppie le cui vite sono intrecciate: Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling) da un lato e il magnate della musica Cook (Michael Fassbender) e la sua cameriera (Natalie Portman). Un racconto che attraversa il mondo del rock n roll e in vortice di paesaggi, seduzione e tradimento.

Song to Song, il trailer

Nel film appaiono anche un nutrito gruppo di noto musicisti come Patti Smith, Lykke Li, the Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine, e i Red Hot Chili Peppers.

Nel cast del film Song to Song oltre ai già citati Rooney Mara, Ryan Gosling, Natalie Portman e Michael Fassbender, anche Cate Blanchett, Christian Bale, Benicio del Toro, Val Kilmer, Bérénice Marlohe, Holly Hunter, Clifton Collins jr e Tom Sturridge.

